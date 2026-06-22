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    Cuándo es el próximo feriado y cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo

    El siguiente día marcado en el calendario corresponde al 29 de junio, donde se conmemora a San Pedro y San Pablo.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Cuándo es el próximo feriado y cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo. Foto referencial de archivo

    En los próximos días se presentará el siguiente feriado del año, el que también dará espacio a un fin de semana largo para despedir el mes en curso.

    La fecha llegará luego del reciente festivo del 21 de junio, donde se conmemoró el Día de Nacional de los Pueblos Indígenas.

    Respecto al último día marcado en el calendario, al ser durante un día domingo no significó grandes cambios en las actividades habituales, a diferencia del escenario que configurará el próximo descanso extendido.

    Cuándo es el próximo feriado

    El próximo feriado es el lunes 29 de junio por la conmemoración de San Pedro y San Pablo, que vendrá acompañado de un fin de semana largo.

    Se trata de una jornada que no está catalogada como irrenunciable, por lo que los establecimientos del comercio pueden atender al público de forma habitual.

    Cuándo es el próximo feriado y cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo. Foto referencial de archivo

    Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados que quedan en el 2026:

    • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (fin de semana largo)
    • Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
    • Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
    • Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
    • Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
    • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
    • Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
    • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
    • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
    • Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)
    Más sobre:FeriadoFeriadosPróximo feriadoFin de semana largoFeriado junioJunioJunio 2026ComercioHorarioSupermercadosMallsTiendasLunes 29 de junioLunes29 de junioSan Pedro y San Pablo

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