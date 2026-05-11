Carolina Tohá revela detalles de su vida personal y política en nuevo libro

Toda una vida ligada a la política sin duda ha marcado el camino de Carolina Tohá, la excandidata presidencial e histórica militante del PPD lo sabe, y parte de ello está plasmado en el nuevo libro del periodista Daniel Hopenhayn, titulado La política se metió conmigo.

La obra es una recopilación de conversaciones del comunicador con Tohá, donde aborda detalles de su vida en la política y también sobre sus vivencias más personales.

Tohá cuenta con una amplia trayectoria en la política, la que la ha llevado a ocupar varios altos cargos, tales como diputada de la República en dos periodos, alcaldesa de la comuna de Santiago y ha sido ministra de Estado en dos ocasiones: en el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet (Segegob) y en la reciente gestión de Gabriel Boric (Interior) donde dejó su cargo para aventurarse a la carrera presidencial, sin alcanzar el éxito.

Con esta vasta trayectoria, el libro de conversaciones promete explorar los rincones menos conocidos de la excandidata, que se ha posicionado como una de las caras más reconocibles de la política chilena.

La obra será presentada por la propia Tohá y Hopenhayn en el auditorio de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, el próximo miércoles 13 de mayo a las 19.00 horas.

El encuentro contará con la participación del expresidente Gabriel Boric y la exeditora de La Tercera Domingo, María José O’Shea. Además, del comentario de la doctora y directora de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública, Lorena Oyarzún.

La presentación contará con entrada liberada pero con un aforo limitado.