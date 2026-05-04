Darío Osorio marca un golazo en empate de Midtjylland en la lucha por el título de la Superliga Danesa. Foto: @fcmidtjylland

Darío Osorio volvió a marcar con el Midtjylland. El delantero chileno anotó un gol frente a Viborg. Finalmente fue empate 3-3. Con ese resultado, el equipo del ariete formado en la U se mantiene segundo, a tres puntos del líder Aarhus luego de 30 fechas y a falta de tres jornadas.

El seleccionado nacional fue titular en el equipo dirigido por Mike Tullberg, desempeñándose como extremo por derecha. Su equipo comenzó en desventaja tras el gol de Asker Beck a los 33 minutos.

La igualdad llegó a los 36’, cuando Osorio recibió el balón fuera del área por el sector derecho, superó a dos rivales y avanzó hasta encontrar espacio para rematar al rincón inferior derecho del arco de Viborg, estableciendo el empate parcial.

¡GOLAZO DE DARÍO! 🇨🇱🔥 Darío Osorio apareció con una tremenda jugada en solitario para marcar el empate momentáneo del Midtjylland frente al Viborg y poner el 1-1 en un partidazo de la Superliga danesa🤯



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Antes del descanso, el conjunto visitante volvió a ponerse en ventaja con un nuevo tanto de Beck a los 45’. En el tercer minuto de adición del primer tiempo, Midtjylland igualó nuevamente el marcador a través del colombiano Pedro Bravo.

Osorio fue sustituido antes de ese segundo empate. El delantero dejó el campo tras recibir tarjeta amarilla y luego de protagonizar una acción que pudo significar su expulsión. Con este gol, el chileno alcanzó ocho anotaciones en la temporada con el club danés, seis de ellas en la liga y dos en la Europa League. Además, suma 3.116 minutos en 47 partidos considerando competiciones locales y el certamen internacional.

En el complemento, Martin Erlic adelantó al Midtjylland y parecía que era el 3-2 definitivo. Pero Dorian Hanza puso la igualdad definitiva a los 89′.