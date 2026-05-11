“Yo creo 100% en la inocencia de Cathy y de Joaquín”: exalcalde Lavín concreta trámite para ver a su hijo en Capitán Yáber

Santiago, 11 de mayo de 2026. Joaquín Lavín Infante llega hasta el anexo Capitán Yáber para enrolarse para poder acceder a visitar a su hijo con prisión preventiva. Foto: Diego Martin/Aton Chile

En el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, llegó el exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín Infante, para realizar el proceso de enrolamiento para visitar a su hijo Joaquín Lavín León, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva tras ser formalizado por fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias.

El exdiputado entró en el foco del Ministerio Público a partir del caso por presunta corrupción que enfrenta su esposa, la figura de televisión y exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. Ante esto, y decretada su medida cautelar, su familia llegó para visitarlo.

“ Yo vengo como un papá que quiere ver a su hijo que está viviendo un momento muy duro, muy doloroso, muy triste , para toda la familia también, por supuesto. Todo lo que ha pasado con Cathy, todo lo que pasa ahora con Joaquín, es un momento muy duro”, indicó el exalcalde Lavín a la salida del enrolamiento para visitar a su hijo.

“Solo lo que quiero es poder visitarlo, abrazarlo, apoyarlo y decirle que como familia lo apoyamos 100%. (...) No lo he podido ver”, añadió.

Asimismo, el exalcalde sostuvo que una persona dentro del recinto le aseguró que estaba “bien” y que fue bien recibido por otros internos. “Yo espero, al haberme enrolado, poder venir a verlo el miércoles”, señaló Lavín.

“Mira, yo creo 100% en la inocencia de Katy y de Joaquín. Lo tengo clarísimo. Les pido que no prejuzguen (...) En el caso de Cathy queda mucho más avanzado que en el caso de Joaquín; ni siquiera ha empezado el juicio. Entonces, se prejuzga demasiado. Cuando llegue la instancia verdadera, yo creo que ellos van a demostrar su inocencia y yo creo 100% en eso”, aseveró.

Respecto a su participación, y a los antecedentes donde el Ministerio Público le hace mención, el exalcalde de Las Condes sostuvo que “hoy día, toda mi energía está enfocada en Joaquín. En decirle que lo apoyo y en fortalecerlo y en apoyarlo. Y si alguna vez pasa algo conmigo, bueno, lo enfrentaré como corresponde, pero la verdad no hay nada”.