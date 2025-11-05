OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Pulso

Agrosuper más que duplica sus ganancias empujadas por mayores precios del segmento carnes

La compañía acumula en los nueve primeros meses del año utilidades por US$ 400 millones, con un alza de 11% en ventas por mayores volúmenes, además de precios más altos en carnes, que compensan una caída en los acuícola.

Paulina OrtegaPor 
Paulina Ortega

Agrosuper reportó buenos resultados financieros al tercer trimestre del año a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La compañía acumula en los nueve primeros meses del año ganancias por US$ 400 millones, lo que significó más que duplicar los utilidades del mismo periodo de 2024, cuando registró US$ 198 millones.

En el trimestre el alza fue más acotada. Agrosuper pasó de ganancias de US$ 104 millones consolidadas entre julio y septiembre del año pasado, a US$ 139 millones en los mismos meses de este 2025. Esto equivale a una expansión de 34%.

Las ventas de la compañía acumulan en nueve meses un aumento de 11% hasta llegar a los US$ 3.477 millones a septiembre, mientras que en el trimestre los ingresos suman US$ 1.183 millones, subiendo así un 20%. “Este resultado se explica principalmente por mayores volúmenes de venta en ambos segmentos, mayores precios promedio de venta en el segmento carnes, compensando por menores precios en el segmento acuícola”, dijo Agrosuper.

La compañía profundizó que en el segmento de carnes señalando que “el consumo global de pollo continúa creciendo, liderado por América y Asia gracias a su precio accesible y percepción como opción saludable, mientras que en mercados desarrollados se observa estabilidad con ligera preferencia por productos procesados. La gripe aviar en Brasil afectó el comercio internacional, con restricciones en mercados clave como China”.

“En los principales mercados se ha evidenciado una baja de los precios respecto al trimestre anterior, en especial en Estados Unidos, asociado a una recuperación de la producción local. De todas formas se mantienen en niveles por sobre promedios históricos”, añadió. En Chile en particular el consumo de pollo aumentó un 13,5% en el trimestre, por mayor disponibilidad local.

En el segmento acuícola, Agrosuper dijo que la oferta global de salmón atlántico aumentó 13% en los primeros 9 meses, más por la industria noruega que chilena. “Este crecimiento en la oferta, la más alta observada los últimos años, ha puesto presión en los precios de mercado, los cuales se han ajustado a la baja, en los principales mercados para Chile: Estados Unidos y Brasil”, precisó la compañía.

“Sobre el salmón del pacífico, los precios de venta durante el tercer trimestre se han mantenido estables a nivel global, con una leve tendencia a la baja en Japón. En el resto de los mercados, se observa un continuo crecimiento en las ventas de filetes, lo que aumenta su competitividad en mercados en desarrollo“, añadió Agrosuper.

El ebitda consolidado sin fair value alcanzó los US$ 251 millones en el tercer trimestre de 2025, un 45% más que en el mismo periodo del 2024, cuando totalizó US$ 78 millones.

Más sobre:Resultados de EmpresasAgrosuperConsumoCarne

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Video de Matthei contra Kast y dichos de jefe de campaña de Kaiser complican el día después de las derechas

Las ausencias notables que marcan la cumbre UE-CELAC en Colombia

Megatoma suma nuevo episodio con fallo judicial que da 30 días a gobierno y municipio de San Antonio para desalojar

Daniel Melo (PS): “Los ciudadanos se están inclinando por las ideas de derecha, pero las elecciones se juegan hasta el último día”

Cristhian Moreira (UDI): “Enfrentamos un escenario auspicioso, en que podemos liderar las dos cámaras del Congreso bajo un gobierno del sector”

El rol protagónico de los alcaldes del FA en el cierre de campaña de Jara

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

3.
Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

4.
Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

5.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

Video de Matthei contra Kast y dichos de jefe de campaña de Kaiser complican el día después de las derechas
Chile

Video de Matthei contra Kast y dichos de jefe de campaña de Kaiser complican el día después de las derechas

Megatoma suma nuevo episodio con fallo judicial que da 30 días a gobierno y municipio de San Antonio para desalojar

Daniel Melo (PS): “Los ciudadanos se están inclinando por las ideas de derecha, pero las elecciones se juegan hasta el último día”

Ganancias de CCU se reducen a la mitad en el tercer trimestre
Negocios

Ganancias de CCU se reducen a la mitad en el tercer trimestre

SEA recomienda aprobar megalínea de transmisión Kimal-Lo Aguirre que cruza 5 regiones del país

Paz Corp anota fuerte alza en sus ganancias ante mayores escrituraciones en Chile y Perú

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja
Tendencias

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cómo fue la intercepción de un narcosubmarino que transportaba cocaína en el Atlántico

Gustavo Álvarez y su continuidad en la U: “Cuando termine la temporada sacaré conclusiones y miraré para adelante”
El Deportivo

Gustavo Álvarez y su continuidad en la U: “Cuando termine la temporada sacaré conclusiones y miraré para adelante”

Antonia Vergara sigue rompiendo marcas en Tucumán con 18 años: se mete por primera vez en cuartos de final de un WTA 125

Los azules se sacan la frustración: la U vence a Everton y vuelve a los festejos luego de tres derrotas seguidas

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena
Cultura y entretención

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena

Morrissey cancela show en Chile debido a “agotamiento extremo”

Diplo encabezará primera edición de Summer Dance

Las ausencias notables que marcan la cumbre UE-CELAC en Colombia
Mundo

Las ausencias notables que marcan la cumbre UE-CELAC en Colombia

Cómo se vive el cierre del gobierno federal más largo en la historia de EE.UU.

Trump achaca las derrotas electorales republicanas al “shutdown” y arremete contra los demócratas

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso