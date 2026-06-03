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    Estados Unidos buscaría ampliar el despliegue de armas nucleares en Europa

    Un reporte del Financial Times da cuenta de la propuesta, la cual implicaría ampliar el número de países que albergan aeronaves estadounidenses de doble capacidad: plataformas militares capaces de lanzar tanto armas convencionales como nucleares durante un conflicto.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    Un avión de combate F-35 sobrevuela durante el ejercicio militar "Air Defender 23" de la OTAN en la base aérea estadounidense de Spangdahlem, cerca de la frontera germano-belga, en Spangdahlem, Alemania, el 14 de junio de 2023. Foto: Archivo JANA RODENBUSCH

    Después de tanto tiempo alejándose, parece que ahora Estados Unidos quisiera reforzar el poder de disuasión de la OTAN. Según un reporte del diario Financial Times, el Pentágono estaría discutiendo la posibilidad de expandir su red de armas nucleares en Europa, en una jugada que podría aumentar la importancia del bloque noratlántico. Esto, sobre todo a medida que los temores en el flanco este crecen, tanto por la guerra ucraniana como por los recientes drones que han caído accidentalmente en Rumania.

    El artículo de Financial Times señala que funcionarios estadounidenses han manifestado su disposición a desplegar activos militares con capacidad nuclear en otros países europeos, además de los seis miembros de la OTAN que actualmente albergan acuerdos de reparto nuclear con Estados Unidos. Si bien no parece inminente ningún acuerdo, se informa que se están llevando a cabo conversaciones en el seno del bloque.

    La propuesta implicaría ampliar el número de países que albergan aeronaves estadounidenses de doble capacidad: plataformas militares capaces de lanzar tanto armas convencionales como nucleares durante un conflicto.

    Según el reporte, varios países de la frontera oriental de la OTAN, entre ellos Polonia y los países bálticos, han manifestado interés en albergar bases aéreas con capacidad doble. Esto, como parte del marco de disuasión nuclear de la alianza.

    Estas conversaciones se producen mientras la OTAN continúa reevaluando su postura de defensa tras años de crecientes tensiones con Rusia y la creciente preocupación por la seguridad en Europa del Este. Hace tan solo dos días, Bucarest confirmó que un dron ruso entró en su territorio, hiriendo a dos personas.

    Aunque el Financial Times citó fuentes familiarizadas con las conversaciones, ni la Casa Blanca, ni el Departamento de Defensa, ni la OTAN se pronunciaron de inmediato sobre el informe. Tampoco Reuters, u otras agencias, han confirmado la situación.

    Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, varios países de Europa del Este han presionado para que la OTAN aumente su despliegue militar y sus garantías de seguridad. Las naciones más cercanas a las fronteras de Rusia han abogado sistemáticamente por una mayor presencia militar aliada, incluyendo en sus solicitudes sistemas avanzados de defensa antimisiles, despliegue de tropas y capacidades aéreas mejoradas.

    Para los países del flanco oriental de la OTAN, albergar aeronaves con capacidad nuclear podría reforzar la disuasión al demostrar un mayor compromiso estadounidense con la seguridad en la región. Para Rusia, sin embargo, tal medida podría interpretarse como una escalada importante. Esto, desde luego, podría aumentar las tensiones entre Moscú y la alianza y desencadenar nuevas respuestas militares.

    Militares españoles participan de una misión de la OTAN en Letonia en 2023. Foto: Europa Press EMAD

    Esto llega en un clima en que la OTAN ya ha comenzado a buscar alternativas para defenderse, y sobre todo desde el lado europeo.

    Los líderes de Francia y Noruega anunciaron el miércoles pasado que Oslo se unirá al plan de disuasión nuclear liderado por París para reforzar la seguridad en el continente. “Nos enfrentamos a la situación de seguridad más grave desde la Segunda Guerra Mundial”, declaró el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, al anunciar junto al presidente francés, Emmanuel Macron, en París la firma de un pacto de defensa entre ambos países.

    Así, destacó Fox News, Francia ha sumado un noveno país europeo a la creciente iniciativa de disuasión nuclear de Macron, a medida que los gobiernos europeos buscan asumir un papel más importante en su propia defensa tras años de presión por parte del presidente Donald Trump para que asumieran una mayor carga en materia de seguridad de la OTAN.

    Noruega se convirtió de esta manera en el último país en participar en las conversaciones sobre cómo el arsenal nuclear francés podría contribuir a la seguridad europea. La iniciativa francesa de “disuasión avanzada” también incluye a Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Grecia y Reino Unido.

    Emmanuel Macron, Friedrich Merz y Keir Starmer.

    Trump ha argumentado repetidamente que los países europeos dependían demasiado del poder militar estadounidense, invirtiendo insuficientemente en sus propias defensas. En la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya a principios de 2026, los miembros de la alianza acordaron un nuevo objetivo: destinar el 5% del PIB a defensa e inversiones relacionadas con la defensa para 2035. Se trata de un aumento drástico con respecto al 2% que la OTAN había mantenido durante mucho tiempo como referencia.

    Durante décadas, el último recurso nuclear de Europa ha sido Estados Unidos, que mantiene armas nucleares en varios países de la OTAN, como Alemania, Bélgica y Países Bajos, como parte de la estrategia de disuasión de la alianza. La propuesta de Francia es menos explícita y busca fortalecer la disuasión haciendo que Rusia considere la posibilidad de que las amenazas contra los aliados europeos puedan afectar los intereses de seguridad franceses.

    Un riesgo clave reside en los cazas F-35A con capacidad nuclear, que ya están llegando a Polonia y otros aliados. Son capaces de transportar bombas termonucleares de gravedad B61-12 estadounidenses para misiones nucleares. A diferencia de los aviones más antiguos, el sigiloso y polivalente F-35A puede alternar sin problemas entre funciones convencionales y nucleares.

    En una crisis, destaca el medio EUalive, sería extremadamente difícil para la inteligencia rusa determinar si un F-35 polaco o aliado que despegue de un país báltico está armado con municiones convencionales o con una bomba nuclear. Esta ambigüedad reduce el umbral nuclear para Rusia.

    Cada patrulla rutinaria, vuelo de entrenamiento o despliegue defensivo de estos aviones podría interpretarse como una posible preparación para un ataque nuclear. Los sistemas y la doctrina de alerta temprana rusos probablemente obligarían a un rápido cambio a un estado de alerta máxima, lo que podría implicar un despliegue más frecuente de las fuerzas en “preparación especial para el combate”.

    Más sobre:Estados UnidosOTANArmas nuclearesRusiaEuropaFinancial TimesMundo

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