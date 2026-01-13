“Estoy identificado con Colo Colo; no jugaría en la U”: la molestia de Octavio Rivero al explicar polémica frase de 2019

Octavio Rivero se transformó en uno de los más recientes refuerzos de Universidad de Chile para la temporada 2026. El delantero uruguayo fue anunciado como una nueva pieza clave en el plantel de Francisco Meneghini y este lunes fue presentado de manera oficial.

Allí aprovechó de referirse al proceso que lo llevó a vestir la camiseta de los azules, ocasión en la que además fue consultado sobre una frase que resurgió tras su paso por Colo Colo.

El charrúa estuvo defendiendo al Cacique entre 2016 y el 2018, logrando la mayor parte de los títulos que consiguió hasta ahora, incluido el Campeonato de Transición de 2017. Suma cuatro coronas. Además, celebró un doblete en el Superclásico de abril de 2017.

A raíz de esto, en una entrevista concedida en 2019 a Radio Futuro, poco después de partir a México, indicó que “me gustaba mucho Colo Colo, sigo hablando con muchos de mis compañeros y amigos. Me encantó Santiago cuando estuve ahí y mi hija es chilena... La gente me demuestra mucho cariño y eso me hace querer mucho al club. Obviamente me gustaría volver”.

Luego lanzó: “A mí me gustó mucho Colo Colo. Aprendí lo que era el club, aprendí lo que significaba para todos. Estoy muy identificado con el club y no jugaría en la U. Me siento en mi casa en Colo Colo. Tengo muy buena relación con mis compañeros y con todos. Ojalá algún día pueda volver”.

Así, en la conferencia de prensa de este lunes le preguntaron sobre estos dichos. En la explicación, Rivero establece que en una entrevista posterior sí dio el visto bueno a defender a Universidad de Chile.

“Hay una entrevista que yo di en 2023. Estaría bueno que la puedan ver. El titular es: ‘Octavio Rivero dijo que no jugaría en la U’. Pero yo dije que sí”, cuestionó en tono serio.

“Se agarran de un título porque la gente consume porque es lo que vende. Por ahí uno dice cosas sin pensar. Obviamente hoy estoy muy feliz de estar acá”, agregó el delantero.

Con la mente en el Superclásico

Hace algunos días la ANFP dio a conocer el fixture de la Liga de Primera, siendo uno de los duelos destacados el Superclásico que se disputará en el estadio Monumental por la quinta fecha.

En relación al reencuentro con la hinchada alba, y la forma en la que espera ser recibido, indicó que “me ha tocado jugar varios clásicos. Tengo el conocimiento de lo que significan esos partidos. Trato de hacer lo mejor para mi equipo y ojalá que podamos llevarnos la victoria y pueda convertir para ayudar a que el equipo esté arriba”.

A su vez, estableció la manera en la que buscará ganarse el cariño de los hinchas universitarios: “Adentro de la cancha. Soy un jugador que deja todo en la cancha, hago goles. Estoy con muchas ganas de demostrar desde el día uno”.