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    Fiscalización de Conaf en La Araucanía confirma alta efectividad en reforestación de araucarias

    La inspección realizada en un predio de Pucón verificó una sobrevivencia cercana al 100% en ejemplares reforestados bajo estándares asociados a la normativa internacional CITES.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Fiscalización de CONAF en La Araucanía confirma alta efectividad en reforestación de araucarias

    La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó resultados “altamente positivos” tras una fiscalización realizada en la Región de La Araucanía para evaluar procesos de restauración de bosque nativo vinculados a compromisos internacionales de protección ambiental.

    La inspección se desarrolló en el predio Llancalil, en la comuna de Pucón, donde se revisaron medidas implementadas por la empresa Servicio de Compensación de Emisiones S.A., asociadas a la exportación de ejemplares de Araucaria araucana producidos en viveros de la Región Metropolitana.

    Según detalló la Conaf, la fiscalización permitió constatar una sobrevivencia cercana al 100% en la reforestación de araucarias, resultado que fue destacado por la institución debido al carácter protegido y emblemático de la especie.

    Fiscalización de CONAF en La Araucanía confirma alta efectividad en reforestación de araucarias

    La revisión se enmarca en el cumplimiento de compromisos asociados a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), normativa internacional que regula el comercio de especies protegidas para asegurar su trazabilidad y legalidad.

    En ese contexto, Conaf actúa como autoridad administrativa en Chile para flora terrestre, supervisando exportaciones, verificando el origen legal de los ejemplares y fiscalizando el cumplimiento de la normativa junto a otros organismos del Estado.

    Desde la institución señalaron que este tipo de procesos busca compatibilizar actividades productivas con la conservación de especies nativas y el resguardo de ecosistemas forestales.

    La araucaria, conocida también como pehuén, es una especie protegida y considerada símbolo natural del sur de Chile, presente principalmente en sectores cordilleranos de La Araucanía y el Biobío.

    Fiscalización de CONAF en La Araucanía confirma alta efectividad en reforestación de araucarias Francisco Negroni
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