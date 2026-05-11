SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Temblor hoy, lunes 11 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Temblor hoy, lunes 11 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, lunes 11 de mayo en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    01:35 horas

    Sismo de magnitud 4.7, ocurrido a 43 km al oeste de San Pedro de Atacama y a 120 km de profundidad.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

    Lee también:

    Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Francia confirma un positivo por hantavirus en uno de los cinco franceses repatriados desde el ‘MV Hondius’

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    6 formas para evitar el estrés laboral y los dolores de cabeza, según una neuróloga

    Hamas acusa a Israel de intentar “mantener Gaza en un estado de caos” con sus bombardeos contra la Franja

    Álvaro Ortiz y rechazo de la DC a idea de legislar megaproyecto: “Se basó, en primer lugar, porque no nos sentimos escuchados”

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, domingo 10 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 10 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Temblor de mediana intensidad se percibe en cuatro regiones del sur del país

    Temblor de mediana intensidad se percibe en cuatro regiones del sur del país

    3.
    Temblor hoy, sábado 9 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 9 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Estos son los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes en mayo

    Estos son los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes en mayo

    5.
    ¿Cuándo son las vacaciones de invierno de los escolares? Este es el calendario 2026

    ¿Cuándo son las vacaciones de invierno de los escolares? Este es el calendario 2026

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 11 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 11 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Extienden alerta ambiental para este lunes en la Región Metropolitana: revisa la restricción vehicular

    Extienden alerta ambiental para este lunes en la Región Metropolitana: revisa la restricción vehicular

    Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. Ñublense en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. Ñublense en TV y streaming

    Temblor hoy, lunes 11 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, lunes 11 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Álvaro Ortiz y rechazo de la DC a idea de legislar megaproyecto: “Se basó, en primer lugar, porque no nos sentimos escuchados”

    Kast cumple su segundo mes en La Moneda, en medio de una compleja instalación y del difícil escenario que enfrenta la megarreforma

    Fuerza de ventas de las isapres cierra 2025 en su mayor nivel en cuatro años
    Negocios

    Fuerza de ventas de las isapres cierra 2025 en su mayor nivel en cuatro años

    Startups, pymes y grandes empresas: la alianza que Corfo quiere acelerar en sostenibilidad

    Lo que declaró Michael Clark a la CMF: “No participo en la propiedad de ninguna de las empresas del grupo Sartor”

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador
    Tendencias

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    6 formas para evitar el estrés laboral y los dolores de cabeza, según una neuróloga

    La frustración de Daniel Garnero tras el empate de la UC con Ñublense: “No supimos administrar el partido”
    El Deportivo

    La frustración de Daniel Garnero tras el empate de la UC con Ñublense: “No supimos administrar el partido”

    La nueva súplica de la hija de Nelson Acosta tras ser internado de urgencia: “Quiero cumplir con el deseo de mi padre”

    Con Palavecino de “villano”: la UC recibe un golpe bajo de Ñublense y queda colgando de la Copa de la Liga

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Una historia en clave Agatha Christine y con Hugh Jackman: llega la alabada Las Ovejas Detectives
    Cultura y entretención

    Una historia en clave Agatha Christine y con Hugh Jackman: llega la alabada Las Ovejas Detectives

    BAMBA: el nuevo festival de música latinoamericana impulsado por Lotus y Juanes

    El Agente Secreto y El Eternauta se imponen en los Premios Platino 2026

    Francia confirma un positivo por hantavirus en uno de los cinco franceses repatriados desde el ‘MV Hondius’
    Mundo

    Francia confirma un positivo por hantavirus en uno de los cinco franceses repatriados desde el ‘MV Hondius’

    Hamas acusa a Israel de intentar “mantener Gaza en un estado de caos” con sus bombardeos contra la Franja

    Irán defiende que su última propuesta a Estados Unidos para poner fin a la guerra es “legítima” y “generosa”

    Mil maneras de ser mamá
    Paula

    Mil maneras de ser mamá

    “Volví a ser la mamá de mi hijo”

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?