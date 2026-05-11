A un mes del inicio del torneo: Debate en México por posible adelanto del fin del ciclo escolar debido al Mundial 2026

La Secretaría de Educación Pública de México (SEP) anunció que el fin del ciclo escolar 2025-2026 se adelantará debido al Mundial 2026 y a las altas temperaturas que afectan al país. Según informó SDPNoticias, esta decisión generó debate entre especialistas, padres de familia y organizaciones civiles. Sin embargo, y aunque reconoció que se está evaluando, la decisión todavía no habría sido aprobada por la presidenta del país, Claudia Sheinbaum.

Esto ocurrió luego de que titular del órgano educativo, Mario Delgado, informó que el calendario escolar para educación básica, que originalmente concluía el 15 de julio de 2026, ahora finalizará el 5 de junio de 2026.

La vigésima tercera edición de la Copa Mundial de Futbol organizada por la FIFA se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en América del Norte: Canadá, Estados Unidos y México.

El Estadio Azteca en la Ciudad de México será el escenario del partido inaugural del Mundial 2026. Foto: Archivo

Con ello, los estudiantes mexicanos tendrían cerca de tres meses sin clases antes del próximo ciclo escolar.

Hasta 40 días sin clases

Tras el anuncio de la SEP para abrir la posibilidad de un fin de clases adelantado para el próximo 5 de junio, medios internacionales como Bloomberg y El País, entre otros especializados en fútbol, resaltan los 40 días que los estudiantes de educación básica en México pasarán sin clases por el Mundial 2026.

De hecho, Bloomberg reportó que dicha medida podría afectar hasta 23 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria, así como a 5,4 millones de estudiantes de bachillerato en todo el país, tanto en escuelas públicas como privadas.

La SEP explicó que el ajuste al calendario escolar responde tanto a la organización del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 como a las condiciones climáticas extremas que se esperan en varias regiones de México durante los próximos meses de verano en el hemisferio norte.

Aunque la SEP anunció que las clases podrían concluir el próximo 5 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que todavía no existe una decisión definitiva.

La presidenta de México, Sheinbaum, ofrece una rueda de prensa en la Ciudad de México. Foto: Archivo Luis Cortes

Durante una declaración pública, según recopiló el portal 24 Horas Puebla, la mandataria explicó que la propuesta surgió tras reuniones con autoridades educativas estatales, quienes solicitaron adelantar el período vacacional debido al impacto nacional que tendrá el evento deportivo.

Sobre la medida, la presidenta subrayó que el objetivo principal es evitar afectaciones académicas para millones de estudiantes. “Es importante que los niños no pierdan clases”, señaló, dejando claro que el ajuste continúa en análisis.

La propuesta también contemplaría mover el Consejo Técnico Escolar del 29 de mayo al 8 de junio, mientras que el regreso de docentes y comunidades escolares sería en agosto para preparar el siguiente ciclo.

Críticas de organizaciones

El posible recorte escolar ha provocado reacciones entre padres de familia, especialistas y organizaciones civiles, quienes consideran que reducir días de clases podría afectar el aprendizaje tras años de rezago educativo. Sin embargo, el Gobierno federal insiste en que el Mundial 2026 representará un momento histórico para el país, especialmente para ciudades sede y sectores vinculados al turismo, comercio y entretenimiento.

Según información recopilada por SDPNoticias, organizaciones como Mexicanos Primero advirtieron que reducir casi dos meses de clases podría profundizar las desigualdades educativas, especialmente entre estudiantes en situación vulnerable.

Además, colectivos de padres de familia y grupos de mujeres cuestionaron la decisión al considerar que no se tomó en cuenta a las familias donde ambos padres trabajan. Señalan que el largo período sin actividades escolares podría generar una crisis de cuidados infantiles que, en muchos casos, recaería principalmente en las mujeres.

Impacto en desarrollo cognitivo

También, hay preocupaciones respecto del impacto en el desarrollo cognitivo de las infancias al someterse a un período extenso sin acceso a las aulas. Un estudio citado por Infobae y realizado por investigadores de la Universidad de Connecticut y la Universidad de Minnesota -ambas estadounidenses- coinciden en que los meses sin escuela afectan el cerebro de los niños en al menos tres áreas documentadas por la neurociencia: la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y la regulación emocional.

Alumna estudiando. Foto: Archivo

La investigación, publicada en diciembre de 2025 con datos de más de 23 mil niños y jóvenes en Estados Unidos y Singapur, detectó que el desempeño en pruebas cognitivas cae de forma consistente al final del verano, justo después del receso escolar.

Este fenómeno, llamado summer slide por los autores, no se trataría solo de olvidar contenidos: los efectos alcanzan habilidades generales como la atención sostenida y la capacidad de adaptarse a tareas nuevas.

Además, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) muestran que, en 2024, 3,4 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 17 años presentaban rezago educativo.

Esto quiere decir que los alumnos pueden sufrir un retraso de hasta cinco ciclos escolares y, según plantea el artículo de Infobae, el rezago podría agravarse.

🚨 Ayer se anunció el cierre del ciclo escolar al 5 de junio, junto con dos semanas de reforzamiento de aprendizajes del 17 al 28 de agosto.



La decisión llega cuando #México se posiciona en el lugar 35 entre los 37 países de la OCDE evaluados en la prueba PISA.



📊 Promedio… pic.twitter.com/sbEWSUPGqi — IMCO (@imcomx) May 8, 2026

Por otro lado, algunos sectores consideran que la medida también podría ayudar a disminuir tensiones sociales y posibles movilizaciones de sindicatos de profesores como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación durante el Mundial 2026, ya que el personal docente concluiría actividades administrativas el 12 de junio.

En caso de que se aplique la medida, se prevé que el regreso a clases para estudiantes de educación básica ocurra el 31 de agosto de 2026.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el promedio de días de clase entre los países miembros ronda entre 183 y 186 días al año.

Con la propuesta planteada por autoridades educativas, México pasaría a tener alrededor de 157 días efectivos de clases en educación básica.

Ni en 1970 ni en 1986

El diario mexicano El Universal recordó que México ya vivió dos Mundiales históricos y en ninguno se suspendieron clases ni se redujo el ciclo escolar. Ni en 1970, cuando el país recibió por primera vez la Copa del Mundo bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y Brasil de Pelé conquistó el torneo, ni en 1986, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando Diego Maradona convirtió a Argentina en campeona y dejó una de las Copas más recordadas de la historia.

Ayer se anunció el recorte del #CicloEscolar al 5 de junio, en un país donde:



▫️ 24.5 millones de mexicanos enfrentan rezago educativo.

▫️ Más del 30% de la población en #Chiapas y #Oaxaca no concluyó la educación obligatoria.



Una decisión que puede profundizar las… pic.twitter.com/oRBBiJnamg — IMCO (@imcomx) May 8, 2026

Para muchos, la comparación histórica es inevitable: ni el Mundial del Brasil de Pelé ni el de la “Mano de Dios” de Maradona alteraron el calendario escolar mexicano… pero el de 2026 podría convertirse en el primero en hacerlo.

En 1970, México aún vivía las consecuencias políticas y sociales de la Masacre de Tlatelolco. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz buscaba proyectar al país como una nación estable y moderna ante el mundo.

El Mundial se llevó a cabo del 31 de mayo al 21 de junio de 1970, mientras que el ciclo escolar 1969-1970 concluyó el 30 de junio, sin ajustes oficiales.

En 1970 tampoco se modificó el calendario escolar 👇 Aquel Mundial se desarrolló del 31 de mayo al 21 de junio. El ciclo escolar 1969-70 concluyó el

30 de junio. Fuente: DOF pic.twitter.com/AG8r7sRQCp — Pascal (@beltrandelrio) May 8, 2026

Los registros históricos indican que no existió una suspensión nacional del calendario escolar. Aunque el torneo coincidió con el cierre del ciclo,las escuelas continuaron operando con normalidad, destaca el medio El Imparcial.

El contexto de 1986 fue distinto. El torneo se realizó meses después del terremoto de 1985, que dejó miles de víctimas y provocó graves daños a escuelas, hospitales y edificios públicos.

México fue el único país organizador y se disputaron 52 partidos en ocho áreas metropolitanas, entre ellas Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El Mundial de 1986 se jugó entre el 31 de mayo y el 29 de junio. De acuerdo con el calendario escolar 1985-1986, las clases terminaron el 30 de junio.



Claro, el secretario de Educación se llamaba Miguel González Avelar, no Mario Delgado. pic.twitter.com/qjb6rUPJcA — Pascal (@beltrandelrio) May 7, 2026

Pese a la crisis que atravesaba el país, no hay registros de modificaciones o cancelaciones del calendario escolar por el Mundial.

La Copa del Mundo se celebró del 31 de mayo al 29 de junio de 1986, mientras que el ciclo escolar 1985-1986 concluyó el 30 de junio, conforme a lo establecido.