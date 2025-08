Joe Vasconcellos a 30 años de Toque, el disco que cambió su vida: “Fue algo entrañable”

“Un aplauso para Joe Vasconcellos”, pidió Pancho Sazo cuando lo presentó durante el concierto en que Congreso celebraba 25 años de carrera en octubre de 1994. El público en el Velódromo del Estadio Nacional, respondió con un saludo efusivo y se movió hacia adelante cuando el músico cantó Hijo del sol luminoso. Ahí notó que se estaba gestando un interés. Luego, cuando bajó del escenario, se le acercó Luigi Mantovani, director de la EMI en Chile, acompañado de Carlos Fonseca.

Fue en ese momento, en que Joe recibió una oferta que no podía rechazar. “Luigi entre abrazo y abrazo, me pregunta ¿y tú tienes sello? Yo le digo que no. Me invita a verlo a su oficina y ahí firmé con EMI. Para mí era lo máximo, yo estaba con una candidez, una ingenuidad terrible, pero quería firmar con un sello”, dice al teléfono con Culto.

Hasta entonces, Joe Vasconcellos era un músico que se movía en el circuito más underground. Había publicado los discos Esto es solo una canción (1989) y Verde Cerca (1992), y había consolidado a su banda de acompañamiento, Favela, con una intensa agenda de shows en vivo. Por ello, cuando firmó con la multinacional, en el marco del proyecto del Nuevo Rock Chileno, tenía recorrido y nuevo material que había probado en la carretera. Por ello, no hubo demora en comenzar a trabajar en un disco; aquel fue el origen de Toque (1995), el álbum que cambiaría su vida.

Archivo Histórico – Cedoc Copesa

Hubo que buscar un productor musical. En principio se pensó en Gustavo Santaolalla, pero no se logró por temas de agenda. Fue el argentino Mario Breuer, quien trabajaba con nombres como Lucybell, Los Tres y La Ley, quien le habló a Joe de su compatriota Guido Nisenson. La casualidad los reunió. En esos días, fue invitado a participar en un tema de Traga, el disco que Fiscales Ad-Hok lanzó en 1995. “Voy al estudio y ahí nos conocemos con Guido -recuerda Vasconcellos-. Él estaba produciendo un disco punk, pero la forma de trabajarlo era como si tuviéramos un cuarteto de cuerdas. Era una disciplina impresionante. Y ahí nos hicimos amigos”.

Buena parte del material que Joe Vasconcellos trabajó para Toque, se había pulido en vivo. Por eso, Nisenson decidió mantener esa energía y grabó el disco con los músicos tocando en directo. Y aunque en Favela había músicos experimentados, como Kiuge Hayashida, Pedro Melo y Silbert Silva, el productor ordenó los arreglos. “Nosotros veníamos de tocar harto, entonces habían ciertos temas que lo estábamos tocando de una manera, pero Guido decía, vamos a cambiarle el bajo, o vamos a cambiar tal cosa, entonces fue difícil. Pero el hombre sabía lo que hacía”.

Joe todavía se ríe al recordar el aporte de Kiuge Hayashida, quien después tocará con Charly García como uno de “los chilenos de Charly”. “Él era un Wurlitzer que sabía todo. El tema que le pidieran se lo sabía y le ponía toda su onda. Cuando uno toca guitarra a nivel del Kiuge es como un piloto de Fórmula uno, si se equivoca mata a cuatro ajajaja porque toca a un nivel de volumen que si te llegas a equivocar, ahí queda la cagada”.

Joe Vasconcellos en 1995 Archivo Histórico – Cedoc Copesa

En sus 14 temas, Toque recorre una variedad de sonidos, que van desde lecturas muy personales para el reggae, al funk, el rock, la cumbia, la cueca y hasta percusiones de batucada, lo que le dio una frescura que sorprendió en el Chile de la transición. Desde la sensual Solo por esta noche, pasa por canciones tan distintas como la animada Las Seis, la romántica Huellas, Sed de gol, Frutillas, entre otras.

Uno de los temas claves del disco es Mágico. Fue uno de los sencillos más exitosos del disco, y surgió desde un interés del mismo músico. “La temática estaba dando vueltas -recuerda-. Ese tema era tan ligado a los afectos, desde mi infancia, ver lo mágico, el misticismo, darle color a las cositas, dale un valor extra. Mirar una planta no solo como una planta, eso era como lo mágico y sentía que estábamos vacíos de eso. Era una forma de resumir algo que yo conversaba con mucha gente. Entonces la canción resultó porque era un tema en el cual todos estábamos hablando de una forma u otra, y bueno, musicalmente también es muy entretenida”.

Desde el primer compás, Mágico destaca por las percusiones. Lo mismo en otros cortes del disco, como Quieto o Las Seis. Ese detalle le dio un tono muy peculiar al álbum. “Yo soy percusionista, entonces eso era lo lo fundamental. Para mí lo importante era el trabajo de percusión. En Verde Cerca lo hicimos bien cuidado, pero aquí había que hacerlo bonito porque yo estaba con los hermanos Silva y éramos cuatro percusionistas. Además, contábamos con una persona que sabía grabar percusiones, eso nos permitía grabar encima, grabar dos veces. Entonces para nosotros fue Fantasilandia”, recuerda.

Una anécdota notable fue la inclusión de un órgano Hammond, que suena en algunos temas del disco como Solo por esta noche. Fue Claudio Millán, de Viena, quien le dio a Joe una pista. “Nos dio el dato de un señor ya mayor, que le decían José Hammond. Fuimos a su casa, el caballero nos vendió un Hammond B3 por 1 millón de pesos, que era harta plata en ese momento. No te imaginas lo que fue tener ese teclado, un Hammond de verdad, con el Leslie y todo. Vinieron al estudio unos tipos que sabían cómo transportar el teclado. El Caco Lyon quedó loco y al final se quedó con el teclado porque ¿qué hacemos con un Hammond?”.

La portada del álbum Toque de Joe Vasconcellos.

Con la difusión de los primeros sencillos y la salida de Toque al mercado, en octubre de 1995, Joe Vasoncellos se hizo conocido. De pronto se vio con una notoriedad inesperada, con entrevistas para prensa, radio y TV. Pero asegura que tomó el éxito con total mesura. “Lo viví con mucha tranquilidad, porque no me pilló muy lolito, me pilló más grandecito. Además que era una forma de trabajar distinta. Tú tenías que ganártela, por mucho que viniera con sello la cuestión. Había un trabajo previo de conocimiento con la gente de los medios, tú ibas a la radio. Apareció la Rock & Pop que jugó un papel muy importante, no solamente para nosotros que estábamos llegando. El hecho de que apareciera el Rumpy, un compadre hablando como habla la gente en la calle, fue un cambio de costumbre, fue una cosa poderosa. Que sonáramos en la radio era importante, había bandas para llenar ese espacio y gracias a Dios yo estaba entre entre ese lote de bandas y fuimos trabajando. La televisión también daba espacio, uno iba a tocar, no a hacer playback. Había varias herramientas que uno tenía que ir manejando con cautela, pero existían”.

Joe Vasconcellos en Lollapalooza 2025

Tras sus celebradas presentaciones en los festivales REC y Lollapalooza a comienzos del año, Joe Vasconcellos se alista para celebrar los 30 años de Toque, con una gira nacional que el arrancará este 7 de agosto en el Teatro Cervantes de Valdivia para continuar en el Teatro del Lago de Frutillar, el Teatro del Biobío de Concepción, el Teatro Municipal de Temuco, Los Ángeles y Chillán, además del Casino de Talca, el Teatro Centenario de La Serena y el Teatro Municipal de Viña del Mar, para cerrar el 9 de noviembre en el Movistar Arena de Santiago.

El músico admite que se trata de un momento especial. “Hay varios integrantes de mi banda que grabaron ese disco y que todavía están conmigo. Naturalmente, cada vez que nos ponemos a tocarlo se vienen recuerdos, conversas, cosas que yo me había olvidado, que ellos se acuerdan. Entonces es como bien entrañable”.

Joe Vasconcellos en 1995 Archivo Histórico – Cedoc Copesa

Para el músico, regresar a ese antiguo material y preparar la gira, le suscita una reflexión. “Yo tengo 66 años, llevo harto tiempo tocando y sigo tocando. Sigo como que si no tuviera esos 66 años. No sabes cómo soy agradecido de eso, de poder sentirme vivo, útil, joven, trabajando con músicos increíbles, con un equipo maravilloso. Entonces la verdad que me siento muy agradecido”.

