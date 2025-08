Danny Ocean, figura del pop latino: “Me encantaría ir al Festival de Viña, sí señor, cuando quieran”

Fue la añoranza de la playa, las palmeras y el sol del caribe, la que motivó a Danny Ocean (Caracas, 1992) a diseñar el concepto de Babylon Club, su nuevo disco disponible en plataformas digitales desde este 31 de julio. “Yo estaba girando en Estados Unidos el año pasado, en pleno invierno justamente, y yo lo único que estaba pensando era en la playa“, dice a Culto.

El cuarto álbum de uno de los artistas claves en el pop latino en la actualidad, está cruzado por temas de libertad, escape, amor y celebración. El nombre tiene un origen muy peculiar. “Así se llama mi club de fans -explica Danny Ocean-. Este es un disco en en honor a ellos”

Babylon Club llega en un momento especial, con el éxito del hit Imagínate, junto a Kapo. Un tema, precisamente que habla de la añoranza por los días de playa.

La colaboración, lanzada en noviembre de 2024, surgió bajo el sol de Miami. “Kapo y yo nos escribimos un día, siempre nos hablábamos y siempre le escribo, le escribo para felicitarlo por sus temas, por UWAIE, OHNANA, que les fue muy bien -recuerda-. Y coincidimos un día en Miami. Estuvimos cuatro horas en el estudio y eso Fue así de especial, fue una estrellita fugaz”.

Imagínate, es uno de los temas del momento. Escaló al número 1 de las listas Latin Pop Airplay y Latin Rhythm Airplay, de Billboard, y tiene alta rotación en las radios locales. Por ello, le dio a Ocean una pista para enrielar el material de Babylon Club.

“Cuando hago Imagínate, me gustó hacer el camino donde me llevó. Quise seguir ese sonido Y por ahí parte todo”, detalla.

En sus 14 temas, como Crayola, Ojalá, Margarita, Babylona, recorre la amplitud de la música latina, en un tono optimista. Una mezcla que también han cruzado otros títulos de la temporada como DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny, o Tropicoqueta de Karol G.

“Este disco es bien tropical -dice Danny Ocean-. Tiene salsa, tiene merengue, tiene mucho afro, tiene un par de reggaetones, tiene un tema flamenco como medio regional. Tiene ese concepto de escapar. Han sido tantos años trabajando, que a veces uno siente la necesidad de escapar un ratico, refrescarse, recordarse que la vida es hermosa, es preciosa. De ahí viene ese feeling”.

-¿Tiene una manera de abordar la música?¿parte por las letras?¿el beat?

-No tengo un orden. Hay veces que escribo en silencio, hay veces que empiezo con el beat, hay veces que estoy escribiendo y haciendo el beat al mismo tiempo. Hay veces que tengo una idea, a veces nace en el estudio esa idea, no sé. He conseguido con la música de tantas maneras que no tengo un estilo en particular, la verdad. También tengo un poquito de darme ese espacio, de dejarme sorprender en el estudio.

A tono con los tiempos, el álbum incluye colaboraciones. La lista de invitados incluyen a El Alfa, Arcángel, Aitiana y Louis BPM, los que se suman a los juntes ya lanzados en los singles de adelanto con Sech (Priti), Kenia Os (Ay Mami) y por cierto el hit Imagínate junto a Kapo.

Según el artista, cada colaboración se fue dando de manera natural. “Fue muy genuino, hermano. El mismo camino fue dándome esa respuesta. Este no es un disco que pensé mucho. Para serte muy sincero, es un disco que fue fluyendo, que fue naciendo y se fue haciendo sobre la marcha. Quedó muy especial”.

-Esta temporada salieron los nuevos discos de Bad Bunny y Karol G, ¿cómo ve el auge de la música latina? ¿Ha ayudado a su carrera?

-Pues claro. Ellos están llevando las banderas, ellos están abriendo las puertas. Lo primero, es la posibilidad de decir guau, qué increíble que un colega latino puede llegar a hacer este tipo de cosas. Y segundo, pues claro, eso es una bola de información que ellos van lanzando para atrás. Mucha gente no lo sabe, pero el artista es todo el equipo que conlleva, toda la gente que está atrás, lo que hizo todo eso posible. Entonces es darle también la oportunidad a toda esta cantidad de personas. Eso es lo bonito.

-Aprovechando el impulso de este nuevo disco ¿le gustaría venir al Festival de Viña? ¿Se lo han ofrecido?

-Me encantaría ir al Festival de Viña. Me encantaría, me encantaría, sí señor. No me han dicho nada, pero cuando quieran, estoy demasiado activo.

-Con un hit al top de las listas de Billboard, nuevo disco en un momento clave para la música latina, ¿es su mejor momento?

-Yo me siento igual. A la música le ha ido increíble y estoy muy agradecido que que haya conectado con con las personas, pero no trato de no pensar en eso. mi bro, honestamente. Trato de enfocarme en lo que tengo que enfocarme.

Con Babylon Club bajo el brazo, Danny Ocean alista su próximo show en Chile, el 25 de septiembre en Movistar Arena. “Estoy preparándome”, asegura. La preventa artista ya está agotada, y solo hay disponibles entradas de venta general, vía Puntoticket.