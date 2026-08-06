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    Utilidades de CMPC se desploman 74% en el semestre, pero ingresos se mantuvieron estables

    La caída de las ganancias de la empresa del grupo Matte está vinculada a menores ventas de la celulosa por caída de precio y volúmenes de venta, que fue compensado por un mejor desempeño del segmento de Softys. Sobre el megaproyecto Natureza en Brasil, la firma consiguió la licencia previa para su terminal portuario en junio.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    31 Marzo 2026 Fachada Cmpc Foto: Andres Perez Andres Perez

    El brazo forestal del grupo Matte, CMPC, reportó utilidades durante el primer semestre por US$ 33 millones. El resultado se compara negativamente con las ganancias al mismo plazo del año pasado, cuando alcanzó US$ 131 millones, lo que representa una caída de 74%.

    La baja, explicó la compañía, reflejó “la combinación de una caída en Ebitda ajustado y una caída en diferencias de cambio por US$ 32 millones. Lo anterior fue compensado parcialmente por un ingreso por impuesto a las ganancias durante el primer semestre de 2026 de US$ 38 millones, que se compara con un gasto de US$ 3 millones durante el primer semestre 2025 –explicado principalmente por la apreciación del real”.

    En particular, el Ebitda ajustado de la papelera cayó 14% y llegó a US$ 525 millones en los primeros seis meses del año. En tanto, las ventas de la firma totalizaron US$ 3.733 millones, manteniendo los ingresos que reportó a junio del año pasado y teniendo así una variación de 0%.

    Lo anterior “se explica por un aumento de ventas en Softys por US$ 156 millones, principalmente recuperación en Brasil y México. Esta fue compensada por un menor ingreso no recurrente, una caída de 5% en volúmenes de ventas de celulosa y menores ventas de cartulinas en el segmento biopackaging”, dijo la firma sobre las ventas.

    Softys destaca

    Los ingresos principales de CMPC están concentrados en los segmentos de la celulosa, el biopackaging y Softys. Durante el semestre, no fue el negocio de la celulosa el más fuerte, sino que el de Softys, vinculado al mercado de productos de papel higiénico o tissue, que reportó ventas por US$ 1.728 millones, creciendo 10% frente a 2025.

    Le siguió el negocio de la celulosa, que completó ventas por US$ 1.499 millones, significando una leve reducción de 3%. En tanto, el biopackaging, relacionado a los embalajes, anotó ingresos por US$ 498 millones, cayendo 6% desde los US$ 528 millones del año pasado.

    Los resultados corresponden al primer semestre. Sin embargo, a nivel trimestral la papelera presentó un aumento de 5% en sus ventas, creciendo desde US$ 1.817 millones en el primer semestre a US$ 1.916 millones en el segundo.

    Las ventas de la celulosa registraron una caída debido al menor precio promedio de la fibra larga (-10%) combinado con menores volúmenes de venta de fibra larga y corta.

    En biopackaging, los ingresos disminuyeron por menores precios y volúmenes de venta en el mercado de las cartulinas. El segmento de Softys creció de la mano de Brasil, donde hubo un crecimiento en los volúmenes de venta tanto en el área de tissue como en cuidado personal.

    Natureza consiguió licencia previa para terminal portuario

    El gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, sostuvo que “durante el segundo trimestre de 2026, y tal como adelantamos en el trimestre anterior, empezamos a evidenciar una mejora en las condiciones de mercado, que se reflejan en los principales negocios de CMPC”.

    Respecto del megaproyecto que emprendió la papelera en Brasil, por un presupuesto de US$ 4.600 millones, el ejecutivo anunció que “el trimestre trajo un avance concreto y verificable: en junio obtuvimos la Licencia Previa para la instalación del nuevo terminal portuario en Río Grande, un paso relevante dentro del proceso de habilitación logística del proyecto”.

    “En paralelo, continuamos trabajando en los demás frentes habilitantes -ingeniería, permisos ambientales, base forestal y alternativas de financiamiento-, de manera de contar con las condiciones necesarias para una eventual decisión de inversión. Tal como hemos mencionado anteriormente, la decisión respecto de Natureza estará estrictamente sujeta a los principios de creación de valor, disciplina financiera y prudente gestión de riesgos que han caracterizado históricamente a CMPC”, declaró Ruiz-Tagle.

    En materia de la capacidad de endeudamiento de la compañía, CMPC remarcó que se rige bajo una estructura de capital sana y robusta.

    Más sobre:CMPCResultados financierosPrimer semestre2026CelulosaSoftysbiopackaging

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