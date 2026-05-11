Incendio afecta a edificio aledaño a la Universidad Diego Portales en Barrio República
En el lugar se encuentra personal de bomberos quienes trabajan en controlar la emergencia.
Un incendio de proporciones se produjo durante la mañana de este lunes en el Barrio República en la comuna de Santiago.
Según fue dado a conocer, el siniestro afecta a un edificio ubicado en calle República con Salvador Sanfuentes, perteneciente a la Universidad Andrés Bello, aledaño a la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, y que se encontraba en proceso de conservación y restauración.
Al lugar llegó personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago, quienes trabajan en controlar el siniestro.
“Se ha dado la segunda y tercera alarma de incendio por fuego en casona, República y Salvador Sanfuentes, Santiago. Bomberos CBS trabajando en controlar la propagación”, señalaron desde Bomberos.
Desde la institución añadieron que han concurrido voluntarios y máquinas de 21 compañías.
De acuerdo a lo que informó el 3er. Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, “hasta el minuto estamos trabajando en controlar la propagación, no obstante, está muy latente y muy riesgoso el trabajo bomberil, ya que tenemos la estructura colapsada”.
En cuanto al edificio, este señaló que “es una estructura que adquirió o que es propiedad de una universidad, donde se están realizando trabajos de remodelación e instalación de una escalera mecánica”.
Finalmente, detalló que a raíz de la emergencia han sido evacuadas alrededor de 30 personas.
Por su parte, desde Transporte Informa, informaron que a raíz del siniestro se encuentra suspendido el tránsito en el lugar.
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