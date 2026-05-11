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    Oposición recibe documento con contrapropuestas a la megarreforma de Kast y refuerzan que están trabajando en indicaciones

    Durante este lunes, los líderes de los partidos de la oposición recibieron un documento de 16 páginas por parte de la Red de Centros de Pensamiento Progresista, el que tendría una serie de propuestas en respuesta a la iniciativa del gobierno.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Santiago, 11 de mayo de 2026. Presidentes, secretarios generales y jefes de bancada de los partidos de oposición reciben el documento sobre la, Reforma Tributaria encubierta, elaborado por los centros de estudio y economistas. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Desde la sede del Partido Socialista, la oposición sostuvo la mañana de este lunes una reunión entre presidentes, secretarios generales y jefes de bancada para recibir un documento por parte de distintos economistas y analistas del sector, el que presentaría una serie de contrapropuestas a la megarreforma de José Antonio Kast.

    El documento, llamado “Crecimiento, Empleo y Responsabilidad Fiscal”, fue desarrollado por la Red de Centros de Pensamiento Progresista (RCCP) y, como ya se había señalado en La Tercera, aborda ocho puntos respecto al megaproyecto de Kast.

    Entre aquellos temas, estarían: la discusión parlamentaria, el escenario macroeconómico en que se estaría gestando, la concepción que tiene sobre el crecimiento, 15 medidas para estimular la inversión, un análisis de las medidas incluidas en la reforma del gobierno, otro punto respecto al subsidio al empleo y la eliminación del SENCE, además de otros dos apartados en que se critica la ausencia de más propuestas en materia exportadora.

    Prensa PC

    Sobre el documento articulado, uno de sus redactores, el economista Osvaldo Rosales (PPD), explicó que comparten algunos puntos respecto a la iniciativa del gobierno, como lo referido a la revisión de permisos ambientales y del Consejo Nacional de Monumentos.

    Sin embargo, señala que “del conjunto de medidas tributarias, que son muchas, hay sólo una que eventualmente podría gatillar más inversión, que es la rebaja al impuesto corporativo”. Precisamente de esta última, también enfatiza que es necesario que la rebaja sea “compensada a través de un modo progresivo”.

    Santiago, 11 de mayo de 2026. Presidentes, secretarios generales y jefes de bancada de los partidos de oposicion reciben el documento sobre la, Reforma Tributaria encubierta, elaborado por los centros de estudio y economistas. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, destacó que representa “el trabajo de distintos economistas, especialistas en la materia. Indica que nuestro sector apuesta por el crecimiento del país, sin ninguna duda, y hay una mirada en que el crecimiento puede lograrse de una manera distintas que la que está proponiendo el Ejecutivo”.

    Santiago, 11 de mayo de 2026. Presidentes, secretarios generales y jefes de bancada de los partidos de oposicion reciben el documento sobre la, Reforma Tributaria encubierta, elaborado por los centros de estudio y economistas. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, destacó la recepción del documento y también detalló que desde el Congreso se continúa trabajando para “realizar una presentación de indicaciones en conjunto” por parte de la oposición.

    La oposición va a enfrentar, pensando en los chilenos, este proyecto, en cómo le afecta a las mujeres, en pedir sala cuna universal, en pedir subsidios reales para el empleo, en pedirle al gobierno que escuche las propuestas de las pymes, que escuche también a quienes son del mundo de la capacitación, donde más de 30 mil personas se ven afectadas por esta propuesta”, detalló la parlamentaria.

    Mientras tanto, el senador Diego Ibáñez (FA) cargó contra la propuesta del Ejecutivo, de la que señaló que “solo beneficia al 1% de las grandes empresas, que son las cuales se les va a bajar la tributación, sin ninguna garantía de que esa utilidad extra que van a recibir se reinvierta en Chile y se reinvierta en forma de industria nacional”.

    El candidato a la presidencia del PPD, Raúl Soto, detalló sobre el documento que “la alternativa que estamos proponiendo es una alternativa que genera crecimiento económico, que apoya a las micro y pequeñas empresas, que genera empleo, que da impulso a la inversión en nuestro país, pero lo hace también con igualdad, entendiendo que para que las sociedades avancen tiene que haber un piso mínimo de desigualdad”.

    Por otro lado, Soto también abordó la polémica por el “tsunami de indicaciones” a la megarreforma. Al respecto, detalló que “vamos a presentar un número muy acotado de indicaciones, como bancada PPD, y también algunas en conjunto con el resto de la oposición, pero con un número muy acotado y indicaciones que van a lo medular, que es apoyar a la clase media, a los sectores vulnerables y a las micro y pequeñas empresas”.

    Santiago, 11 de mayo de 2026. Presidentes, secretarios generales y jefes de bancada de los partidos de oposicion reciben el documento sobre la, Reforma Tributaria encubierta, elaborado por los centros de estudio y economistas. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

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