¿Qué premio da? ¿Por qué se creó? Los detalles de la Copa de la Liga, el nuevo torneo que irrumpe en el fútbol chileno
Desde este viernes 20 al próximo 1 de abril, se disputarán tres jornadas seguidas de la primera versión de la nueva competencia, que dará más actividad al certamen que busca saldar la deuda con TNT Sports. La U frente a La Serena, en el Nacional, abrirá el certamen.
Este viernes 20, con el partido entre Universidad de Chile y Deportes La Serena, en el Estadio Nacional, se sube el telón de la nueva competencia del fútbol chileno: la Copa de la Liga. Desde este año, son cuatro los torneos con los que cuenta el balompié nacional en su calendario, añadiendo la Liga de Primera, la Copa Chile y la Supercopa (ganada por Coquimbo Unido y con formato tipo Final Four, como en España o Italia).
El hecho de tener otra competición no nace particularmente desde la necesidad de contar con mayor actividad durante la temporada. Más bien, aparece en el cronograma con el fin de saldar la deuda que tiene la ANFP con TNT Sports, el dueño de los derechos de televisión y socio principal de la asociación. El orden de los factores no altera el producto: la premisa de que haya más fútbol en las canchas locales se cumplirá.
La Copa de la Liga contempla la presencia de los 16 equipos de Primera División, distribuidos en cuatro grupos de cuatro elencos cada uno. Los cabezas de serie son los que finalizaron en los cuatro primeros lugares del Torneo Nacional pasado: Coquimbo Unido, Universidad Católica, O’Higgins y la U.
¿Cómo se definió el ordenamiento de los grupos? Se tomó como referencia la tabla de posiciones del campeonato 2025, siguiendo un sistema denominado Snake Draft, que simula el movimiento de una serpiente. Entonces, bajo este concepto, por ejemplo, Audax Italiano, que finalizó en el quinto puesto de la liga anterior, cayó en el grupo de la U, el cuarto. En el caso de Colo Colo, octavo, acabó instalándose en la zona A, con el campeón Coquimbo.
Se disputarán partidos de ida y vuelta, enfrentándose todos contra todos dentro de su respectivo grupo. Dato clave: solo avanza uno. Los primeros de cada zona clasificarán a las semifinales. El líder del grupo A se medirá con el vencedor del D, mientras que la otra serie tendrá a los vencedores de los grupos B y C. Esta instancia se disputará en partidos de ida y vuelta. La final será a duelo único. El campeón tendrá un premio adicional: ser Chile 3 para la Copa Libertadores 2027, además de clasificar para la Supercopa 2027.
El desarrollo del Campeonato Nacional tendrá un receso para la entrada de la Copa de la Liga. Los siguientes dos fines de semana serán para el nuevo torneo, aprovechando también la fecha FIFA de marzo, en la cual la Selección tendrá dos amistosos en Oceanía, ante Cabo Verde y Nueva Zelanda. En rigor, la programación contempla las tres primeras jornadas a disputarse entre el viernes 20 y el miércoles 1 de abril. Serán 24 partidos en 12 días.
Este sábado 21 tendrá el debut de Colo Colo, recibiendo a Coquimbo Unido, en el Monumental. Para el domingo 22 está programado el estreno de la UC, ante Universidad de Concepción, en el Claro Arena. La final está contemplada para el domingo 19 de julio, mismo día de la definición del Mundial, en Estados Unidos.
Grupos Copa de la Liga:
|Grupo A
|Grupo B
|Grupo C
|Grupo D
|Coquimbo Unido (1º)
|U. Católica (2º)
|O’Higgins (3º)
|U. de Chile (4º)
|Colo Colo (8º)
|Cobresal (7º)
|Palestino (6º)
|Audax Italiano (5º)
|Huachipato (9º)
|Ñublense (10º)
|D. Limache (11º)
|U. La Calera (12º)
|D. Concepción (16º)
|U. de Concepción (15º)
|Everton (14º)
|D. La Serena (13º)
Fecha 1
Viernes 20
18.00 U. de Chile - La Serena
20.30 U. La Calera - A. Italiano
Sábado 21
12.00 Huachipato - Concepción
18.00 Colo Colo - Coquimbo U.
20.30 Cobresal - Ñublense
Domingo 22
18.00 U. Católica - U. de Concepción
20.30 O’Higgins - Limache
Lunes 23
20.30 Palestino - Everton
Fecha 2
Martes 24
18.00 U. de Chile - U. La Calera
20.30 Concepción - Colo Colo
Miércoles 25
18.00 Ñublense - U. Católica
18.00 Huachipato - Coquimbo U.
20.30 A. Italiano - La Serena
Jueves 26
18.00 Limache - Palestino
20.30 U. de Concepción - Cobresal
20.30 Everton - O’Higgins
Fecha 3
Sábado 28
18.00 La Serena - U. La Calera
Domingo 29
12.00 Coquimbo U. - Concepción
Lunes 30
18.00 Cobresal - U. Católica
20.30 U. de Concepción - Ñublense
20.30 Palestino - O’Higgins
Martes 31
18.00 A. Italiano - U. de Chile
20.30 Everton - Limache
Miércoles 1 de abril
18.00 Colo Colo - Huachipato
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