Aguas del Valle anuncia corte parcial de agua en sectores altos de Ovalle

Aguas del Valle informó que realizará un corte parcial del suministro de agua potable en sectores altos de la comuna de Ovalle, debido a la alta turbiedad registrada en el río Limarí producto del sistema frontal.

La interrupción comenzará a las 17.00 horas de este sábado, luego de que la empresa debiera restringir las captaciones en su planta de producción para prevenir problemas en la red de distribución.

“Nuestros sistemas han resistido con solidez durante el intenso temporal. Sin embargo, dada la alta turbiedad, debemos restringir nuestra captación para evitar problemas mayores en la red de distribución”, explicó el gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nazer.

Según detalló la sanitaria, en pocas horas la turbiedad del río Limarí aumentó desde aproximadamente 5 hasta más de 1.000 NTU, superando en más de 200 veces su nivel habitual.

Aguas del Valle anuncia corte parcial de agua en sectores altos de Ovalle Municipalidad de Ovalle

Los sectores afectados son Población Carmelitana, Población Esperanza, Cancha Rayada, Cobresal, San José de la Dehesa, Población Canihuante, Villa Tralhuén, Villa Educación, Atenas, José Tomás Ovalle, Villa Ingenio, Población Bellavista, Miraflores, Las Revueltas, avenida La Paz, Vista Hermosa, Población Villalón, Las Brisas, La Chimba, Los Leices, Mundo Nuevo y Población Ricardo Lagos.

La medida también alcanzará a los sistemas de Agua Potable Rural de La Silleta, Sol del Pacífico y La Unión.

Como parte del plan de suministro alternativo, la empresa dispondrá de 15 estanques estacionarios y dos camiones aljibe para abastecer de agua potable a los habitantes de las zonas afectadas.

Aguas del Valle indicó que continuará actualizando la situación durante las próximas horas mediante sus canales oficiales. Además, mantendrá habilitados las 24 horas el número 600 400 4444 y el WhatsApp +56 9 9900 0325.