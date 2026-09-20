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    Gobierno venezolano confirma participación de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU

    La líder venezolana también tiene prevista una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump.

    Por 
    Sebastián Yeza
    Gobierno venezolano confirma participación de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU

    El Gobierno de Venezuela confirmó la participación de la presidenta encargada Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a realizarse en Nueva York, Estados Unidos.

    Se trata de un hecho inédito en el último tiempo por parte de la máxima autoridad venezolana, dado que la última vez que un jefe de Estado de ese país participó de la asamblea fue en 2018, por parte de Nicolás Maduro, quien se mantiene en una prisión estadounidense desde enero tras una operación militar norteamericana.

    A través de redes sociales, el Ministerio de Comunicación de Venezuela compartió un registro en el que afirmaron que “los países vuelven a encontrarse en el escenario global, al tiempo que Venezuela renace en el mundo”.

    “Esta cita es un momento cumbre. Producto de esfuerzos previos, recuperamos nuestro estatus y nos reincorporamos a la dinámica diplomática del planeta”, agregaron en el pronunciamiento.

    “Venezuela ocupa su lugar. La presidenta Delcy Rodríguez llevará la voz de la nación al escenario mundial. Nos vemos en la ONU”, sumaron.

    Cabe mencionar que la pasada de Delcy Rodríguez por la Asamblea General de la ONU también se suma como hito a la reunión que sostendrá con el presidente de Estado Unidos, Donald Trump.

    Fue el viernes que la Casa Blanca anunció que ambos líderes se reunirán en Nueva York, consagrándose así el primer encuentro entre ambos gobernantes. Adicionalmente, implicará el primer encuentro entre un presidente estadounidense y uno venezolano en más de 11 años, cuando en 2015 Barack Obama y Nicolás Maduro sostuvieron una bilateral en el marco de la Cumbre de las Américas de 2015, en Panamá.

    Lee también:

    Más sobre:Delcy RodríguezONUVenezuelaAsamblea General de la ONUNueva YorkEstados UnidosNaciones UnidasNicolás MaduroEEUUDonald Trump

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