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    El Pentágono reporta al Congreso estadounidense que la guerra contra Irán ya ha costado más de US$43.000 millones

    La estimación de costos del Departamento de Defensa de EE.UU. supera ampliamente los US$38.000 millones que la Oficina de Presupuesto del parlamento proyectó para el gasto de la guerra hasta el 1 de agosto.

    Por 
    Lya Rosen
    Grupo de ataque en el portaaviones George Washington que opera en Medio Oriente durante un despliegue programado en el mar Arábigo. Foto: @CENTCOM en X.

    Este viernes el Pentágono le informó al Congreso de Estados Unidos que la guerra contra Irán ha costado más de US$43.000 millones, según dos fuentes familiarizadas con el asunto que hablaron con CNN.

    El Departamento de Defensa reportó a los legisladores que los costos del conflicto en Medio Oriente ascendían a US$43.600 millones al 3 de septiembre, a lo que habría que sumar más de US$1.500 millones adicionales por el concepto de combustible, agregaron los informantes.

    Sin embargo, esta estimación no constituye un cálculo completo del gasto bélico, ya que el informe no incluye una evaluación del costo de reparación de las bases o edificios dañados por los ataques iraníes.

    Además, el Pentágono no proporcionó al Parlamento un desglose detallado de los costos indirectos de las operaciones militares, que representan el impacto económico, social y humano a largo plazo, tal como lo habían solicitado los legisladores.

    La estimación de costos de US$43.600 millones de la cartera estadounidense de Defensa supera ampliamente los US$38.000 millones que la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) proyectó para el gasto de la guerra hasta el 1 de agosto, y se produce después de que el mismo ministerio estimara en US$37.500 millones el valor del conflicto en julio.

    Aeronaves del Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) sobrevuelan el estrecho de Ormuz. Imagen @CENTCOM en X.

    De igual modo, el Pentágono calcula que se han gastado US$28.100 millones en la reposición de armamento usado, como bombas e interceptores de defensa aérea.

    El órgano presupuestario estimó que el conflicto seguirá costando a EE.UU. entre US$2.000 y US$3.000 millones mensuales después del 1 de agosto, con valores aún mayores durante los períodos de intensificación de los combates.

    La oficina dio a conocer al Congreso que se prevé que la guerra aumente la inflación durante el primer trimestre de 2027, elevando los costos en un momento en que los estadounidenses están cada vez más preocupados por la economía, consignó CNN.

    La actualización realizada por la cúpula militar además proporcionó un desglose de los costos asociados con cada una de las ramas de las fuerzas armadas. Es así como a la Armada le ha costado US$2.200 millones operar varios portaaviones y más de 20 buques de guerra.

    Por su parte, la Fuerza Aérea, que ha perdido decenas de aeronaves durante la guerra, ha gastado US$6.600 millones. El Ejército, en tanto, ha incurrido en gastos adicionales de US$1.600 millones.

    Más sobre:Estados UnidosPentágonoGuerraIránCostoCongresoOficina de PresupuestoArmamentoBasesMundo

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