Kaiser se suma a críticas contra el PC tras llamado a movilizaciones: “Es un partido que no condena la violencia”

Un nuevo roce entre el gobierno y la oposición se instaló este lunes, luego que el Presidente José Antonio Kast arremetiera contra el Partido Comunista (PC) tras los dichos de la diputada de ese partido Lorena Pizarro, quien hizo un llamado a la ciudadanía a movilizarse.

“Hay que organizarse, hay que movilizarse (…), n osotros no vamos a poder revertir lo que quiere hacer el Ejecutivo, este gobierno de extrema derecha, si no se organiza el pueblo, si no está el pueblo exigiendo que estos retrocesos criminales se detengan", señaló la parlamentaria el domingo, en diálogo con Radio Nuevo Mundo.

Kast respondió a estos dichos a través de redes sociales, donde acusó al PC de que, tras “ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el gobierno y el Congreso. Los chilenos quieren soluciones, no más violencia”.

Sus dichos fueron apoyados por el Partido Nacional Libertario (PNL), cuyo presidente, Johannes Kaiser, acompañado de la directiva de la colectividad, expresó que el PC "siendo marxista leninista, sabemos que es un partido que no condena la violencia como método de acción política”.

“Creemos que están detrás de mucha de la violencia que se vive tanto en colegios como en otras actividades de corte político. Y creemos que en un futuro próximo debiesen hacerse valer las responsabilidades institucionales del Partido Comunista por cualquier acto de violencia que se cometa en el marco de las actividades a las cuales están llamando ”, sostuvo.

Para el excandidato presidencial, dichas responsabilidades “podrían implicar incluso iniciar un proceso sancionatorio que puede terminar en su disolución”.

“El PC tiene un problema muy serio en materia de respeto a los DD.HH.”

El fin de semana el diputado del PDG, Javier Olivares, fue agredido en medio de una celebración de aniversario de un club de fútbol amateur de la comuna de Olmué. Si bien, la agresión recibió una condena transversal del mundo político, la exdiputada Carmen Hertz (PC) calificó al parlamentario de “payaso patético y cobarde”.

De acuerdo a testigos, el diputado habría hecho alusión a Augusto Pinochet en el evento, razón que habría motivado los golpes en su contra. De hecho, el propio equipo del diputado acusó que se trataría de un ataque político.

Kaiser condenó los dichos de Hertz, asegurando que no le “sorprende”. En ese sentido, acusó que “ el PC tiene un problema muy serio en materia de respeto a los derechos humanos , de respeto a la paz, de respeto a la persona, de respeto a la dignidad también de parlamentarios”.

“Yo no olvido que desde 1990, han pasado 36 años, los asesinatos en Chile, la violencia política que se realiza en Chile, exclusivamente ha provenido de la extrema izquierda, también de lo que fue en su momento el brazo armado del Partido Comunista”, declaró.