Cuándo es el próximo feriado y cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo. Foto referencial de archivo

En los próximos días se presentará el siguiente feriado del año, el que también dará espacio a un fin de semana largo para despedir el mes en curso.

La fecha llegará luego del reciente festivo del 21 de junio, donde se conmemoró el Día de Nacional de los Pueblos Indígenas.

Respecto al último día marcado en el calendario, al ser durante un día domingo no significó grandes cambios en las actividades habituales, a diferencia del escenario que configurará el próximo descanso extendido.

Cuándo es el próximo feriado

El próximo feriado es el lunes 29 de junio por la conmemoración de San Pedro y San Pablo, que vendrá acompañado de un fin de semana largo.

Se trata de una jornada que no está catalogada como irrenunciable, por lo que los establecimientos del comercio pueden atender al público de forma habitual.

Cuándo es el próximo feriado y cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo. Foto referencial de archivo

Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados que quedan en el 2026: