Kast arremete contra el Partido Comunista: “Busca agitar las calles y frenar los avances”

A través de redes sociales, el Presidente José Antonio Kast, criticó al Partido Comunista (PC) acusando a sus militantes de buscar “agitar las calles y frenar avances”.

Las palabras del Mandatario se encamaran en los dichos de la diputada comunista Lorena Pizarro, quien el domingo, en diálogo con Radio Nuevo Mundo, hizo un llamado a la ciudadanía a movilizarse.

“Hay que organizarse, hay que movilizarse, porque hay una lógica que se instaló después del 90, que se cree que el Congreso resuelve todo. No, si nosotros tenemos las graderías allá afuera del Congreso, la gente protestando por sus derechos, no son beneficios, son derechos, otro gallo canta, porque es la gente demandando”, sostuvo la parlamentaria.

A eso agregó: “ Nosotros no vamos a poder revertir lo que quiere hacer el Ejecutivo, este gobierno de extrema derecha, si no se organiza el pueblo, si no está el pueblo exigiendo que estos retrocesos criminales se detengan".

En ese escenario, Kast compartió un mensaje: "Durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda".

“Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso. Los chilenos quieren soluciones, no más violencia”, escribió el jefe de Estado.