Agrosuper renueva directorio con debut de la tercera generación de la familia Vial

Este lunes Agrosuper celebró su junta ordinaria de accionistas, donde se definieron simplificaciones en la estructura societaria. La firma matriz pasó a llamarse Empresas Agrosuper, con dos filiales: Agrosuper S.A.(segmento carnes) y AquaChile S.A. (segmento acuícola).

En la instancia también se renovó su directorio, donde cuatro de sus miembros dejaron la mesa y dieron paso a nuevos personajes que liderarán la empresa por los próximos 3 años.

Hasta la fecha, el directorio estaba compuesto por Canio Corbo (Presidente), José Guzmán (Vicepresidente), María del Pilar Vial, María José Vial, Gonzalo Vial, Andrés Vial, Verónica Edwards, Antonio Tuset y Juan Claro.

Durante la jornada fueron reelectos como miembros del directorio para un nuevo periodo Canio Corbo, que se mantendrá como presidente; los hermanos María del Pilar Vial, María José Vial, y Gonzalo Vial; y Juan Claro González.

“La familia Vial Concha agradece a Verónica Edwards Guzmán, Antonio Tuset Jorrat y Andrés Vial Sánchez por su compromiso, aporte y contribución donde Agrosuper logró una considerable expansión. Asimismo, le dan la bienvenida a quienes se integran a la mesa”, señaló Canio Corbo, presidente del directorio de Empresas Agrosuper.

Pero además de estos tres directores que dejaron el liderazgo de Agrosuper, también salió de la mesa el histórico ejecutivo de la firma José Guzmán Vial, que ha ejercido por 20 años como gerente general y 5 como vicepresidente. Sin embargo, no dejará la compañía, y asumirá como CEO de Empresas Agrosuper y presidente de los directorios de los segmentos carnes y salmones.

Los nuevos directores

De esta forma, se incorporó al directorio Juan Pablo Vial Vial, parte de la tercera generación de la familia Vial, nieto del fundador de Agrosuper, Gonzalo Vial Vial, que falleció hace exactamente dos años, el 30 de enero de 2024. Juan Pablo Vial es abogado de la Universidad de los Andes, y se ha desempeñado como asociado en el estudio Barros & Errázuriz y en su propia oficina de abogados VA Legal, que se especializa en proyectos agrícolas.

También se incorporó al directorio Enrique Ostalé, el expresidente del Grupo Falabella, que dejó su cargo y la mesa directiva a mediados de marzo. El ejecutivo no fue postulado a su reelección, y fue reemplazado por Fernando de Peña. El ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar ahora asumirá como vicepresidente de Agrosuper, como sucesor de Guzmán.

Enrique Ostalé Pablo Vásquez R.

Adicionalmente, se incorporarán al directorio María Eugenia Parot Donoso, directora de Antofagasta Minerals y Antofagasta PLC; Fernando Zúñiga, director de R&Q Ingeniería y socio del Holding Vital; y Alfredo Ergas Segal, director de Transelec, Transportadora de Gas del Perú, grupo Costanera y la empresa española Nedgia.

“La compañía ha logrado la consolidación tras 70 años de historia, marcados por el legado de su fundador. Hoy, los cuatro hermanos Vial Concha han resuelto la incorporación de nuevos directores, así como asumir una estructura que fortalezca la toma de decisiones y la preparan para seguir capturando oportunidades y liderando el negocio de las proteínas en Chile”, explicó el Corbo.