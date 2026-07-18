Estudio del CEP: casinos online representan en Chile un 35% de los ingresos de toda la industria de juegos de azar

En momentos en que el mercado de las apuestas en Chile y en el mundo están viviendo un cambio drástico a propósito de la irrupción de competidores provenientes del mundo digital, un estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP) intenta aterrizar el peso en ingresos y en recaudación tributaria que tienen los denominados casinos online no autorizados en la industria.

Según el reporte del CEP -realizado por los investigadores Andrés Araya, Fabián Belmar, Xiomara Kuwae y Sebastián Aliaga-, el mercado chileno de apuestas se encuentra en un punto de inflexión dada la irrupción de la expansión digital que alteró las condiciones bajo las cuales los juegos de azar fueron diseñados. Su regulación histórica se materializó durante el tiempo mediante autorizaciones parciales y territorialmente delimitadas (hipódromos, loterías y casinos en general).

“Chile enfrenta un desajuste entre la forma histórica en que reguló el juego y la forma actual en que el mercado opera. La regulación chilena descansa en autorizaciones excepcionales, fiscalización presencial y delimitación territorial. El mercado online, en cambio, opera de manera transnacional, con alta capacidad de adaptación tecnológica, presencia publicitaria masiva y acceso directo al usuario. Esta diferencia explica por qué el debate actual consiste en cómo regular, medir y fiscalizar un mercado que ya existe, captura demanda y puede desplazar recursos fuera del perímetro regulado”, sostiene el estudio.

Si bien la Corte Suprema ha declarado ilegales las apuestas online no autorizadas, el gobierno decidió que el Servicio de Impuestos Internos (SII) habilite un mecanismo para que las plataformas extranjeras de este tipo puedan inscribirse y pagar IVA por las operaciones que realizan en Chile, lo que deja a este mercado en un limbo difícil de descifrar.

El pasado 2 de junio el SII emitió la Resolución N° 69, la cual habilita un registro especial para que las plataformas extranjeras de apuestas y casinos online sin domicilio en Chile se inscriban y paguen el IVA Digital. Y este miércoles emitió la Resolución Exenta N° 94 que ajustó la nómina de plataformas de apuestas en línea que operan en el país. Tras el anuncio de la institución advirtiendo que a partir del 15 de julio se comenzaría a aplicar el mecanismo de cambio de sujeto del IVA digital a aquellas empresas que no se inscribieran para declarar y pagar este impuesto, 25 plataformas decidieron registrarse en un día.

Así, entre el martes 14 y el miércoles 15 de julio estas 25 firmas dedicadas a las apuestas online se acogieron al régimen simplificado ante el SII para el pago del IVA a los servicios digitales, mientras otras 10 identificadas por el SII no lo hicieron, con lo cual se les aplicará el mecanismo de cambio de sujeto. Bajo este esquema, la responsabilidad tributaria recae sobre los operadores de medios de pago (entidades bancarias y no bancarias), quienes deberán retener el 19 % del IVA en cada transacción realizada por los usuarios y enterarlo mensualmente en arcas fiscales.

Los números del azar

La investigación del CEP da cuenta de que el mercado regulado registró en 2025 ingresos brutos del juego por $787.281 millones y generó $148.712 millones en recaudación específica asociada al juego de azar, sin considerar IVA ni impuesto a la renta. Cerca del 70% del mercado regulado corresponde a casinos físicos, añade el estudio.

En contrapartida, estima que el mercado online no autorizado habría generado ingresos por $431.489 millones en 2025 (US$473 millones), un 35% de lo materializado por la industria ese mismo año. A su vez, bajo una tasa específica de 20% sobre ingresos brutos del juego, la pérdida potencial de recaudación sectorial asociada al mercado online no autorizado se aproximaría a $86.298 millones en 2025 (US$94 millones), consigna el reporte del CEP.

La recaudación tributaria prevista por el centro de pensamiento es muy cercana a los ingresos impositivos por $84.090 millones anuales proyectados por el Ejecutivo (en base a un impuesto de 20% a los ingresos brutos del juego) durante la tramitación del proyecto que busca establecer un marco regulatorio integral para las plataformas de apuestas en línea (Boletín N.º 14.838-03). Esto, “constituye un punto de validación externo del orden de magnitud obtenido mediante una metodología independiente”, indica el estudio.

¿Son legales los casinos online en Chile en 2026?

Si bien el mercado online no autorizado carece de estados financieros locales y registros administrativos que permitan medir su tamaño, los investigadores del CEP utilizaron una estimación indirecta basada en la trayectoria del mercado regulado entre 2013 y 2018 para determinar los ingresos de los últimos años.

Sin embargo, el reporte es cauteloso: “Estas cifras deben leerse con prudencia. La brecha no constituye una medición administrativa directa del mercado online, sino una estimación indirecta basada en la trayectoria contrafactual del mercado regulado. También pueden incidir otros factores, como cambios en hábitos de consumo, efectos persistentes de la pandemia, menor dinamismo de ciertos segmentos o transformaciones en la oferta presencial. Con todo, la persistencia de la brecha después de la reapertura y su coincidencia temporal con la expansión comercial de plataformas online sugieren que una parte relevante del consumo pudo haber sido capturada por operadores no autorizados. En ese sentido, la estimación no pretende entregar una cifra exacta, sino un orden de magnitud del desafío económico y fiscal”, señala.

Para el investigador del CEP y uno de los autores del estudio, Andrés Araya, las apuestas online dejaron de ser un fenómeno marginal y recuerda que se trata de una actividad con un peso económico significativo, pero que continúa operando fuera de los estándares de fiscalización aplicables al mercado regulado.

“Chile enfrenta un mercado digital y transnacional con una regulación diseñada principalmente para casinos, hipódromos y loterías presenciales. Ese desfase ha dificultado la fiscalización, la tributación y la protección efectiva de los usuarios, mientras las plataformas online han seguido expandiendo su presencia. El problema de las apuestas online no se limita a la recaudación que deja de percibir el Estado. También existen desafíos en materia de protección al consumidor, prevención del lavado de activos, integridad deportiva y juego responsable, ámbitos en los que hoy persisten importantes vacíos de supervisión”, concluye el experto.