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    Alcaldesa Pizarro y agenda de seguridad: “Nos sentimos abandonados por parte del Estado”

    La alcaldesa además cuestionó a la oposición señalando que "yo creo que basta, con todo el cariño que le tengo a la oposición, basta de oponernos a todo".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Alcaldesa Pizarro. Foto: Javier Salvo/Aton Chile

    La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, se refirió a la situación que viven los alcaldes a lo largo del país y las amenazas contra estos señalando que “nos sentimos abandonados por parte del Estado”.

    En conversación con Radio U. de Chile, Pizarro calificó como “gravísimo” las amenazas de muerte contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White, afirmando que “no es realmente una amenaza tan simple, sino que es un plan para matarlo”.

    Es así como la alcaldesa sostuvo que este tipo de situaciones no son aisladas y recordó que ella cuenta con protección policial desde 2017 debido a amenazas en su contra. “Hoy día hay más de 20 alcaldes con protección policial, y eso no es normal, y no es fácil vivir así”, afirmó.

    Pizarro además criticó que el debate en seguridad se haya concentrado en aprobar leyes sin asegurar previamente su financiamiento. “Creo que el problema de fondo que tenemos, el problema de fondo que tiene este Gobierno, que tiene esa ley, es el financiamiento municipal”, sostuvo.

    “El problema es de arquitectura de financiamiento municipal. Creo que es un problema que no está resuelto y que corresponde ahora que se corrijan esos recursos que deben ser reales y que dependen de las decisiones de este Gobierno, de este Ejecutivo y del Congreso”.

    Pizarro también cuestionó la falta de avances en la implementación de la ley de seguridad municipal, señalando que “hoy día todavía no tenemos reglamento de la ley de seguridad que se promulgó en febrero del 2026 y le corresponde al Gobierno proponer y enviar el reglamento a la Contraloría, cosa que aún no sucede.”.

    En ese contexto, Pizarro señaló que en la reunión con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, le hizo llegar sus inquietudes apuntando que le señaló que “que nosotros nos sentimos solos” y que “nos sentimos abandonados por parte del Estado”.

    “No estoy hablando de un gobierno en particular, esto no pasa recién ahora, esto viene pasando hace mucho tiempo, años, décadas. Nosotros no podemos depender de la seguridad, nuestra ni de nuestros vecinos, de los recursos que recaudamos en un municipio”, mencionó.

    “¿Respuesta? Ninguna. Él no tiene la cartera, él va a transmitir, y por lo tanto, nos quedamos en el diagnóstico y no las acciones", agregó.

    Asimismo, la alcaldesa además cuestionó el debate que se está dando en seguridad, tanto desde la oposición como desde el oficialismo.

    “Yo creo que basta, con todo el cariño que le tengo a la oposición, basta de oponernos a todo, pero también con ese mismo cariño, le digo al oficialismo no intente meternos un gol por celebrar que la galería, que su auditorio le aplauden más, porque ese gol, que atenta contra la democracia, no lo vamos a permitir”, expresó.

    Más sobre:Claudia PizarroAlcaldesaSeguridadLa PintanaChristopher White

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