Alarma en la selección española: el nuevo cruce entre Lamine Yamal y Carvajal tras triunfo de Barcelona ante Real Madrid

El tenso cruce entre Lamine Yamal y Dani Carvajal tras el triunfo del Barcelona ante el Real Madrid. Foto: LaLiga

La relación entre Lamine Yamal y Dani Carvajal vuelve a quedar expuesta tras el último enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid, esta vez con victoria azulgrana en la final de la Supercopa. Tras el duelo, un episodio que confirma un distanciamiento que se arrastra desde hace varios meses.

El origen del conflicto se remonta a la previa de un Clásico por LaLiga disputado en octubre en el Santiago Bernabéu. En esa ocasión, Yamal realizó declaraciones que fueron interpretadas en el entorno del Real Madrid como una falta de respeto hacia algunos referentes del plantel blanco. Tras el triunfo madridista, ambos futbolistas protagonizaron un intercambio verbal en el terreno de juego que no pasó inadvertido para las cámaras.

Días después de ese partido, el extremo del Barcelona dejó de seguir a Carvajal en redes sociales, pese a compartir camarín en la selección española. El gesto fue leído como una señal clara del quiebre en la relación, que hasta ese momento había sido correcta.

El tema volvió a instalarse durante la final de la Supercopa de España. El Barcelona realizó el tradicional pasillo de honor al Real Madrid tras la final. Sin embargo, Lamine Yamal se apartó visiblemente de la fila y permaneció unos metros más atrás, bebiendo de una botella mientras sus compañeros cumplían con el protocolo.

Carvajal advirtió la situación, abandonó la fila y se acercó al futbolista del Barça para estrecharle la mano. La reacción de Yamal fue distante. El momento fue captado por las cámaras y rápidamente se viralizó.

Antes del episodio, Carvajal intentó bajar el tono al conflicto creciente entre ambos. “Es joven y cometió un error puntual, pero es un buen chaval. Mañana, lógicamente, no le deseo que tenga su mejor día porque defendemos intereses distintos, pero no hay ningún problema personal”, señaló el lateral del Real Madrid.

La prensa ibérica apunta a que el camarín de España no atraviesa su mejor momento en términos de cohesión. A pocos meses del Mundial, donde la Roja europea asoma como candidata, la fractura interna aparece como un desafío para el cuerpo técnico.