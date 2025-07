La historia de Paul Mario Day, el mecánico de motos que se convirtió en el olvidado primer cantante de Iron Maiden

Estuvo menos de un año en las filas de Iron Maiden, pero eso le bastó a Paul Mario Day, para hacer historia en el emergente heavy metal.

Fallecido este 29 de julio, a los 69 años, fue uno de los pioneros del género. No solo pasó por las filas de Maiden, sino que también integró los grupos More y Wildfire, y se sumó a la formación reunificada de Sweet en 1985.

Paul Mario Day nació en Londres en 1956. Se integró a los entonces emergentes Iron Maiden a fines de 1975, por invitación del bajista Steve Harris. Junto a ellos comenzó la etapa más dura, esa de tocar en pequeños clubes y bares de mala muerte, un poco como los Beatles en Hamburgo.

El mismo Paul Mario Day recordó en una entrevista de 2019 con el sitio especializado Blabbermouth, la historia tras su incorporación a la primera alienación de Maiden. “Trabajaba como mecánico de motos en el este de Londres. Estaba fuera del taller y vi a Steve Harris y a un grupo de chicos pasando por delante. Nunca estuve realmente en una banda, solo trabajaba con guitarristas en dormitorios, aprendiendo, experimentando, porque en realidad no era cantante. Simplemente sentía que podía cantar. Así que le dije al grupo, y me centré en Steve porque lo había visto antes: ‘Creo que soy cantante. ¿Podría unirme a su banda?’ Y él dijo: ‘No’“.

Day pensó que le negativa era definitiva y no insistió más. Hasta que nuevamente se encontró con Harris. “Unos días, o quizá una o dos semanas después, Steve me dijo: ‘No podía decir nada porque el cantante de la banda estaba conmigo”. No sabía quién era y me dijo: ‘Sí, me interesa. ¿Quieres venir a echar un polvo?“.

El grupo ofreció su primer show en Poplar, Londres, el 1 de mayo de 1976. “Cuando canté en Iron Maiden, era una banda nueva de pub y nadie quería verlos ni escucharlos”, recordó Day. “Éramos todos unos don nadie, intentábamos hacer la mejor música posible y luchábamos por conseguir público”.

Aunque la banda se presentaba en lugares de poca monta, Harris buscaba subir el nivel. Ahí surgió la tensión con Day, quien era un novato absoluto. Nunca antes había cantado junto a más gente, solo practicaba con los discos que tenía en su casa.

Por eso, Harris le hacía observaciones sobre su performance en vivo. “Steve me decía: “Tienes que mejorar. Tienes que estar más presente ante el público. Tienes que ser imponente. Tienes que ser un héroe”. Y estuve de acuerdo con él, pero la verdad es que no sabía cómo lograrlo", recordó Paul Mario Day en la mentada entrevista.

La advertencia se repitió durante meses, pero Day no lograba mejorar. “Recibí una advertencia durante unos tres meses: «¡Contrólate! ¡Contrólate!». Y quería hacerlo, pero no sabía cómo".

Tal parece que Paul Mario Day nunca logró satisfacer completamente los exigente oídos de Harris y en octubre de 1976, fue notificado de su despido del grupo. Lo reemplazó Dennis Wilcock, quien estuvo por poco tiempo, hasta la incorporación de Paul Di’Anno, quien grabó los dos primeros discos de la banda, y luego fue reemplazado por Bruce Dickinson.

No fue su último cruce con la historia de Maiden. Cuando el grupo publicó su disco debut homónimo, en 1980, a Paul Mario Day le llamó la atención que se incluyera la canción Strange World. Durante años disputó derechos de autor, pues aseguraba que fue coautor y no fue acreditado.

“En 1976, era casi imposible conseguir fotos o grabaciones para los chicos pobres del este de Londres, así que no puedo demostrar que escribí la letra y la melodía de Strange World“, señaló a Blabbermouth.

En 2019, aseguró que todo el asunto finalmente se resolvió y que todo “estaba bien”. Pero aún así no pudo evitar sentirse dolido, con lo que le parecía una injusticia. “En aquel entonces, todos animábamos al mismo bando y todavía me duele pensar que la primera canción que compuse fue para un álbum súperventas y nadie sabe que fui yo”, dijo.

Tras su despido de Maiden, Paul Mario Day siguió ligado a la música, integrando las bandas More, Wildfire y Sweet. En los ochenta se mudó a Australia, donde se mantuvo en activo como músico hasta sus últimos días. “Paul fue una gran parte de la NWOBHM [New Wave of British Heavy Metal] desde su tiempo en una versión temprana de Iron Maiden y, por supuesto, su fantástica actuación en el álbum Warhead “, señaló una publicación del grupo More, a propósito de la muerte del cantante.