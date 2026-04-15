Al mando de Messi, Suárez y Falcón: extécnico campeón en la U asume la banca del Inter Miami

El Inter Miami en el que milita Lionel Messi ha sufrido un cambio en la dirección técnica. Este martes se anunció que el argentino Javier Mascherano dejaba el banco del conjunto estadounidense debido a “motivos personales”.

Así lo reflejó el propio entrenador a través de un comunicado que publicó instantes después de que se señalara su salida.

“Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami CF”, informó El Jefecito.

“En primer lugar, quisiera agradecer al Club la confianza que depositaron en mí, a todos los empleados que forman parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, que hicieron posible que viviéramos momentos inolvidables”, continuó.

“También quiero dar las gracias a los aficionados y a La Familia, porque nada de esto habría sido posible sin ellos”, agregó.

Por último, enfatizó que “siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y dondequiera que esté, seguiré deseándole al Club todo lo mejor en el futuro. No me cabe duda de que el Club seguirá cosechando éxitos. Un fuerte abrazo para todos y muchas gracias por todo”.

Cabe señalar que Mascherano finalizó su periodo en Florida tras una temporada 2025 en la que Inter Miami consiguió la primera MLS Cup para la franquicia. También bajo su mandato el club estableció un récord de 101 goles anotados en la fase regular y playoffs.

Ángel Guillermo Hoyos toma el relevo

Pocos minutos después, se supo que Ángel Guillermo Hoyos tomaría la misión de llevar al Inter Miami de Messi, Luis Suárez y Maximiliano Falcón en lo que resta de temporada.

El excampeón con Universidad de Chile en el Torneo de Clausura de 2017 se encontraba en el equipo estadounidense siendo parte de las divisiones menores del club y ahora tendrá la posibilidad de volver a estar a cargo de la Pulga.

Cabe señalar que Hoyos, cuenta con más de dos décadas de experiencia dirigiendo equipos en diferentes partes del mundo, destacando sus pasos por Argentina, Mpéxico, Chile y la selección de Bolivia.

Por cierto, también trabajo en los equipos formativos del Barcelona español, entregando su aporte al aprendizaje de Lionel Messi. De hecho, su influencia ha sido tal que en el matrimonio entre el jugador y Antonela Rocuzzo, Hoyos apareció entre los invitados del casamiento.

En lo deportivo, Hoyos se encontrará con un Inter Miami que ocupa la tercera posición de la tabla con 12 puntos conseguidos gracias a tres triunfos, tres epates y una caída, que lo dejan a cuatro unidades del líder, Nashville SC.

El debut de Hoyos al mando del primer equipo se espera para este sábado 18 de abril, cuando el conjunto de las garzas visite a Colorado Rapids a partir de las 16.30 horas de Chile.