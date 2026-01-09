Copa de la Liga 2026: conoce los grupos y las fechas en las que se jugará el nuevo torneo del fútbol chileno

La Copa de la Liga va tomando forma. Se trata del nuevo torneo que se empezará a jugar en el fútbol nacional desde este año, para ampliar a cuatro las competencias, sumando la Liga de Primera, la Copa Chile y la Supercopa (ahora con formato Final Four, como en España o Italia). Esta competencia surge en pos de contar con más actividad durante la temporada, y tanto o más relevante para saldar parte de la deuda con TNT Sports, el socio de la ANFP y dueño de los derechos de televisión.

¿En qué consiste el certamen? Participarán los 16 elencos de Primera División, distribuidos en cuatro grupos de cuatro elencos cada uno. Los cabezas de serie son los que finalizaron en los cuatro primeros lugares del último Torneo Nacional: Coquimbo Unido, Universidad Católica, O’Higgins y Universidad de Chile.

El cambio que se definió este jueves dice relación con el ordenamiento del resto de los equipos, también con el patrón de la tabla de posiciones de la Liga 2025. Se siguió un nuevo sistema, denominado Snake Draft, que simula el movimiento de una serpiente. Bajo esta premisa, por ejemplo, Audax Italiano, que finalizó quinto en el campeonato, cayó en el grupo de la U, el cuarto. En el caso de Colo Colo, octavo, acabó instalándose en la zona A, con el campeón Coquimbo.

Los ganadores de cada grupo avanzarán a las semifinales. El líder de la zona A se medirá con el vencedor del D, mientras que la otra llave será entre los primeros de los grupos B y C. Esta instancia se disputará en partidos de ida y vuelta. La final será a partido único. El monarca de la Copa de la Liga tendrá como premio ser Chile 3 en la Copa Libertadores de 2027, además de acceder a la Supercopa.

¿Cuándo se juega este nuevo torneo? Según el calendario elaborado por la ANFP, esta Copa iniciaría el 16 de marzo. Lo curioso, o llamativo, es que la final está programada para el 19 de julio, el mismo día de la definición del Mundial, en Nueva York.

Grupos de la Copa de la Liga

Grupo A

Coquimbo Unido (1º)

Colo Colo (8º)

Huachipato (9º)

Deportes Concepción (segundo ascendido)

Grupo B

Universidad Católica (2º)

Cobresal (7º)

Ñublense (10º)

Universidad de Concepción (primer ascendido)

Grupo C

O’Higgins (3º)

Palestino (6º)

Deportes Limache (11º)

Everton (14º)

Grupo D

Universidad de Chile (4º)

Audax Italiano (5º)

Unión La Calera (12º)

Deportes La Serena (13º)