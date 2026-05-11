Incendio afecta a edificio aledaño a la Universidad Diego Portales en Barrio República

Un incendio de proporciones se produjo durante la mañana de este lunes en el Barrio República en la comuna de Santiago.

Según fue dado a conocer, el siniestro afecta a un edificio ubicado en calle República con Salvador Sanfuentes, perteneciente a la Universidad Andrés Bello, aledaño a la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, y que se encontraba en proceso de conservación y restauración.

Al lugar llegó personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago, quienes trabajan en controlar el siniestro.

“Se ha dado la segunda y tercera alarma de incendio por fuego en casona, República y Salvador Sanfuentes, Santiago. Bomberos CBS trabajando en controlar la propagación”, señalaron desde Bomberos.

Desde la institución añadieron que han concurrido voluntarios y máquinas de 21 compañías.

De acuerdo a lo que informó el 3er. Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, “hasta el minuto estamos trabajando en controlar la propagación, no obstante, está muy latente y muy riesgoso el trabajo bomberil, ya que tenemos la estructura colapsada”.

En cuanto al edificio, este señaló que “es una estructura que adquirió o que es propiedad de una universidad, donde se están realizando trabajos de remodelación e instalación de una escalera mecánica”.

Finalmente, detalló que a raíz de la emergencia han sido evacuadas alrededor de 30 personas.

Por su parte, desde Transporte Informa, informaron que a raíz del siniestro se encuentra suspendido el tránsito en el lugar.