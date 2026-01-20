“Colo Colo es muy grande para estas pequeñeces”: ídolos del Cacique ningunean a Juan Martín Lucero por su fichaje en la U

El arribo de Juan Martín Lucero a Universidad de Chile remeció el mercado de fichajes del fútbol nacional. El centrodelantero argentino, quien es recordado en los pastos criollos por su pasado con la camiseta de Colo Colo, era uno de los grandes anhelos del director deportivo Manuel Mayo para sumarlo como una de las cartas de gol al ataque azul.

Después de extensas negociaciones que desencadenaron en la finalización de su vínculo contractual con el Fortaleza de Brasil, aquel deseo por parte de la gerencia de Azul Azul se materializó: Juan Martín “El Gato” Lucero firmará por los próximos dos años como el nuevo artillero de los laicos.

Su contratación representa un salto de jerarquía en la delantera de los universitarios. Tras las salidas de Lucas Di Yorio, Leandro Fernández, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra, en el elenco del Chuncho decidieron renovar la artillería con nombres que tienen un largo bagaje por el medio local: Rivero y Lucero fueron campeones con el Cacique en 2017 y 2022, respectivamente; mientras que Eduardo Vargas obtuvo con la U un bicampeonato y la Copa Sudamericana en 2011.

Sin embargo, el impacto de su llegada trasciende lo estrictamente futbolístico. Pese a ser el refuerzo bombástico de la temporada, su regreso ha despertado una serie de cuestionamientos éticos y deportivos, especialmente desde la vereda alba. En el estadio Monumental, la herida que dejó su salida a principios de 2023 aún no cicatriza, y su fichaje por el archirrival es visto por muchos como la confirmación de una ruptura definitiva con la identidad alba.

Para la historia de Colo Colo, vestir la camiseta de los azules tras una salida conflictiva es un pecado difícil de perdonar.

Reproches

Uno de los primeros referentes del Cacique que decidió alzar la voz fue Raúl Ormeño. El otrora mediocampista, campeón con los albos en la histórica Copa Libertadores de 1991, exhibe un total desapego cuando es consultado por la llegada del atacante oriundo de Junín al Romántico Viajero. “Se fue muy mal de Colo Colo, así que no tengo nada que ver con él ni con la U. Nada me liga con él. Para mí, desde que se fue, no existe más”, asegura de forma escueta, con un tono de indiferencia.

Leonel Herrera, quien también fue un integrante crucial de aquel plantel campeón de América, coincide en que la controversial partida de Lucero del estadio Monumental es motivo suficiente para bajarle el perfil en su regreso al fútbol chileno. “Es un muy buen futbolista, pero tampoco es un ídolo o referente del club. Yo creo que pasa a ser alguien irrelevante en la historia reciente de Colo Colo. Si bien no se puede negar que es un destacado jugador, su salida fue tan extraña que no amerita enfocarse en lo que haga o no haga. Hoy en día, nosotros tenemos los ojos puestos en pelear un campeonato con el plantel que se está armando y volver a meternos en la Copa Libertadores”, lanza.

Sin embargo, a pesar de que sostiene que el transandino carece de un peso histórico institucional, Herrera reconoce que el plano emocional del fanático se rige por otros códigos. Para el exdefensor, la memoria del seguidor albo será implacable debido a las formas en que el delantero gestionó su salida hacia Brasil. “El hincha colocolino no olvida. Nadie sabía qué pasaba con él, porque decía que se quedaba y al otro día se va sin dar explicaciones y, después, aparece con la demanda. El hincha le va a hacer sentir ese malestar y disgusto cuando le toque venir”, sentenció, anticipando un recibimiento hostil para el Gato cuando le toque visitar Macul, el 1 de marzo, por la quinta fecha de la Liga de Primera.

En esa misma línea, otro emblema del Cacique que entregó su opinión fue Carlos Caszely, quien también le restó importancia: “Son profesionales, tienen que ir a donde más les paguen, porque después nadie los ayuda cuando dejan de jugar al fútbol. Igualmente, no hay que olvidarse que Lucero salió mal de Colo Colo, así que da lo mismo”.

Carlos Caszely abordó el fichaje de Lucero en la U.

El ídolo albo pone el escudo por encima de todo, aunque, al igual que Herrera, remarca que Lucero puede pasarla mal cuando llegue el día en el que tenga que enfrentar a su exequipo. “Colo Colo es muy grande para preocuparse de estas pequeñeces. Va a ser difícil cuando le toque jugar en el Monumental, aunque depende de la personalidad de cada jugador y cómo le afecta ese tipo de ambiente. Hay que ver cómo viene, porque estaba de reserva en Brasil. Yo le doy muy poca importancia”, concluye el ‘Rey del metro cuadrado’.

Octavio Rivero tampoco se salva de las críticas de Colo Colo

En sintonía con el fichaje de Lucero a la Universidad de Chile, otro con pasado albo que llegó al Centro Deportivo Azul en este mercado de pases es Octavio Rivero. El uruguayo, que se desvinculó del Barcelona de Guayaquil, comandará, junto al Gato y Turboman, la delantera de los laicos para el 2026.

Rivero, quien supo brillar con la camiseta alba entre 2016 y 2018, es recordado por haberle jurado amor eterno a Colo Colo al momento de su salida. Sin embargo, ocho años más tarde, sorprendió al desligarse de aquellos dichos al momento de ser presentado como refuerzo estudiantil. “Hay una entrevista que yo di en 2023. Estaría bueno que la puedan ver. El titular es: ‘Octavio Rivero dijo que no jugaría en la U’. Pero yo dije que sí. Se agarran de un título porque la gente consume porque es lo que vende. Por ahí uno dice cosas sin pensar. Obviamente hoy estoy muy feliz de estar acá”, explicó tajantemente el charrúa.

Octavio Rivero dejó en el olvido su pasado en Colo Colo y ahora se alista para su nueva etapa en Universidad de Chile. Foto: @udechile.

No obstante, a pesar de haber rectificado en su actuar, desde el lado de la historia de Colo Colo también decidieron pasarle factura. “Esas son frases para la galería de acuerdo al momento y la situación en la que uno se encuentra. De repente se habla más de la cuenta. En el momento que la U se le acerca a ofrecerle un contrato, siento yo, que ni se acordó del momento en qué dijo eso", señala, nuevamente, Leonel Herrera.

Para el otrora concejal de la comuna de Santiago, el interés de la tienda colocolina no está puesto sobre lo que haga el archirrival, sino que se enfocan en lo que será un 2026 en el que disputarán solo competencias locales. “Como dije antes, pienso que él también pasa a ser alguien irrelevante aunque sea un buen jugador. En Colo Colo estamos pendientes de nuestras incorporaciones”, cierra