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    Aportantes de Sartor amplían querella contra Sergio Yáñez por apropiación indebida y lavado de activos

    El Ministerio Público está solicitando actualmente prisión preventiva en contra del excontrolador del factoring Emprender Capital.

    Por 
    Leonardo Cárdenas
     
    Maximiliano Villena
    Sergio Yañez Astete Pablo Vasquez R.

    Una ampliación de la querella en contra de Sergio Yáñez y la sociedad de inversiones La Araucana presentó este miércoles el abogado Andrés Balart, en representación de un grupo de aportantes de los fondos de Sartor AGF.

    El escrito, presentado ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, apunta a los delitos de negociación incompatible, apropiación indebida y lavado de activos, esto en atención a “los nuevos antecedentes recabados con posterioridad a la interposición de la querella principal”, y que se han conocido en el marco de la investigación que el Ministerio Público lleva adelante.

    En concreto, la ampliación sostiene que en el curso de la investigación “se ha logrado acreditar que los dineros de los que fueron desposeídos los querellantes no sólo fueron destinados a pagar sueldos y remuneraciones millonarias a empresas relacionadas a Sartor Administradora General de Fondos S.A., sino que además fueron distraídos y traspasados como financiamiento a la sociedad la Araucana, cuyo beneficiario final es Sergio Samuel Yáñez Astete”.

    El documento detalla que Yáñez Astete es titular del 15% de las acciones de Inversiones FyG SpA, sociedad que a su vez posee el 8,02% de las acciones del grupo inmobiliario La Araucana, “de modo que Yáñez Astete también resulta beneficiario final de los fondos que ingresaron a dicha sociedad”.

    A la vez, consigna que Yáñez Astete se desempeñó como presidente del directorio de Emprender Capital Servicios Financieros SpA durante 2016, “circunstancia que refuerza que tenía pleno conocimiento de la naturaleza de los fondos administrados por dicha sociedad —esto es, dineros captados de terceros inversionistas, como los querellantes, bajo la promesa de restitución conforme a los pagarés suscritos— y de que tales fondos debían ser empleados en negocios de Leasing y Factoring, y no destinados al financiamiento de sociedades relacionadas a los controladores y apoderados del propio grupo, en desmedro de la obligación de restituirlos a sus legítimos dueños. Yáñez Astete continuó integrando el directorio de Emprender Capital en forma ininterrumpida hasta el 2024″.

    Según el documento, el Memo de Aprobación de Crédito (MAC) de fecha 27 de mayo de 2021, suscrito por el Comité Superior de Créditos de Emprender Capital Servicios Financieros SpA — integrado, entre otros, por Hugo Baranda Peralta en su calidad de gerente general, y por los directores Michael Clark y Miguel León—, se “aprobó una prórroga de 90 días, renovable por igual período, de un crédito otorgado a La Araucana bajo la modalidad “Préstamo ML Bullet”, por la suma de $468.000.000″.

    “De las propias observaciones consignadas en dicho documento se desprende que el crédito de origen fue solicitado como enlace para los proyectos Los Plátanos, Gregorio Marañón y Aviador Acevedo, y que, ante atrasos en la obtención de permisos y en la escrituración de dichos proyectos, La Araucana no contaba con flujos propios para restituir lo adeudado, debiendo comprometerse como nueva fuente de pago el Proyecto Hamburgo y dos Capital Call adicionales por los proyectos Gregorio Marañón y Conchalí. Es decir, al momento de recibirse y renovarse el financiamiento, La Araucana ya evidenciaba una manifiesta falta de liquidez para el pago oportuno de lo adeudado”, detalla.

    En esa línea, expone que “Sergio Yáñez Astete no era un tercero ajeno a la operación, sino que ostentaba, al momento en que La Araucana recibió y luego renovó el financiamiento de Emprender Capital, poderes amplios y suficientes para contratar préstamos, suscribir pagarés y percibir fondos en su representación, por lo que necesariamente tuvo conocimiento directo del origen, naturaleza y destino de los dineros que ingresaron al patrimonio de dicha sociedad”.

    “Los dineros que Emprender Capital recibió de los querellantes bajo pagarés que le imponían la obligación de restituirlos fueron distraídos de su destino natural y traspasados hacia La Araucana, todo lo cual, entre otros movimientos intrincados dentro del grupo Sartor, determinó que dichos fondos no estuvieran disponibles para ser restituidos a los querellantes al momento en que éstos solicitaron el rescate de sus inversiones a fines de 2024″, indica el documento.

    Actualmente se está llevando a cabo la formalización contra 11 imputados en el Caso Sartor, donde la Fiscalía está solicitando prisión preventiva para los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery, Michael Clark, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez Astete.

    Más sobre:Caso SartorSeregio Yáñez

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