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    “Yo creo 100% en la inocencia de Cathy y de Joaquín”: exalcalde Lavín concreta trámite para ver a su hijo en Capitán Yáber

    El exdiputado se encuentra en prisión preventiva desde el pasado viernes luego de ser formalizado por fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Santiago, 11 de mayo de 2026. Joaquín Lavín Infante llega hasta el anexo Capitán Yáber para enrolarse para poder acceder a visitar a su hijo con prisión preventiva. Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    En el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, llegó el exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín Infante, para realizar el proceso de enrolamiento para visitar a su hijo Joaquín Lavín León, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva tras ser formalizado por fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias.

    El exdiputado entró en el foco del Ministerio Público a partir del caso por presunta corrupción que enfrenta su esposa, la figura de televisión y exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. Ante esto, y decretada su medida cautelar, su familia llegó para visitarlo.

    Yo vengo como un papá que quiere ver a su hijo que está viviendo un momento muy duro, muy doloroso, muy triste, para toda la familia también, por supuesto. Todo lo que ha pasado con Cathy, todo lo que pasa ahora con Joaquín, es un momento muy duro”, indicó el exalcalde Lavín a la salida del enrolamiento para visitar a su hijo.

    “Solo lo que quiero es poder visitarlo, abrazarlo, apoyarlo y decirle que como familia lo apoyamos 100%. (...) No lo he podido ver”, añadió.

    Asimismo, el exalcalde sostuvo que una persona dentro del recinto le aseguró que estaba “bien” y que fue bien recibido por otros internos. “Yo espero, al haberme enrolado, poder venir a verlo el miércoles”, señaló Lavín.

    “Mira, yo creo 100% en la inocencia de Katy y de Joaquín. Lo tengo clarísimo. Les pido que no prejuzguen (...) En el caso de Cathy queda mucho más avanzado que en el caso de Joaquín; ni siquiera ha empezado el juicio. Entonces, se prejuzga demasiado. Cuando llegue la instancia verdadera, yo creo que ellos van a demostrar su inocencia y yo creo 100% en eso”, aseveró.

    Respecto a su participación, y a los antecedentes donde el Ministerio Público le hace mención, el exalcalde de Las Condes sostuvo que “hoy día, toda mi energía está enfocada en Joaquín. En decirle que lo apoyo y en fortalecerlo y en apoyarlo. Y si alguna vez pasa algo conmigo, bueno, lo enfrentaré como corresponde, pero la verdad no hay nada”.

    Más sobre:Joaquín Lavín InfanteJoaquín Lavín LeónCapitán YáberPrisión Preventiva

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