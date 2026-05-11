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    PC responde a cuestionamientos de José Antonio Kast por llamados a movilizarse: “Está haciendo un uso abusivo de su condición”

    Tras las declaraciones de la diputada Lorena Pizarro el domingo, el mandatario señaló en X que la colectividad "busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    PC responde a cuestionamientos de José Antonio Kast por llamados a movilizarse: “Está haciendo un uso abusivo de su condición” MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    Tras las críticas por parte del Presidente José Antonio Kast al Partido Comunista, distintos representantes de aquella colectividad salieron a responder al cuestionamiento del mandatario.

    La situación se generó en respuesta a los comentarios de la diputada Lorena Pizarro, quien en Radio Nuevo Mundo realizó un llamado a la ciudadanía a movilizarse.

    “Hay que organizarse, hay que movilizarse, porque hay una lógica que se instaló después del 90, que se cree que el Congreso resuelve todo. No, si nosotros tenemos las graderías allá afuera del Congreso, la gente protestando por sus derechos, no son beneficios, son derechos, otro gallo canta, porque es la gente demandando”, sostuvo.

    En respuesta a aquello, Kast escribió en su cuenta de X: “Durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda”.

    “Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso. Los chilenos quieren soluciones, no más violencia”, escribió el jefe de Estado.

    “Está haciendo un uso abusivo de su condición”

    Quien primero abordó la situación fue el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, previo a su ingreso a una reunión de dirigentes opositores en que se abordaría un documento que funcionaría como contrapropuesta a la megarreforma del Ejecutivo.

    Yo creo que el Presidente está haciendo un uso abusivo de su condición, porque le está asignando al PC la opinión que tiene rigor, que tiene origen en la vida real, que levanta una parlamentaria, que es Lorena Pizarro, cuando sabe perfectamente que la única manera en que esto tenga una reacción va a ser sobre la base de que la gente, los incumbentes, a los que va a afectar, reaccionen”, señaló sobre las declaraciones de Kast.

    Santiago 6 de abril 2026. Reunion de presidentes, secretarios generales y jefes de bancadas de partidos de oposicion. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Por su parte, la jefa de la bancada de diputados del PC, Daniela Serrano, llamó a Kast a detallar los “avances democráticos” que estarían siendo frenados por el partido.

    “Cuando él dice que nosotros estamos dedicados a, con un ambiente de violencia, a obstruir gran parte de los avances que quiere hacer este gobierno, no, primero, no conocemos ningún tipo de avance. Y segundo, si él va a confundir la movilización social, que claramente hay un descontento dentro de la ciudadanía con hechos de violencia, creemos que él es el que está en estos momentos equivocado”, señaló la diputada.

    También se refirió a los dichos de Kast la excandidata presidencial del partido y de la oposición, Jeannette Jara.

    En conversación con Radio Duna, la exministra del gobierno de Gabriel Boric cuestionó el reproche de Kast al Partido Comunista: “El Presidente Kast entiende que cualquier tipo de movilización social es violencia, es azuzar las calles, le falta alguna parte de la concepción de la democracia que no la tiene tan clara”.

    “Yo creo que es evidente que las personas pueden manifestarse. Para mí es claro que esto no va a ser solo político, también va a ser social. Si de alguna u otra forma los partidos políticos están en cierta crisis”, apuntó.

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