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    Silva dice que esperan conversar con Desbordes por cárcel: “La ampliación de Santiago 1 tiene que verse como una mejora”

    "Lo que tenemos hoy en el paño Pedro Montt podría entenderse como una pequeña bomba de tiempo", advirtió la autoridad de Justicia, explicando que con el proyecto para ampliar el penal, lo que esperan es redistribuir internos.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    PEDRO RODRIGUEZ

    El subsecretario de Justicia, Luis Silva, dialogó la mañana de este lunes con Desde la Redacción de La Tercera, entregando detalles de la labor de instalación en la cartera a dos meses de haber asumido el actual gobierno.

    “Me encontré con un ministerio bastante ordenado”, afirmó Silva, reconociendo que el proceso fue menos traumático de lo que esperaba.

    Por otro lado, Silva se refirió a la polémica que mantiene el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, con el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

    Los dimes y diretes entre ambas autoridades vienen escalando ante la intención del jefe comunal de evitar el proyecto de ampliación de la cárcel Santiago 1.

    La ampliación de Santiago 1 tiene que verse como una mejora, en primer lugar, para la calidad de vida de los vecinos de Santiago. Lo que tenemos hoy en el paño Pedro Montt podría entenderse como una pequeña bomba de tiempo en el sentido de que las condiciones en las que están los privados de libertad en Santiago 1 y en la Penitenciaría no son sustentables en el tiempo”, advirtió el subsecretario.

    En esa línea, la autoridad defendió la ampliación en 1.600 plazas que contempla la intervención en la cárcel Santiago 1, haciendo hincapié en que “no es la construcción de un nuevo penal”.

    “Esto es algo que hay que tener claro, no es traer más personas al paño, sino redistribuir las que ya están ahí en mejores condiciones, lo cual va a redundar en un espacio más seguro, no más inseguro", afirmó.

    Bases se enviarán pronto a Contraloría

    Silva informó que las bases de licitación del proyecto están por enviarse a la Contraloría General de la República, con miras a que esté ejecutado el 2030, contemplando 100.000 Unidad de Fomento (UF) en obras de mitigación.

    Quiero invitar al alcalde Mario Desbordes a la inauguración de esas obras, a las que vamos a llegar en convenio con los vecinos y el alcalde. El alcalde va a estar ahí, se los aseguro”, manifestó la autoridad de gobierno.

    Asimismo, se refirió a la intención que expresó el jefe comunal de abordar el tema directamente con el Presidente José Antonio Kast.

    “No sé qué le va a decir el Presidente, pero, a mí me gustaría que antes conversáramos nosotros. Las puertas han estado siempre abiertas y seguirán estándolo", sostuvo.

    El subsecretario de Justicia dijo entender que Desbordes defienda los intereses de sus vecinos, precisando que aspira a “cambiar el ángulo con el que se está viendo el problema”.

    “Honestamente creo que la ampliación de Santiago 1 representa una ventaja para los vecinos de la comuna de Santiago. Va a ser una mejora de lo que hay hoy día allí, no un empeoramiento, no llegan más personas más peligrosas”, garantizó.

    Según explicó la autoridad, de las nuevas plazas, un millar serán para internos de baja peligrosidad y las seiscientas restantes se distribuyen entre reos de máxima y alta peligrosidad.

    “No hay que perder de vista que aquí tenemos una crisis nacional”, apuntó el subsecretario, recordando que en 15 años, el único penal construido es el Complejo Penitenciario Talca y que la población carcelaria aumentó de 40 mil a 60 mil internos durante el gobierno de Gabriel Boric.

    El Ejecutivo proyecta contar con 20.000 plazas nuevas de aquí al 2030.

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