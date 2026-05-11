Trump reitera que la propuesta de Irán es “inaceptable” y avisa que el alto al fuego está “en estado crítico”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este lunes que la propuesta de Irán para poner fin a la guerra en el contexto de las negociaciones con Washington es “inaceptable” y ha avisado de que el alto al fuego está “en estado crítico” y es “increíblemente débil”.

En declaraciones desde el Despacho Oval, el mandatario estadounidense ha calificado de “simplemente inaceptable” la última propuesta de Teherán en el marco de las negociaciones, para el cese de las hostilidades que ahora se han trasladado al estrecho de Ormuz, insistiendo en que Irán sigue sin renunciar a sus aspiraciones nucleares.

De esta forma ha insistido en que su plan en Irán “es muy sencillo”. “Irán no puede tener un arma nuclear, y no la tendrá. Y no querían llegar tan lejos. Aunque parezca increíble, no lo hicieron”, ha señalado, fijando en este punto las discrepancias con Teherán.

Así las cosas, Trump ha recalcado que Irán ha sido derrotado “totalmente” en el campo militar. “Probablemente se hayan reforzado durante este periodo de tiempo. Acabaremos con eso en aproximadamente un día. Pero tengo un plan. ¿Saben cuál es? Un plan muy simple. Y no sé por qué no lo dicen tal como es. Irán no puede tener un arma nuclear”, ha subrayado.

Así las cosas, ha lanzado un aviso tras indicar que el alto el fuego iniciado hace un mes sigue en pie pero se encuentra en “estado crítico”. “El alto el fuego sigue vigente. Es increíblemente débil. Diría que es el más débil que hay en este momento”, ha insistido, reiterando que la propuesta de Teherán es una “basura” que ni siquiera terminó de leer.

“Está en estado crítico. Yo diría que el alto el fuego sigue en pie, pero es como cuando el médico entra y dice: ‘Señor, su ser querido tiene aproximadamente un 1% de posibilidades de sobrevivir’”, ha indicado.