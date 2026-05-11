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    Citación a Cerro Castillo: jefe de diputados republicanos apunta a “tener una conversación franca y directa” con Kast

    El diputado Benjamín Moreno sostuvo que la reunión de este lunes en Viña del Mar atiende a "resolver varias dudas que van quedando en el pasar de las semanas, coordinaciones, y por supuesto, tener la oportunidad de hablar en confianza con el Presidente sobre distintas materias".

    Por 
    Alonso Aranda
     
    Pedro Rosas
    Bancada de diputados del Partido Republicano. Partido Republicano

    El jefe de la bancada de diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno, abordó la citación del Presidente José Antonio Kast para la tarde de este lunes a Cerro Castillo, Viña del Mar, luego de la tensión interna por la conducción política en La Moneda.

    La reunión, programada para las 20.00 horas, ocurre tras el conflicto abierto entre el timonel de la tienda, Arturo Squella, y el jefe de asesores del Segundo Piso de Palacio, Alejandro Irarrázaval, un episodio que expuso divisiones inéditas dentro del oficialismo y reactivó los cuestionamientos sobre el manejo de los hilos en el Ejecutivo.

    El encuentro busca ordenar al oficialismo y alinear a la bancada republicana con las prioridades legislativas y políticas del gobierno, en momentos en que el Ejecutivo enfrenta críticas internas por errores comunicacionales y descoordinaciones que han generado inquietud dentro de la propia coalición.

    Previo a su participación en el comité político ampliado, Moreno apuntó que en la bancada buscan “tener espacios de coordinación al interior del gobierno, poder tener la oportunidad de conversar con nuestro Presidente José Antonio Kast de distintas materias, de las más variadas”.

    “Esto no responde a nada en particular, es un anhelo que tenía la bancada hace bastante tiempo de poder tener una conversación franca, directa con nuestro Presidente. Poder resolver varias dudas que van quedando en el pasar de las semanas, coordinaciones, y por supuesto tener la oportunidad de hablar en confianza con el Presidente sobre distintas materias que se han ido acumulando”, reconoció.

    El parlamentario oficialista planteó que “con el pasar de los días, con el pasar de las situaciones uno va encontrando espacios para conversar y dado la apretada agenda del Presidente cuesta (reunirse). Nosotros éramos una bancada que estábamos muy acostumbrados a conversar con él prácticamente todas las semanas. Entonces también hemos tenido que compartir un poco a nuestro Presidente, en el buen sentido de la palabra, no solo con el oficialismo, sino que también con todos los chilenos, y queremos tener este espacio de conversación nuevamente, que responde netamente a coordinación y a cosas naturales que se dan al interior de un ambiente político que está tan movido hoy día”.

    Sobre la división a raíz de los dichos de Squella, el jefe de los diputados republicanos sostuvo que: “Yo, por lo menos, no veo división. Yo puedo hablar por la bancada, no veo división al interior de la bancada, tampoco lo veo en el partido, estamos todos cuadrados atrás del gobierno, ese es nuestro objetivo principal, por lo tanto creo que no existe tal cosa”.

    “Siempre uno va a encontrar espacios de mejora. Acá hay que entender que tenemos un gobierno respaldado por distintos partidos políticos que vienen trabajando de una determinada manera desde hace muchos años. O sea, la forma en que trabaja, por ejemplo, Demócratas es distinta a la que trabajamos nosotros, o la que tiene la UDI es distinta a la que tiene RN, así también los independientes”, argumentó.

    Y luego agregó: “Estas son situaciones normales que se van dando cuando tú vas acoplando, aceitando los equipos dentro de un gobierno, que es una situación mucho más compleja que simplemente trabajar al interior de tu partido, donde todos tienen las mismas maneras y las mismas formas. Por lo tanto, no lo veo como algo complejo, algo grave, como señalan algunos, sino que lo veo como oportunidades de mejora”.

    Más sobre:Partido RepublicanoGobiernoJosé Antonio KastCerro CastilloViña del MarSegundo PisoAlejandro IrarrázavalClaudio Alvarado

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