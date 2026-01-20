Con una transferencia en el horizonte: Midtjylland asegura a Darío Osorio y extiende su vínculo hasta 2030.

Darío Osorio resuelve su situación contractual en Europa. El delantero chileno alcanzó un acuerdo con el Midtjylland para extender su vínculo por dos temporadas adicionales, fijando ahora su permanencia en el club danés hasta julio de 2030. El contrato anterior contemplaba vigencia hasta 2028.

La información fue dada a conocer por el medio danés Bold, que detalló que las negociaciones entre el jugador y la institución concluyeron de manera satisfactoria durante las últimas semanas. Con esta decisión, el club asegura la continuidad de uno de los futbolistas con mayor proyección de su plantel, en un contexto marcado por el interés del mercado y la posibilidad de una transferencia en el mediano plazo.

Osorio llegó a Midtjylland proveniente de Universidad de Chile y, desde su arribo, se transformó en una de las piezas relevantes del proyecto. Su evolución en el fútbol danés lo posicionó rápidamente como un activo estratégico. Esa condición explica la voluntad del club por blindar su contrato.

Osorio celebra un gol. Foto: @fcmidtjylland

La extensión del vínculo responde a una lógica de mercado. En el fútbol europeo, asegurar contratos largos es un mecanismo habitual para fortalecer la posición negociadora ante eventuales ofertas. En ese contexto, la dirigencia del Midtjylland no ha ocultado sus expectativas respecto de futuras ventas.

Hace algunos días, el presidente del club, Claus Steinlein, se refirió públicamente al escenario que podría abrirse en el próximo mercado de fichajes, mencionando a Osorio como uno de los nombres con mayor potencial de transferencia.

“Tengo la expectativa de que este verano se produzca la venta más grande de la historia del fútbol danés. Darío Osorio, Franculino Djú y Aral Simsir son tres jugadores completamente únicos”, señaló el dirigente. Las palabras reflejan la valoración interna del chileno.

A sus años, Osorio suma continuidad competitiva en una liga que ha servido históricamente como plataforma de salida hacia mercados mayores. En sus dos años en Dinamarca, el futbolista nacional suma 91 partidos, 21 goles y 14 asistencias.

En paralelo, su situación es seguida de cerca en Chile. El exjugador de Universidad de Chile forma parte de la Selección, y su rendimiento en el extranjero es considerado clave dentro del proceso de recambio generacional que atraviesa la Roja.

Con contrato asegurado hasta 2030, Midtjylland gana margen de maniobra. La renovación no descarta una salida próxima, pero sí ordena el escenario. Cualquier movimiento deberá ajustarse a los intereses del club. Por ahora, el delantero chileno continúa ligado al fútbol danés.