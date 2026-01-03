SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    El Mundial más grande de la historia marca el calendario deportivo de 2026

    El año que está comenzando presenta una cuantiosa cartelera de eventos, en todas las disciplinas. La Copa del Mundo de Norteamérica, con 104 partidos entre junio y julio, es la cita que aparece subrayada con destacador. El polideportivo también presenta desafíos para las cartas del Team Chile.

    Por 
    Carlos Tapia
     
    Carlos González Lucay
    El Mundial de Norteamérica marca el calendario deportivo de 2026.

    Llegó el 2026. El año que está empezando trae consigo una serie de eventos deportivos que tendrán la atención de los fanáticos, en todas las disciplinas y en todas las latitudes. En la siguiente nota se hace un repaso con el nutrido calendario de las competencias que animarán los 12 meses (ver infografía, más abajo). Inevitablemente, será un año especial. Porque hay Mundial.

    Lo que está subrayado con destacador es la Copa del Mundo de Norteamérica, que marcará un hito. Será la primera vez en que la mayor competencia del fútbol de selecciones se desarrolle en tres países: Canadá, México y Estados Unidos. Eso sí, este último será el que lleve el mayor peso del torneo. También se marca una nueva era al ser el primer Mundial con 48 participantes, en ese afán expansionista que pregona la FIFA de Gianni Infantino. Una fiesta de la que Chile no está invitado. En rigor, no hizo méritos para ganarse su lugar.

    El jueves 11 de junio, con el partido entre México y Sudáfrica, en el Estadio Azteca, comenzará la vigésima tercera edición del certamen más grande de todos. Se jugarán un total de 104 partidos (40 más respecto que Qatar 2022). La final será el domingo 19 de julio, en Nueva York.

    “El 2026 promete ser un año estimulante, y estoy emocionado de emprender una vez más este viaje de esperanza, oportunidad, emoción y alegría con todos los fanáticos del fútbol y todos los que trabajan en el fútbol en todo el mundo”, publicó en sus redes sociales el mandamás del ente rector del fútbol, este 1 de enero.

    Habrá una parada muy importante en marzo. Porque en la primera fecha FIFA del año se definirán a los seis clasificados que faltan para acceder al Mundial. Entre el 26 y el 31 de ese mes, se jugarán las llaves de los repechajes, tanto en Europa (se determinarán cuatro cupos) como los intercontinentales (otorga dos plazas), en el cual participará Bolivia. La Verde aspira a jugar su primera Copa del Mundo desde Estados Unidos 1994.

    La selección chilena absoluta no tendrá actividad oficial en 2026. Pero sí lo harán los elencos juveniles. En febrero será el Sudamericano Sub 20 femenino, en Paraguay, que clasificará al Mundial de Polonia, a desarrollarse en septiembre. Las categorías Sub 17, en varones y damas, también tendrán sus respectivos campeonatos sudamericanos, ambos en abril. Esas Copas del Mundo, en Qatar y Marruecos, respectivamente, no tienen fecha definida.

    Más partidos en Chile

    El calendario del año en el fútbol chileno se anticipa especialmente nutrido. A raíz del acuerdo entre la ANFP y TNT Sports, se jugará más. Por una vertiente, está el cambio de formato de la Supercopa, estilo Final Four, que dará el vamos a la temporada (entre el 19 y el 25 de enero).

    El fin de semana del 30 de enero arrancaría la Liga de Primera 2026. Foto: Photosport.

    Por otra vertiente está la inclusión de un nuevo torneo: la Copa de la Liga. El certamen, que solo contempla a los elencos de Primera División, iniciaría el 16 de marzo. Lo curioso es que la final está programada para el 19 de julio, el mismo día de la definición del Mundial.

    Respecto a la Liga de Primera, el escenario ideal de la programación es que dure 12 meses. Para el fin de semana del 30 de enero está marcado el arranque del Campeonato Nacional. Mientras que para el fin de semana del 4 al 6 de diciembre se prevé la última jornada.

    El polideportivo

    En el mundo del polideportivo, el año cuenta con importantes eventos. Este sábado, por ejemplo, comenzó en Arabia Saudita la 48ª versión del Rally Dakar, donde habrá una representación de siete exponentes nacionales. La prueba, una de las más duras del mundo, se extenderá hasta el 17 de enero.

    Si de representantes chilenos se trata, la Copa Davis pone al equipo de Nicolás Massú ante un duro desafío: Serbia, por la primera ronda de las Qualifiers. El duelo se llevará a cabo el 6 y 7 de febrero en el Estadio Nacional. De avanzar, la escuadra criolla deberá enfrentar a España la semana del 18 de septiembre. Mientras que el Final 8 se disputará entre el 24 y 29 de noviembre.

    Uno de los grandes eventos de la temporada, sin duda, son los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina, que se desarrollarán entre el 6 y 22 de febrero en Italia, donde también habrá una delegación nacional.

    Italia recibirá la edición 2026 de los Juegos Olímpicos de Invierno. KIRILL KUDRYAVTSEV

    Eventos panregionales de relevancia serán los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina, entre el 12 y el 26 de septiembre. Con posterioridad, el Team Chile tendrá otro desafío de peso en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que tendrán de manera inédita una sede africana (Dakar, en Senegal), entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre.

    En el plano local, Chile albergará los premundiales femenino y masculino de hockey sobre césped entre el 28 de febrero y el 8 de marzo, en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional. Ambas selecciones nacionales intentarán repetir la hazaña de hace cuatro años, cuando clasificaron por primera vez a la máxima cita.

    También otro hito importante se llevará a cabo entre el 5 y el 15 de agosto, cuando Chile reciba el Mundial de Vóleibol femenino Sub 17. El evento tendrá como sede principal Santiago, pero también se espera por la designación de subsedes. Será la primera vez que el país albergue una cita planetaria de esta disciplina.

    Finalmente, en septiembre, en fecha por definir, el Centro de Alto Rendimiento de Rugby del Parque Mahuida será escenario de otro certamen mundial: la World Rugby Challenger Cup M20, un evento que recibirá a grandes equipos de nivel juvenil.

