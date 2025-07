Inti-Illimani de los Coulon se abre a un histórico reencuentro con la otra facción del grupo: “Basta de individualismo”

La historia de Inti-Illimani parecía fracturada para siempre. Una de las mayores instituciones de la Nueva Canción Chilena y de toda la cultura popular del país, enfrentó en 2001 la renuncia de su director y fundador, Horacio Salinas, quien tres años después sumó a otros miembros históricos que habían abandonado sus filas, Horacio Durán y José Seves, para levantar una segunda facción del conjunto.

De esa forma, desde 2004 la escena local fue testigo de la convivencia friccionada de dos Inti-Illimani, paralelo que precipitó un arbitraje judicial que resolvió efectivamente dos agrupaciones: el Inti-Illimani “histórico” de Salinas, Durán y Seves; y el Inti-Illimani “nuevo”, encabezado por otro fundador, Jorge Coulon, junto a su hermano Marcelo. La dualidad se mantiene hasta hoy y hasta ahora nunca había entregado señales mínimas de reencuentro y bandera blanca, incluso con situaciones tan particulares como ambos grupos agendando fechas durante los mismos días a fin de año en Santiago, uno en el Teatro Oriente y el otro en el Nescafé de las Artes. O sea, a sólo metros de distancia.

Marcelo Kohn

Eso sí, por primera vez en décadas la distancia insalvable parece estrecharse un poco. En el espacio La alfombra, donde el conductor Martín Cárcamo entrevista a figuras de la música chilena, Marcelo Coulon reconoció que tanto él como el resto de la banda que lidera, han sentido un genuino sentimiento de reconciliarse con sus antiguos compañeros.

“Para mí existe un Inti-Illimani. Se comete el error de pensar que nos dividimos. No, fueron saliendo los compañeros y los fuimos reemplazando. Y con el dolor de perder no solamente a los músicos, sino que también el amigo que se retiraba a hacer sus cosas. La verdad es que yo no me quisiera morir sin tener por lo menos un abrazo con los demás compañeros. Y me gustaría de verdad que estos 60 años fueran celebrados ellos con su agrupación y nosotros con la nuestra, o si quieren algún día juntos, porque es absurdo. Oye, si cantamos ‘el pueblo unido jamás será vencido’. Entonces, ¡juntémonos!”, admitió el músico.

Luego siguió: “Es una reflexión necesaria. Hasta cuando el yo, el individualismo que nos tiene tan mal parados en este lindo país con vista al mar, pero sufriendo todos, sufriendo por aquí y por allá”.

Consultado por Cárcamo acerca del momento en que comenzó a pensar en un nuevo cara a cara con sus antiguos camaradas, Coulon detalló: “Desde que se empezaron a ir. Tenían todo el derecho de querer hacer otras cosas, pero no por eso cortar una relación con todas las cosas que hemos vivido. No es necesario que volvamos a tener la misma amistad, pero por lo menos saludarnos. Por lo menos decirse ‘hola’ y mirarse a los ojos y no estar medio escondido así como ‘chuta no, es que están los otros Inti en el otro camarín, busquemos otro más lejos’. No, eso para qué, para qué”.

“No hemos dejado de tocar ni un día y reemplazando los que se fueron, y hemos llevado este barco adelante con mucha alegría, salvo con esta nubecilla negra de no poder saludarse. Me encantaría hacer un concierto ‘arco norte Inti-Illimani’ ‘arco sur Inti Illimani histórico’”, remató.

La palabra de Jorge Coulon

En contacto telefónico con Culto, Jorge Coulon reconoce compartir el anhelo de su hermano: “Es un sentimiento que compartimos, sobre todo el hecho de no morirse sin tener por lo menos un apretón de manos, de estar abierto a esa opción. Esto sobre todo pensando en los 60 años del grupo, nos gustaría organizar algo abierto a todos los que formaron parte de él”.

En lo concreto, Inti-Illimani cumple seis décadas de su origen en 2027. Alrededor de esa temporada, el Inti de los Coulon pretende impulsar una serie de actividades y conciertos estelares que tributen el legado de la agrupación. En esas instancias, creen que invitar a Salinas, Durán y Seves puede ser una alternativa plausible.

Inti Illimani la-tercera

Jorge Coulon lo subraya: “Hay tres compañeros ahí que formaron parte del grupo y estamos abiertos a que todos los que pasaron por aquí pudieran participar de los 60 años, nos gustaría. Por el Inti han pasado 22 a 23 músicos y sería justo que todos los que han construido esta historia participemos de ese hito de alguna manera. No tenemos una propuesta específica, pero ha sido una conversación entre nosotros este tiempo. Estamos abiertos a distintas posibilidades. Sería bonito”.

La reacción de Horacio Salinas

Culto contactó a Horacio Salinas, líder de Inti-Illimani histórico, para conocer su reacción en torno a las palabras de los hermanos Coulon. El músico asegura: “Me sorprende un poco que digan esto, no he meditado al respecto. Es novedoso que lo digan dentro de lo tenso que fue el divorcio. Habrá que reflexionar qué significa esto. Todo ha indicado que, como la expansión del universo, nos hemos ido alejando más que juntando, como los planetas”.

Inti Illimani la-tercera

Ante una eventual invitación del otro Inti-Illimani para un espectáculo en conjunto por los 60 años, Salinas tempera: “Tengo que conversarlo con Horacio y José”. Por lo demás, comenta que habría varios asuntos que conciliar en un eventual concierto compartido, partiendo por quién interpreta las canciones y cómo se resuelve la autoría de las composiciones.

Salinas aclara: “Nosotros también queremos invitar a otros Inti al aniversario y ya lo hemos hecho. Pero, de pasar algo distinto, hay un montón de cosas que resolver, porque la música nos dividió. Es complejo pensar que sea fácil juntarnos. Estamos con problemas de ejecución de las canciones que hemos hecho; Samba Landó o Medianoche son de la identidad y del ADN del grupo, pero las hice yo. Se las escucho a ellos (Inti-Illimani de los Coulon) y escucho un cover. Son las anomalías de este divorcio en los términos que se ha dado. Ellos tienen prohibición de tocar esos temas y lo hacen igualmente. Están todos esos problemas, podríamos celebrar los 60 años de melodías notables que hemos hecho, pero el punto es cómo se celebran. Los problemas del Inti tienen que ver con derechos morales, sobre cosas donde las autorías son decisivas”.