Donald Trump dice que está “considerando seriamente” convertir a Venezuela en el estado número 51 de EE.UU.

Un presentador de televisión estadounidense afirmó que el presidente Donald Trump le dijo que está “considerando seriamente la posibilidad de convertir a Venezuela en el estado número 51”.

John Roberts, copresentador de Fox News y corresponsal de la Casa Blanca, detalló que el presidente de Estados Unidos se lo comunicó por teléfono.

“Acabo de hablar por teléfono con @realDonaldTrump... me dijo que está considerando seriamente la posibilidad de convertir a Venezuela en el estado número 51...”, dijo Roberts en una publicación en X.

Trump ha planteado repetidamente la idea de que el país sudamericano se una a Estados Unidos en una serie de declaraciones realizadas durante el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

Just got off the phone with @realDonaldTrump ... he told me he is seriously considering a move to make Venezuela the 51st state... pic.twitter.com/cofs12dhUS — John Roberts (@johnrobertsFox) May 11, 2026

Hizo la sugerencia por primera vez después de que Venezuela venciera a Italia 4-2 en la semifinal del torneo en marzo, publicando en Truth Social: “Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela. Me pregunto a qué se debe esta magia. ¿Estado, #51, alguien?”.

Un día después, tras la sorprendente victoria de Venezuela sobre Estados Unidos en la final del torneo, Trump pareció reafirmar su postura publicando simplemente: “¡Estado!”.

Tras meses de creciente tensión, Estados Unidos capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero, lo que desencadenó una serie de acontecimientos, entre ellos la toma de posesión de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, modificaciones a la ley petrolera principal del país y la liberación de algunos presos políticos.

Trump había instado previamente a Canadá a convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos.