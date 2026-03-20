¿Qué premio da? ¿Por qué se creó? Los detalles de la Copa de la Liga, el nuevo torneo que irrumpe en el fútbol chileno

Los detalles de la Copa de la Liga, el nuevo torneo del fútbol chileno.

Este viernes 20, con el partido entre Universidad de Chile y Deportes La Serena, en el Estadio Nacional, se sube el telón de la nueva competencia del fútbol chileno: la Copa de la Liga. Desde este año, son cuatro los torneos con los que cuenta el balompié nacional en su calendario, añadiendo la Liga de Primera, la Copa Chile y la Supercopa (ganada por Coquimbo Unido y con formato tipo Final Four, como en España o Italia).

El hecho de tener otra competición no nace particularmente desde la necesidad de contar con mayor actividad durante la temporada. Más bien, aparece en el cronograma con el fin de saldar la deuda que tiene la ANFP con TNT Sports, el dueño de los derechos de televisión y socio principal de la asociación. El orden de los factores no altera el producto: la premisa de que haya más fútbol en las canchas locales se cumplirá.

La Copa de la Liga contempla la presencia de los 16 equipos de Primera División, distribuidos en cuatro grupos de cuatro elencos cada uno. Los cabezas de serie son los que finalizaron en los cuatro primeros lugares del Torneo Nacional pasado: Coquimbo Unido, Universidad Católica, O’Higgins y la U.

¿Cómo se definió el ordenamiento de los grupos? Se tomó como referencia la tabla de posiciones del campeonato 2025, siguiendo un sistema denominado Snake Draft, que simula el movimiento de una serpiente. Entonces, bajo este concepto, por ejemplo, Audax Italiano, que finalizó en el quinto puesto de la liga anterior, cayó en el grupo de la U, el cuarto. En el caso de Colo Colo, octavo, acabó instalándose en la zona A, con el campeón Coquimbo.

Se disputarán partidos de ida y vuelta, enfrentándose todos contra todos dentro de su respectivo grupo. Dato clave: solo avanza uno. Los primeros de cada zona clasificarán a las semifinales. El líder del grupo A se medirá con el vencedor del D, mientras que la otra serie tendrá a los vencedores de los grupos B y C. Esta instancia se disputará en partidos de ida y vuelta. La final será a duelo único. El campeón tendrá un premio adicional: ser Chile 3 para la Copa Libertadores 2027, además de clasificar para la Supercopa 2027.

El desarrollo del Campeonato Nacional tendrá un receso para la entrada de la Copa de la Liga. Los siguientes dos fines de semana serán para el nuevo torneo, aprovechando también la fecha FIFA de marzo, en la cual la Selección tendrá dos amistosos en Oceanía, ante Cabo Verde y Nueva Zelanda. En rigor, la programación contempla las tres primeras jornadas a disputarse entre el viernes 20 y el miércoles 1 de abril. Serán 24 partidos en 12 días.

Este sábado 21 tendrá el debut de Colo Colo, recibiendo a Coquimbo Unido, en el Monumental. Para el domingo 22 está programado el estreno de la UC, ante Universidad de Concepción, en el Claro Arena. La final está contemplada para el domingo 19 de julio, mismo día de la definición del Mundial, en Estados Unidos.

Grupos Copa de la Liga:

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Coquimbo Unido (1º) U. Católica (2º) O’Higgins (3º) U. de Chile (4º) Colo Colo (8º) Cobresal (7º) Palestino (6º) Audax Italiano (5º) Huachipato (9º) Ñublense (10º) D. Limache (11º) U. La Calera (12º) D. Concepción (16º) U. de Concepción (15º) Everton (14º) D. La Serena (13º)

Fecha 1

Viernes 20

18.00 U. de Chile - La Serena

20.30 U. La Calera - A. Italiano

Sábado 21

12.00 Huachipato - Concepción

18.00 Colo Colo - Coquimbo U.

20.30 Cobresal - Ñublense

Domingo 22

18.00 U. Católica - U. de Concepción

20.30 O’Higgins - Limache

Lunes 23

20.30 Palestino - Everton

Fecha 2

Martes 24

18.00 U. de Chile - U. La Calera

20.30 Concepción - Colo Colo

Miércoles 25

18.00 Ñublense - U. Católica

18.00 Huachipato - Coquimbo U.

20.30 A. Italiano - La Serena

Jueves 26

18.00 Limache - Palestino

20.30 U. de Concepción - Cobresal

20.30 Everton - O’Higgins

Fecha 3

Sábado 28

18.00 La Serena - U. La Calera

Domingo 29

12.00 Coquimbo U. - Concepción

Lunes 30

18.00 Cobresal - U. Católica

20.30 U. de Concepción - Ñublense

20.30 Palestino - O’Higgins

Martes 31

18.00 A. Italiano - U. de Chile

20.30 Everton - Limache

Miércoles 1 de abril

18.00 Colo Colo - Huachipato