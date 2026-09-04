Juan Claro renuncia al directorio de Agrosuper a menos de un mes de su salida de Antofagasta Minerals

Juan Claro puso fin a su participación como miembro del directorio de Agrosuper. Así lo anunció la firma a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en el que detalló que el empresario integró el directorio de la matriz y de sus filiales durante 16 años, desde la constitución de la compañía.

En el documento, la firma controlada por la familia Vial Concha señaló que la “experiencia, visión y compromiso” del expresidente de la Sofofa fueron “un aporte permanente en los comités que integró, en el fortalecimiento del gobierno corporativo y en las decisiones que acompañaron el crecimiento de la Compañía a lo largo de sus distintas etapas”.

Y cerró señalando que “reconoce especialmente su valiosa dedicación y le expresa sus más sinceros agradecimientos por los años de servicio y compromiso brindados”.

Empresas Agrosuper.

El hecho esencial no precisa las razones de la renuncia ni tampoco informa sobre un eventual reemplazante en la mesa.

La segunda salida de un directorio en menos de un mes

La renuncia se produce a pocas semanas de que Claro dejara otro de los directorios más relevantes en los que participaba.

El 12 de agosto, se informó que el empresario había presentado su dimisión como consejero no ejecutivo de Antofagasta plc, la matriz de Antofagasta Minerals y brazo minero del grupo Luksic, tras haber ingresado a esa mesa en 2005. La salida se hizo efectiva el 31 de agosto de este año.

“Quisiera agradecer a Juan la tremenda contribución que ha hecho al Consejo de Administración y a la compañía durante los últimos veinte años”, dijo entonces el presidente de Antofagasta plc, Jean-Paul Luksic, en un comunicado citado por este medio. En el mismo anuncio, la minera precisó que Claro no recibiría pago alguno por cese de funciones y que también dejaría el Comité de Gestión de Sostenibilidad y Partes Interesadas.

Reelecto hace cinco meses en la mesa de Agrosuper

La salida de Empresas Agrosuper ocurre poco más de cinco meses después de que Claro fuera reelecto en ese directorio.

En la junta ordinaria de accionistas del 30 de marzo pasado, la compañía simplificó su estructura societaria: la matriz pasó a denominarse Empresas Agrosuper, con dos filiales, Agrosuper S.A. para el negocio de carnes y AquaChile S.A. para el acuícola.

En esa misma instancia fueron reelectos para un nuevo periodo de tres años Canio Corbo, que se mantuvo como presidente del directorio; los hermanos María del Pilar Vial, María José Vial y Gonzalo Vial; y el propio Juan Claro González. Dejaron la mesa Verónica Edwards, Antonio Tuset y Andrés Vial, mientras que el histórico ejecutivo José Guzmán Vial salió del directorio de la matriz para asumir como CEO de Empresas Agrosuper.

En paralelo, ingresaron a la mesa Enrique Ostalé, expresidente del grupo Falabella, quien asumió la vicepresidencia; Juan Pablo Vial Vial, abogado y nieto del fundador Gonzalo Vial Vial, en el debut de la tercera generación de la familia; María Eugenia Parot Donoso, directora de Antofagasta Minerals y Antofagasta plc; Fernando Zúñiga, director de R&Q Ingeniería y socio del Holding Vital; y Alfredo Ergas Segal, director de Transelec y Transportadora de Gas del Perú, entre otras compañías.

Otros directorios

Juan Claro González presidió la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) entre 2001 y 2005 y, en paralelo, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) entre 2002 y 2004, años en que negoció la Agenda Pro Crecimiento con el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre.

Nieto del expresidente Gabriel González Videla, ha sido descrito como uno de los directores de empresa más requeridos del país, con presencia simultánea en las mesas de varios de los principales grupos empresariales chilenos.

Según el registro de la CMF, además de Agrosuper y su filial AquaChile, Claro figuraba como director de Embotelladora Andina y de Cementos Melón. Fue socio de la eléctrica Energía Llaima, que vendió en 2021 a la canadiense Innergex, y es consejero honorario del Centro de Estudios Públicos.