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    Tras su peor racha en el equipo andaluz: Betis saca la voz para fijar su postura sobre el futuro de Manuel Pellegrini

    Ramón Alarcón, la máxima autoridad del club español, se refirió al presente del Ingeniero luego que el equipo concretara siete fechas sin saber de victorias.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Pellegrini pasa por un mal momento en la liga española. Foto: @RealBetis.

    El empate ante el Osasuna no solo alejó al Betis de los puestos que clasifican a la próxima edición de la Champions League, también concretó la peor racha de Manuel Pellegrini al mando del equipo andaluz: siete partidos sin ganar en la liga hispana.

    Por lo mismo, en España ya se habla de la continuidad del entrenador chileno en la institución verdiblanca y muchos apuestan a que saldrá en junio próximo, pese a tener contrato vigente hasta el 2027. “Yo entiendo el debate sobre el entrenador entre los aficionados. Es normal que se hable cuando hay una racha como ésta de 5 de 21 puntos posible y Pellegrini lo lleva bien”, aseguró el CEO de la entidad, Ramón Alarcón.

    Sin embargo, la máxima autoridad de los heliopolitanos dejó claro que Pellegrini no se moverá de Sevilla hasta que no cumpla con su contrato. “La comisión deportiva, que es la que toma decisiones, renovó al entrenador en noviembre y desde entonces ese tema es algo que no se debate. ¿Lo comprendo?, sí, pero como es algo que ya no debatimos ni nos preocupa ni nos ocupa", enfatizó.

    Luego agregó que “el tiempo puede producir desgaste, es lógico, pero hay que enfocarse en esta recta final. A este momento hemos llegado con esta mala racha de 5 puntos de los últimos 21, pero también habiendo hecho algunas cosas buenas para estar quintos. Ser mejor que otros 15 equipos no es fácil y en la historia del Betis no muchas veces lo ha sido”.

    Finalmente, Alarcón lapidó la opción de una salida anticipada mostrándose más que conforme con los resultados obtenidos en esta campaña. “Si el 15 de agosto cuando empezó la temporada me dicen que a falta de cinco semanas para acabar el curso íbamos a estar el quinto, dependiendo de nosotros, y en cuartos de la Europa League tras un 1-1 en la ida, lo hubiera firmado. Entiendo el debate de la calle, pero no es algo que esté en la comisión deportiva”, expresó.

    De cumplirse la palabra del ejecutivo, la Selección Chilena no podrá contar con los servicios de Pellegrini hasta mediados del próximo año, un problema grande si es que las Eliminatorias del Mundial 2030 comienzan en marzo del año venidero y no en junio como se maneja en la ANFP.

    Pero antes de todo eso, Pellegrini y el Betis se jugarán su suerte en la Europa League este jueves 16, cuando reciba al Braga por la revancha de los cuartos de final del torneo continental. Cabe recordar que en la ida igualaron a un gol y el ingeniero reconoció que sus dirigidos están pensando en la revancha.

    “A los equipos europeos nos pasa factura en LaLiga. Los futbolistas tienen la mente en el Braga inevitablemente, por mucho que incidamos en que lo prioritario era Pamplona. Se intentan hacer cambios, pero no es un problema físico, sino de exigencia mental”, concluyó.

    Más sobre:Manuel PellegriniBetisReal BetisLaLigaSelección ChilenaLa Roja

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