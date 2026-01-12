SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Alarma en la selección española: el nuevo cruce entre Lamine Yamal y Carvajal tras triunfo de Barcelona ante Real Madrid

    La relación entre ambos futbolistas vive su momento más tirante y enciende las alarmas en la selección de España.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El tenso cruce entre Lamine Yamal y Dani Carvajal tras el triunfo del Barcelona ante el Real Madrid. Foto: LaLiga

    La relación entre Lamine Yamal y Dani Carvajal vuelve a quedar expuesta tras el último enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid, esta vez con victoria azulgrana en la final de la Supercopa. Tras el duelo, un episodio que confirma un distanciamiento que se arrastra desde hace varios meses.

    El origen del conflicto se remonta a la previa de un Clásico por LaLiga disputado en octubre en el Santiago Bernabéu. En esa ocasión, Yamal realizó declaraciones que fueron interpretadas en el entorno del Real Madrid como una falta de respeto hacia algunos referentes del plantel blanco. Tras el triunfo madridista, ambos futbolistas protagonizaron un intercambio verbal en el terreno de juego que no pasó inadvertido para las cámaras.

    Días después de ese partido, el extremo del Barcelona dejó de seguir a Carvajal en redes sociales, pese a compartir camarín en la selección española. El gesto fue leído como una señal clara del quiebre en la relación, que hasta ese momento había sido correcta.

    El tema volvió a instalarse durante la final de la Supercopa de España. El Barcelona realizó el tradicional pasillo de honor al Real Madrid tras la final. Sin embargo, Lamine Yamal se apartó visiblemente de la fila y permaneció unos metros más atrás, bebiendo de una botella mientras sus compañeros cumplían con el protocolo.

    Carvajal advirtió la situación, abandonó la fila y se acercó al futbolista del Barça para estrecharle la mano. La reacción de Yamal fue distante. El momento fue captado por las cámaras y rápidamente se viralizó.

    Antes del episodio, Carvajal intentó bajar el tono al conflicto creciente entre ambos. “Es joven y cometió un error puntual, pero es un buen chaval. Mañana, lógicamente, no le deseo que tenga su mejor día porque defendemos intereses distintos, pero no hay ningún problema personal”, señaló el lateral del Real Madrid.

    La prensa ibérica apunta a que el camarín de España no atraviesa su mejor momento en términos de cohesión. A pocos meses del Mundial, donde la Roja europea asoma como candidata, la fractura interna aparece como un desafío para el cuerpo técnico.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaSupercopaSupercopa de EspañaEspañaDani CarvajalLamine YamalReal MadridBarcelona

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Partido Nacional Libertario pide suspender relaciones con Cuba y extiende el llamado al siguiente gobierno

    Invasión de Rusia a Ucrania supera duración de lucha de la URSS contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial

    Tras polémica por fiesta de SLEP Atacama: Mineduc solicita renuncia de director ejecutivo suplente

    Paulina Yazigi renuncia a la presidencia de la Asociación de AFP

    Boric condena “represión brutal” del régimen en Irán y solidariza con manifestantes

    Alcalde de San Antonio detalla las etapas del desalojo de la megatoma

    Lo más leído

    1.
    Las esquirlas de la guerra entre Rusia y Ucrania llegan al tenis femenino: el desaire de Kostyuk a Sabalenka

    Las esquirlas de la guerra entre Rusia y Ucrania llegan al tenis femenino: el desaire de Kostyuk a Sabalenka

    2.
    Con Javier Correa como nexo: el secreto intento de Colo Colo por quedarse con Leandro Fernández

    Con Javier Correa como nexo: el secreto intento de Colo Colo por quedarse con Leandro Fernández

    3.
    Mito Pereira: “Me gusta el golf, pero todo lo que conlleva ser golfista profesional ya me tenía un poco agotado”

    Mito Pereira: “Me gusta el golf, pero todo lo que conlleva ser golfista profesional ya me tenía un poco agotado”

    4.
    Nuevo refuerzo albo: Peñarol confirma que el uruguayo Javier Méndez viaja a Chile para integrarse a Colo Colo

    Nuevo refuerzo albo: Peñarol confirma que el uruguayo Javier Méndez viaja a Chile para integrarse a Colo Colo

    5.
    “Es un descaro”: Palestino se indigna con Atlético Mineiro y advierte a la U por posible venta de Lucas Assadi

    “Es un descaro”: Palestino se indigna con Atlético Mineiro y advierte a la U por posible venta de Lucas Assadi

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Partido Nacional Libertario pide suspender relaciones con Cuba y extiende el llamado al siguiente gobierno
    Chile

    Partido Nacional Libertario pide suspender relaciones con Cuba y extiende el llamado al siguiente gobierno

    Tras polémica por fiesta de SLEP Atacama: Mineduc solicita renuncia de director ejecutivo suplente

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Paulina Yazigi renuncia a la presidencia de la Asociación de AFP
    Negocios

    Paulina Yazigi renuncia a la presidencia de la Asociación de AFP

    Las propuestas de la CPC al próximo gobierno para reducir plazos de permisología

    El CEO de Heineken renuncia tras 6 años en el cargo

    Qué son los deepfakes y por qué Grok tuvo que limitar sus imágenes generadas con IA
    Tendencias

    Qué son los deepfakes y por qué Grok tuvo que limitar sus imágenes generadas con IA

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Alarma en la selección española: el nuevo cruce entre Lamine Yamal y Carvajal tras triunfo de Barcelona ante Real Madrid
    El Deportivo

    Alarma en la selección española: el nuevo cruce entre Lamine Yamal y Carvajal tras triunfo de Barcelona ante Real Madrid

    José Ignacio Cornejo sostiene el sexto lugar de la clasificación general tras la octava etapa del Dakar

    La sorprendente reacción de Diego Simeone después de su mediática discusión con Vinicius Junior

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital
    Cultura y entretención

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital

    Una Batalla Tras Otra y Adolescencia festejan en los Globos de Oro 2026

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    Invasión de Rusia a Ucrania supera duración de lucha de la URSS contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial
    Mundo

    Invasión de Rusia a Ucrania supera duración de lucha de la URSS contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial

    Sheinbaum dice que mantuvo “una muy buena conversación” con Trump tras última polémica

    Cuba niega contactos con EE.UU. tras advertencia de Trump

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil