SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Colo Colo es muy grande para estas pequeñeces”: ídolos del Cacique ningunean a Juan Martín Lucero por su fichaje en la U

    Tras la confirmación del arribo del Gato como refuerzo estelar de los azules, importantes exjugadores albos atienden el llamado de La Tercera para entregar su opinión. A la mayoría, la figura del delantero argentino les causa profundo rechazo.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Juan Martín Lucero posa con la camiseta de la U en el CDA.

    El arribo de Juan Martín Lucero a Universidad de Chile remeció el mercado de fichajes del fútbol nacional. El centrodelantero argentino, quien es recordado en los pastos criollos por su pasado con la camiseta de Colo Colo, era uno de los grandes anhelos del director deportivo Manuel Mayo para sumarlo como una de las cartas de gol al ataque azul.

    Después de extensas negociaciones que desencadenaron en la finalización de su vínculo contractual con el Fortaleza de Brasil, aquel deseo por parte de la gerencia de Azul Azul se materializó: Juan Martín “El Gato” Lucero firmará por los próximos dos años como el nuevo artillero de los laicos.

    Su contratación representa un salto de jerarquía en la delantera de los universitarios. Tras las salidas de Lucas Di Yorio, Leandro Fernández, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra, en el elenco del Chuncho decidieron renovar la artillería con nombres que tienen un largo bagaje por el medio local: Rivero y Lucero fueron campeones con el Cacique en 2017 y 2022, respectivamente; mientras que Eduardo Vargas obtuvo con la U un bicampeonato y la Copa Sudamericana en 2011.

    Sin embargo, el impacto de su llegada trasciende lo estrictamente futbolístico. Pese a ser el refuerzo bombástico de la temporada, su regreso ha despertado una serie de cuestionamientos éticos y deportivos, especialmente desde la vereda alba. En el estadio Monumental, la herida que dejó su salida a principios de 2023 aún no cicatriza, y su fichaje por el archirrival es visto por muchos como la confirmación de una ruptura definitiva con la identidad alba.

    Para la historia de Colo Colo, vestir la camiseta de los azules tras una salida conflictiva es un pecado difícil de perdonar.

    Reproches

    Uno de los primeros referentes del Cacique que decidió alzar la voz fue Raúl Ormeño. El otrora mediocampista, campeón con los albos en la histórica Copa Libertadores de 1991, exhibe un total desapego cuando es consultado por la llegada del atacante oriundo de Junín al Romántico Viajero. “Se fue muy mal de Colo Colo, así que no tengo nada que ver con él ni con la U. Nada me liga con él. Para mí, desde que se fue, no existe más”, asegura de forma escueta, con un tono de indiferencia.

    Leonel Herrera, quien también fue un integrante crucial de aquel plantel campeón de América, coincide en que la controversial partida de Lucero del estadio Monumental es motivo suficiente para bajarle el perfil en su regreso al fútbol chileno. “Es un muy buen futbolista, pero tampoco es un ídolo o referente del club. Yo creo que pasa a ser alguien irrelevante en la historia reciente de Colo Colo. Si bien no se puede negar que es un destacado jugador, su salida fue tan extraña que no amerita enfocarse en lo que haga o no haga. Hoy en día, nosotros tenemos los ojos puestos en pelear un campeonato con el plantel que se está armando y volver a meternos en la Copa Libertadores”, lanza.

    Sin embargo, a pesar de que sostiene que el transandino carece de un peso histórico institucional, Herrera reconoce que el plano emocional del fanático se rige por otros códigos. Para el exdefensor, la memoria del seguidor albo será implacable debido a las formas en que el delantero gestionó su salida hacia Brasil. “El hincha colocolino no olvida. Nadie sabía qué pasaba con él, porque decía que se quedaba y al otro día se va sin dar explicaciones y, después, aparece con la demanda. El hincha le va a hacer sentir ese malestar y disgusto cuando le toque venir”, sentenció, anticipando un recibimiento hostil para el Gato cuando le toque visitar Macul, el 1 de marzo, por la quinta fecha de la Liga de Primera.

    En esa misma línea, otro emblema del Cacique que entregó su opinión fue Carlos Caszely, quien también le restó importancia: “Son profesionales, tienen que ir a donde más les paguen, porque después nadie los ayuda cuando dejan de jugar al fútbol. Igualmente, no hay que olvidarse que Lucero salió mal de Colo Colo, así que da lo mismo”.

    Carlos Caszely abordó el fichaje de Lucero en la U.

    El ídolo albo pone el escudo por encima de todo, aunque, al igual que Herrera, remarca que Lucero puede pasarla mal cuando llegue el día en el que tenga que enfrentar a su exequipo. “Colo Colo es muy grande para preocuparse de estas pequeñeces. Va a ser difícil cuando le toque jugar en el Monumental, aunque depende de la personalidad de cada jugador y cómo le afecta ese tipo de ambiente. Hay que ver cómo viene, porque estaba de reserva en Brasil. Yo le doy muy poca importancia”, concluye el ‘Rey del metro cuadrado’.

    Octavio Rivero tampoco se salva de las críticas de Colo Colo

    En sintonía con el fichaje de Lucero a la Universidad de Chile, otro con pasado albo que llegó al Centro Deportivo Azul en este mercado de pases es Octavio Rivero. El uruguayo, que se desvinculó del Barcelona de Guayaquil, comandará, junto al Gato y Turboman, la delantera de los laicos para el 2026.

    Rivero, quien supo brillar con la camiseta alba entre 2016 y 2018, es recordado por haberle jurado amor eterno a Colo Colo al momento de su salida. Sin embargo, ocho años más tarde, sorprendió al desligarse de aquellos dichos al momento de ser presentado como refuerzo estudiantil. “Hay una entrevista que yo di en 2023. Estaría bueno que la puedan ver. El titular es: ‘Octavio Rivero dijo que no jugaría en la U’. Pero yo dije que sí. Se agarran de un título porque la gente consume porque es lo que vende. Por ahí uno dice cosas sin pensar. Obviamente hoy estoy muy feliz de estar acá”, explicó tajantemente el charrúa.

    Octavio Rivero dejó en el olvido su pasado en Colo Colo y ahora se alista para su nueva etapa en Universidad de Chile. Foto: @udechile.

    No obstante, a pesar de haber rectificado en su actuar, desde el lado de la historia de Colo Colo también decidieron pasarle factura. “Esas son frases para la galería de acuerdo al momento y la situación en la que uno se encuentra. De repente se habla más de la cuenta. En el momento que la U se le acerca a ofrecerle un contrato, siento yo, que ni se acordó del momento en qué dijo eso", señala, nuevamente, Leonel Herrera.

    Para el otrora concejal de la comuna de Santiago, el interés de la tienda colocolina no está puesto sobre lo que haga el archirrival, sino que se enfocan en lo que será un 2026 en el que disputarán solo competencias locales. “Como dije antes, pienso que él también pasa a ser alguien irrelevante aunque sea un buen jugador. En Colo Colo estamos pendientes de nuestras incorporaciones”, cierra

    Más sobre:Juan Martín LuceroLa Tercera PMLa UFútbolColo ColoCarlos CaszelyUniversidad de ChileFútbol chilenoLiga de PrimeraLeonal HerreraRaúl OrmeñoOctavio RiveroCaciqueManuel MayoFortalezaEduardo Vargas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Star Wars tras la salida de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era

    Proyecto de convivencia escolar pasa a Comisión Mixta

    Tribunal acoge solicitud de la defensa de Manuel Monsalve y reabre investigación

    Radiografía a los tres incendios que provocaron el infierno en Lirquén

    Las ofensivas que preparan en la izquierda para enfrentar al gabinete de José Antonio Kast

    Putin frente a la ruptura de Trump con Europa por Groenlandia: por qué es un arma de doble filo para el Kremlin

    Lo más leído

    1.
    El mensaje de Fernando Ortiz a Blanco y Negro: “Hasta que no termine el libro de pases, yo no voy a cerrar el plantel”

    El mensaje de Fernando Ortiz a Blanco y Negro: “Hasta que no termine el libro de pases, yo no voy a cerrar el plantel”

    2.
    ¿Destino LaLiga? La millonaria oferta del Elche de Christian Bragarnik a Colo Colo por Lucas Cepeda

    ¿Destino LaLiga? La millonaria oferta del Elche de Christian Bragarnik a Colo Colo por Lucas Cepeda

    3.
    Independiente de Avellaneda transparenta las millonarias cifras del traspaso de Felipe Loyola al Pisa

    Independiente de Avellaneda transparenta las millonarias cifras del traspaso de Felipe Loyola al Pisa

    4.
    El Betis de Manuel Pellegrini enfrentará al Atlético de Madrid por el paso a las semifinales de la Copa del Rey

    El Betis de Manuel Pellegrini enfrentará al Atlético de Madrid por el paso a las semifinales de la Copa del Rey

    5.
    ¿Se despide de Unión Española? Emiliano Vecchio sorprende y se ofrece a equipo grande de Argentina

    ¿Se despide de Unión Española? Emiliano Vecchio sorprende y se ofrece a equipo grande de Argentina

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. PSG en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. PSG en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inter vs. Arsenal por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Inter vs. Arsenal por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming

    Proyecto de convivencia escolar pasa a Comisión Mixta
    Chile

    Proyecto de convivencia escolar pasa a Comisión Mixta

    Tribunal acoge solicitud de la defensa de Manuel Monsalve y reabre investigación

    Radiografía a los tres incendios que provocaron el infierno en Lirquén

    “Tiene una experiencia extraordinaria en la industria”: La visión del sector sobre el futuro ministro de Minería Santiago Montt
    Negocios

    “Tiene una experiencia extraordinaria en la industria”: La visión del sector sobre el futuro ministro de Minería Santiago Montt

    Los nombres que aparecen con posibilidades para liderar el SII

    Mosa va por el control de Colo Colo: lanza OPA por un 30% adicional en Blanco y Negro

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años
    Tendencias

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    El legado de Valentino Garavani, “el último emperador” de la alta costura que falleció a sus 93 años

    Presentación goleadora: Octavio Rivero se luce con un doblete en amistoso de la U en La Cisterna
    El Deportivo

    Presentación goleadora: Octavio Rivero se luce con un doblete en amistoso de la U en La Cisterna

    Independiente de Avellaneda transparenta las millonarias cifras del traspaso de Felipe Loyola al Pisa

    Daniel Garnero explica el mercado de fichajes de la UC: “Todo lo que buscábamos no daba el presupuesto”

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Star Wars tras la salida de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era
    Cultura y entretención

    Star Wars tras la salida de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era

    “No existen ambigüedades ni fracturas”: el futuro de Quilapayún tras el alejamiento de Eduardo Carrasco de Chile

    Mitski anuncia nuevo álbum y estrena el sencillo Where’s My Phone?

    Putin frente a la ruptura de Trump con Europa por Groenlandia: por qué es un arma de doble filo para el Kremlin
    Mundo

    Putin frente a la ruptura de Trump con Europa por Groenlandia: por qué es un arma de doble filo para el Kremlin

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”

    Trump intensifica su ofensiva por Groenlandia: publica fotos creadas con IA para simular su conquista y revela mensajes de Macron y Rutte

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad
    Paula

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?