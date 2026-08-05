Senadoras Campillai y Flores protagonizan cruce de alto calibre: se enrostraron contratos a “amante” y a “yerno delincuente”

Se sacaron los trapitos al sol. Las senadoras Fabiola Campillai (Ind.) y Camila Flores (RN) protagonizaron un cruce de alto calibre este miércoles en el Congreso Nacional, en que se enrostraron situaciones personales que salieron a la luz pública en los meses recientes.

El tenso intercambio entre las legisladoras se produjo en horas de la tarde, luego que un grupo de congresistas -al que adhiere Flores- presentó públicamente la “Bancada por el Indulto General”.

Dicha instancia reúne a parlamentarios que buscan la excarcelación de integrantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería, condenados por hechos ocurridos en el marco del estallido social de 2019.

Campillai, al contrario de Flores, es una férrea opositora a una medida de esa índole, incluyendo el indulto presidencial, por ser una de las víctimas que fue cegada por agentes del Estado en esos eventos.

Según testigos presenciales del cruce, fue precisamente la senadora independiente quien increpó primero a su par de RN.

Senadoras Fabiola Campillai y Camila Flores discuten en el hall del Senado. / ATON CHILE

“Usted, que está siendo investigada por fraude al fisco, que trabaja con su amante y le paga a su amante”, le sacó en cara.

En respuesta, Flores le reprochó: “Y usted, que contrata a su yerno delincuente”.

La discusión continuó en el mismo tono, incluso Campillai le recordó a su par sobre los videos íntimos que fueron filtrados, en que aparece junto al asesor con quien se le vincula sentimentalmente.

La senadora de RN, tanto, acusó a su contendiente de llegar a la Cámara Alta haciéndose la “víctima”, en alusión a que fue electa en representación de los afectados del 18-O.

Pero no solo eso. Flores, además, trató a Campillai de “deficiente intelectualmente.”

La situación siguió escalando y Flores -dirigiéndose a la prensa que estaba en el lugar- dijo en referencia a su par: “Ella que tiene una hija delincuente, un yerno delincuente, un círculo delincuente”.

Campillai, entonces, le volvió a recriminar a la parlamentaria oficialista que está siendo investigada por delitos que perjudican al Estado, y le enrostró: “Dígale a la prensa que le allanaron la oficina estando su hija”.

“Eres una cuma total”, le dijo también la senadora independiente a la otrora diputada.

El cruce finalizó con ambas alejándose, mientras seguían lanzando insultos y supuestas verdades la una de la otra.