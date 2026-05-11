Donald Trump dice que está “considerando seriamente” convertir a Venezuela en el estado número 51 de EE.UU.
El mandatario ya había planteado la idea de que Venezuela se convirtiera en el estado número 51 de Estados Unidos después de que el país derrotara a Italia en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo.
Un presentador de televisión estadounidense afirmó que el presidente Donald Trump le dijo que está “considerando seriamente la posibilidad de convertir a Venezuela en el estado número 51”.
John Roberts, copresentador de Fox News y corresponsal de la Casa Blanca, detalló que el presidente de Estados Unidos se lo comunicó por teléfono.
“Acabo de hablar por teléfono con @realDonaldTrump... me dijo que está considerando seriamente la posibilidad de convertir a Venezuela en el estado número 51...”, dijo Roberts en una publicación en X.
Trump ha planteado repetidamente la idea de que el país sudamericano se una a Estados Unidos en una serie de declaraciones realizadas durante el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.
Hizo la sugerencia por primera vez después de que Venezuela venciera a Italia 4-2 en la semifinal del torneo en marzo, publicando en Truth Social: “Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela. Me pregunto a qué se debe esta magia. ¿Estado, #51, alguien?”.
Un día después, tras la sorprendente victoria de Venezuela sobre Estados Unidos en la final del torneo, Trump pareció reafirmar su postura publicando simplemente: “¡Estado!”.
Tras meses de creciente tensión, Estados Unidos capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero, lo que desencadenó una serie de acontecimientos, entre ellos la toma de posesión de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, modificaciones a la ley petrolera principal del país y la liberación de algunos presos políticos.
Trump había instado previamente a Canadá a convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos.
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