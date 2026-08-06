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    Política

    Carmen Soza renuncia como directora ejecutiva de Ideas Republicanas por “diferencias insalvables” en la gestión interna

    La abogada acusó que su salida del centro de estudios del Partido Republicano respondió a diferencias en el "trato que debemos darnos entre quienes participamos dentro de un mismo proyecto".

    Por 
    Cristóbal Fuentes
     
    Paula Catena

    A través de un mensaje de WhatsApp, Carmen Soza comunicó este jueves su salida del directorio de Ideas Republicanas, el centro de estudios asociado al Partido Republicano.

    “Les quiero contar que hoy presenté mi renuncia al cargo de directora ejecutiva de Ideas Republicanas, por diferencias insalvables acerca de la forma de llevar adelante la gestión interna y autónoma de la entidad, así como el trato que debemos darnos entre quienes participamos dentro de un mismo proyecto”, escribió.

    En ese mismo texto, la abogada expresó su “gratitud tanto a quienes me nombraron en su oportunidad como a quienes me permitieron desarrollar con libertad mi gestión. En particular, quiero agradecer muy especialmente a todos aquellos que, desde distintas posiciones, en estos años colaboraron con lealtad y espíritu de servicio con la corporación y conmigo como directora ejecutiva”.

    “Deseo el mayor de los éxitos a la institución, así como a la persona que asuma su dirección. Que los valores y principios en que creemos, guíen siempre sus acciones, con coherencia y valentía. Confío que actuarán siempre con rectitud de conciencia, sabiendo que primero nos debemos a Dios, a la Patria y a todos quienes han puesto su confianza en este proyecto”, concluyó.

    Soza es una de las mujeres que los republicanos buscaron posicionar durante la campaña de José Antonio Kast e incluso la proyectaban como una de las figuras que tendría protagonismo en el gobierno. Sin embargo, quedó fuera del Ejecutivo y a la cabeza de Ideas Republicanas, con la tarea de fortalecer al centro de estudios.

    Durante la campaña e instalación del gobierno, la abogada tuvo diferencias con el actual jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval (también republicano), en torno a las prioridades y forma de funcionar que debería tener la administración de Kast.

    De hecho, algunos en el partido endosan a Irarrázaval haberla dejado fuera del Ejecutivo.

    La renuncia de Soza llega en un momento complejo para los republicanos. Durante las últimas semanas, se han evidenciado algunas diferencias internas. Sobre todo, en torno al estilo del presidente del partido, el senador Arturo Squella.

    En la colectividad generó sorpresa que su presidente embistiera contra el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, luego de que él dijera, en Radio ADN, que el senador “tiene que aprender a separar los sentimientos de las decisiones”.

    En todo caso, en la colectividad celebran la salida de Soza, transmiten que “dará más aire” a la colectividad y contribuirá a descomprimir tensiones.

    Las mismas fuentes mencionan como ejemplo que la abogada no se sumó a la mesa de natalidad que encabeza la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quien, además, es militante republicana. Eso, entre otras cosas, generó algunas diferencias internas.

    Más sobre:PolíticaIdeas RepublicanasPartido RepublicanoCarmen Soza

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