    El Deportivo

    Los detalles del plan del Midtjylland para transformar a Darío Osorio en el traspaso más caro de la historia del fútbol danés

    El futbolista formado en Universidad de Chile tiene contrato con el elenco de Herning hasta 2030. En Dinamarca proyectan una venta millonaria. El técnico, por su parte, le deja tareas al jugador.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    DANIEL STENTZ

    El Midtjylland trabaja con un objetivo claro para el mercado de transferencias: concretar la venta más alta en la historia del fútbol danés. En ese escenario, Darío Osorio aparece como uno de los activos centrales del plan.

    La expectativa fue explicitada por el presidente de la institución, Claus Steinlein, quien anticipó que el próximo verano europeo podría marcar un hito para la liga local. El dirigente mencionó directamente al formado en Universidad de Chile como uno de los jugadores con mayor proyección de transferencia, junto a Franculino Djú y Aral Simsir.

    “Tengo la expectativa de que se produzca la venta más grande de la historia del fútbol danés. Son tres jugadores completamente únicos”, anticipaba el timonel hace algunas semanas.

    El antecedente inmediato que funciona como referencia es el traspaso de Ernest Nuamah al Olympique de Lyon en 2023, operación que alcanzó los 26 millones de dólares y que, hasta hoy, se mantiene como la venta más cara del fútbol danés. Ese es el piso que el Midtjylland aspira a superar con Osorio, cuya valorización de mercado ha ido en ascenso sostenido desde su llegada a Dinamarca.

    Uno de los movimientos clave en esa estrategia fue la extensión de contrato del futbolista chileno. El club aseguró su vínculo hasta julio de 2030, dos temporadas más de lo estipulado originalmente. En términos de mercado, la renovación fortalece la posición negociadora del Midtjylland frente a eventuales ofertas. Con cuatro años y medio de contrato por delante, cualquier club interesado deberá ajustarse a las condiciones impuestas por la institución danesa.

    Ahora, el técnico Mike Tullberg se refiere a la posibilidad de un traspaso. “Por supuesto que cambiará de club en algún momento. Puede hacer de todo en la cancha. Quizás debe ser un poco más peligroso en ataque y marcar más goles, pero como ya demostró que también puede defender, será interesante para muchos clubes de un nivel muy alto”, dijo.

    “Puede que algunos clubes apuesten por su potencial, porque todavía no es un producto completamente terminado. Pero lo que está haciendo ahora es de un nivel muy alto, también a nivel internacional”, añadió.

    En esa línea, le dejó tareas al delantero. “Creo que a veces pasa un poco desapercibido todo lo que hace en la cancha. Es un jugador de equipo extraordinario y se ha convertido en un verdadero futbolista de ida y vuelta, muy valioso para nosotros”, enfatizó.

    Osorio celebra un gol. Foto: @fcmidtjylland

    Política interna

    La política de contratos largos no es una excepción dentro del modelo del Midtjylland. El club ha construido su crecimiento deportivo y financiero a partir de la detección temprana de talento, su desarrollo en la Superliga danesa y su posterior venta a ligas de mayor poder económico. En ese marco, Osorio encaja como un proyecto de exportación cuidadosamente administrado.

    Desde lo deportivo, el chileno ha logrado continuidad y números que sostienen su proyección. En dos temporadas acumula 93 partidos, con 21 goles y 15 asistencias, registros relevantes para un extremo que actúa en un equipo que compite regularmente por títulos locales y por plazas en torneos europeos. Esa exposición internacional es un factor clave en la valorización de su ficha. Hoy, según datos de Transfermarkt, está tasado en 12 millones de dólares.

    El propio club ha transparentado que, junto con el rendimiento inmediato, existe un plan de mejora individual orientado a elevar aún más su impacto. La lógica es potenciar métricas que son observadas por los departamentos de scouting de las grandes ligas.

    “Darío posee habilidades clave únicas que son cruciales en los partidos, especialmente su velocidad, su habilidad con el balón y su definición. Al mismo tiempo, aún vemos áreas en las que podemos mejorar su juego, incluyendo la eficiencia”, afirmó Kristian Bach Bak, director deportivo del equipo.

    La Superliga danesa ha funcionado históricamente como un trampolín hacia mercados como la Bundesliga, la Premier League o la Ligue 1. Midtjylland, en particular, ha capitalizado esa condición con ventas que superan con holgura los estándares de la liga. En ese listado aparecen Alexander Sorloth (US$ 20 millones) o Ousmane Diomandé (US$ 14,5 millones). En ese contexto, Osorio no solo es evaluado por su presente, sino también por su perfil y su proyección de crecimiento en un entorno más competitivo.

    El impacto de una eventual transferencia récord no se limitaría al fútbol danés. De concretarse una venta por un monto igual o superior a los 26 millones de dólares, Osorio ingresaría directamente en el ranking histórico de los futbolistas chilenos más caros. Con esa cifra, se ubicaría al menos como el tercer traspaso más alto del país, solo por detrás de operaciones protagonizadas por Alexis Sánchez y Arturo Vidal en el punto más alto de sus carreras.

    Mientras tanto, el jugador continúa integrado en el Midtjylland. El plan está en marcha. Si se concreta o no la venta más cara en la historia del fútbol danés dependerá del mercado, pero el Midtjylland ya dejó clara su hoja de ruta.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalDinamarcaMidtjyllandDarío Osorio

