Manuel Pellegrini ingresa a la historia grande del fútbol español en su partido 300 con el Betis

Manuel Pellegrini protagoniza otro capítulo notable en la historia del Betis de Sevilla. Tras golear 4-0 al Panathinaikos griego, el entrenador clasificó al equipo a los cuartos de final de la Europa League, por primera vez en su historia. Ahora va por más: cuando el equipo regrese a Bilbao para enfrentarse al Athletic, por la vigésima novena fecha de LaLiga, el chileno sumará su tricentésimo partido al mando del equipo más popular de Andalucía.

Nutrida carrera en el club verdiblanco que ya lo tiene como el técnico con más partidos en la historia del club, además de ser el profesional que más victorias ha logrado. En sus 299 duelos anteriores, la bitácora del Ingeniero tiene muchos más éxitos que fracasos, con un registro de 147 victorias, 77 empates y solo 80 derrotas. Números que le permiten establecer un rendimiento del 56,1% entre puntos obtenidos y posibles.

Más allá de las frías cifras, el juego bético ha destacado tanto en España como en el resto del continente. No por nada, el elenco sevillano clasificó por quinta temporada consecutiva a torneos europeos, una situación inédita en una institución que está pronta a cumplir 119 años de vida.

La anterior temporada, la escuadra del sur de la península ibérica alcanzó la final de la Conference League, el tercer torneo continental en importancia y ahora aspiran a más. En la Europa League, Betis se medirá en la ronda de los mejores ocho equipos con Sporting Braga de Portugal, enfrentamiento inédito de ambos clubes en duelos oficiales.

Argumentos suficientes para que la dirigencia se apurara en extender el compromiso del DT, el que terminaba en junio de 2026. Asignatura en la que trabajaron insistentemente a mediados del año pasado, aunque solo pudo concretarlo en noviembre. Claro que, con una gran condición, que el vínculo se alargara solo hasta mediados de 2027, siempre con la clara intención de analizar la posibilidad de dirigir a la Roja. Es más, cuenta con una cláusula de salida que pasa los 2,9 millones de dólares, cifra que excluye a la federación chilena, en caso de que avancen las tratativas para hacerse cargo de la escuadra nacional para las Eliminatorias Sudamericanas de 2030.

Un desahogo

Sin embargo, al menos en lo inmediato, la reciente goleada sobre los helenos fue un verdadero respiro para la contingencia de un elenco que estuvo cinco partidos sin ganar, cuatro de ellos por la liga española. Pese al bache, la confianza de la directiva se mantuvo inquebrantable frente al trabajo del adiestrador santiaguino.

Los entrenadores con más presencias en los 20 equipos.

“Todos conocemos a Manuel (Pellegrini), nadie puede decirme que exista una persona más correcta que él. Estamos con él al 200% y tiene una ambición como si tuviese 40 años menos. Todos estamos unidos en este objetivo. Estamos convencidos de que el año que viene estará con nosotros. Se ha ganado la confianza y estamos convencidos de que hará un gran final de año”, advirtió el vicepresidente José Miguel Catalán a la radio Cadena Cope, en la previa del duelo continental.

Ahora apunta más alto, el duelo 300 que se jugará hoy ante los vascos (14.30 horas de Chile) representa un momento clave para mantener el quinto puesto en LaLiga. Lugar en la tabla de posiciones que se proyecta como la última plaza para avanzar a la próxima Champions League, en caso de que los hispanos alcancen un buen rendimiento en el ranking UEFA. Sería otro hito para Pellegrini en el club, el cual solo ha disputado una versión de ese torneo en su historia.

“Llevamos muchos años en Europa, pero nosotros nunca hemos querido poner el objetivo en la Champions League y ahora que tenemos importantes posibilidades, claro que tenemos exigencia”, afirmó el segundo dirigente en importancia del club.

En la elite

La suma de encuentros que alcanza el chileno le entregar un lugar de privilegio entre los adiestradores más importantes del fútbol hispano. Son muy pocos los profesionales en la rica historia de las competiciones de ese país que han conseguido tal logro (ver infografía).

En el análisis de las veinte instituciones que hoy comprenden la máxima categoría, el chileno asoma en el top ten de los técnicos que más dirigieron en cada una de las instituciones, en duelos de cualquier categoría.

Un selecto grupo de técnicos que tiene a Diego Simeone como el principal exponente. El Cholo está a solo 17 partidos para llegar a la increíble cifra de 800 encuentros al mando del Atlético de Madrid. Registro en el que el nombre de Pellegrini se codea con el de otras leyendas del fútbol como el neerlandés Johan Cruyff en el Barcelona o Alfredo di Stéfano en el Valencia.