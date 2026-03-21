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    Coquimbo Unido perdona en el Monumental: Colo Colo frena su buen pasar con una igualdad en la Copa de la Liga

    El equipo de Fernando Ortiz se estrenó en el nuevo torneo con un empate 1-1. Los piratas se crearon las mejores ocasiones y Fernando De Paul se erigió en el valor más destacado. Cuando el Cacique tenía la ventaja en el bolsillo, llega la paridad aurinegra y casi lo ganan, pero Azócar se perdió un penal a 5' del final.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Coquimbo Unido perdona en el Monumental: Colo Colo frena su buen pasar con una igualdad. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Colo Colo pretendía estirar su buen momento en el Campeonato Nacional, donde está en el liderato, debutando en la Copa de la Liga, el torneo que se integra en el organigrama del fútbol local. Sin embargo, se frenó ese andar. Por el grupo A, el Cacique igualó 1-1 con Coquimbo Unido, en el Monumental

    Fernando Ortiz mantuvo la estructura que le ha venido rindiendo, más no los intérpretes. El DT hizo algunas modificaciones, para darle minutos a jugadores que han tenido poca presencia o bien perdieron el puesto. Volvió Matías Fernández por la banda derecha, en lugar de Jeyson Rojas. También fue titular Claudio Aquino y apareció Javier Méndez como central derecho, por Jonathan Villagra. El uruguayo dejó algunas dudas.

    Si Coquimbo abría la cuenta en Pedreros, no era para nada algo extraño. El campeón nacional se generó las ocasiones más peligrosas durante los 45′ iniciales, pero su gran pecado fue no concretar. El sostén del Cacique era Fernando De Paul, que tuvo tres tapadas de gol. La primera sucedió en los 6′, cuando le contuvo un mano a mano a Luis Riveros. El paraguayo fue el centrodelantero de los piratas, ante las ausencias de Johansen y Pratto. A la derecha estuvo Cristián Zavala, pifiado por los hinchas albos cada vez que intervenía.

    Un par de minutos más tarde, Riveros acertó luego de una pelota detenida, pero se anuló por fuera de juego. Coquimbo partió bien, encontrando espacios y con pases profundos buscando al 9. La defensa colocolina no estaba lo suficientemente coordinada. De ahí se explica que De Paul haya quedado mano a mano más de una vez. En los 13′, evitó el gol de Benjamín Chandía, luego de un error de Fernández. El propio Chandía quedaría otra vez de cara al marco, pero pifió en los 24′.

    Maxi Romero no era asistido, mientras que la influencia de Aquino y Leandro Hernández era a cuentagotas. Tampoco Colo Colo lograba amplitud con sus laterales. Pero esto cambia en los 34′, cuando el local abre la cuenta. Fue una sorpresa, considerando el desarrollo del juego. Matías Fernández anotó el 1-0 apareciendo solo en el área, cabeceando un envío de Hernández. A primera vista, pareció posición de adelanto del ex Independiente del Valle. La revisión del VAR confirmó la validez del tanto.

    Matías Fernández anotó el 1-0. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Antes del entretiempo, Chandía tuvo otra chance, de frente al marco, pero su remate fue desviado por De Paul. Ahí radicaba la diferencia entre uno y otro: la eficacia. Colo Colo aprovechó la primera que tuvo.

    En el segundo periodo, el equipo de Ortiz se compactaba sin el balón, considerando que el resultado estaba de su lado. En ataque, Aquino encontraba espacios, desde la izquierda hacia el centro. Mientras tanto, Romero seguía sin entrar en circuito. Antes de la hora de partido, el DT hizo tres cambios. Adentro Rojas, Alarcón y Pastrán. Coquimbo tenía el balón, pero era menos vertical que en la primera mitad.

    Estaba más cerca el 2-0 de los albos que un eventual empate coquimbano, en ese pasaje. En los 66′, el meta Gonzalo Flores (no estuvo Diego Sánchez) rechaza con un pie un remate cruzado de Aquino. Al instante, Romero elevó de cara a portería. Justo cuando le había quedado una al exdelantero de O’Higgins, la desperdició.

    La recta final del duelo presentó un desenlace diferente, porque el Cacique enredó un partido que tenía relativamente bajo control. En los 79′, por fin los piratas acertaron. Alejandro Azócar puso el 1-1 con un disparo al primer palo, luego de un pase filtrado. Javier Méndez quedó descolocado. Y en los 83′, hay penal para la visita por falta de Vidal sobre Rodríguez. El King, quien luego saldría lesionado (posterior del muslo izquierdo), llegó tarde. Azócar ejecutó y desvió.

    Si hubiese tenido precisión frente al arco, Coquimbo Unido se llevaba más de un punto desde Macul. Al cuadro popular le deja un sabor amargo esta igualdad.

    La segunda presentación de Colo Colo será este martes 24, visitando a Deportes Concepción, en la Región del Biobío. Este sábado, los lilas, ahora con Walter Lemma en la banca, igualaron 2-2 con Huachipato, en Talcahuano.

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