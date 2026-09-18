La Asamblea General de la ONU respalda con 152 votos la participación palestina tras el veto de EE.UU.

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó este jueves una resolución respaldada por 152 países que solicita a Estados Unidos retirar su decisión de impedir la participación palestina en su octogésimo primero período de sesiones, al considerar que la medida vulnera el Acuerdo sobre la Sede.

De este modo, el presidente palestino, Mahmud Abbas, podrá intervenir ante la organización mediante una transmisión televisiva en la fecha y hora previstas.

El resultado de la votación supone un amplio respaldo a la presencia de Palestina en los trabajos de la Asamblea General, pese a las restricciones impuestas por EE.UU. país anfitrión de la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

Tan solo tres países votaron en contra de la incitativa: el propio Estados Unidos, Israel y Paraguay; mientras que Colombia, Panamá, Honduras y Perú optaron por la abstención.

La Asamblea General de la ONU respalda participación palestina tras el veto de EE.UU. Foto: Europa Press. HALA ABOU-HASSIRA

El texto aprobado exige a Washington que se retracte de inmediato de su decisión de impedir la participación de la delegación palestina en las sesiones correspondientes al nuevo período de la Asamblea General.

Los Estados que respaldaron la iniciativa consideran que las restricciones estadounidenses constituyen una vulneración del Acuerdo sobre la Sede, suscrito entre Naciones Unidas y EE.UU .

El acuerdo establece las obligaciones que corresponden al país anfitrión para garantizar el acceso a la sede de la organización. Entre ellas figura la obligación de facilitar la entrada y residencia de las delegaciones diplomáticas, los Estados miembro y los observadores con el fin de que puedan participar en las reuniones de la Asamblea General sin obstáculos.

Abbas intervendrá telemáticamente

El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino celebró la aprobación de la resolución y expresó su agradecimiento a los países que promovieron el texto, aquellos a los que se refirió como “hermanos y amigos”, así como a los Estados que votaron a favor.

Las autoridades palestinas subrayaron que la decisión de la Asamblea General evitará cualquier restricción estadounidense a la participación de Palestina en los encuentros de más alto nivel, así como en el resto de los trabajos de la sesión, lo que permitirá a su representación trasladar su posición ante Naciones Unidas pese a la imposibilidad de contar con presencia física.

Como alternativa, el discurso de Mahmud Abbas será difundido mediante una transmisión televisiva, conforme al calendario establecido para su intervención, según confirmó el propio Ministerio en una publicación en redes sociales.

Mahmud Abbas.

“La adopción de esta decisión representa una ruptura de los intentos de impedir la participación de Palestina en los trabajos del Consejo de Seguridad de alto nivel y de la Asamblea General (...) La voz del pueblo palestino llegará a Naciones Unidas” , dice la nota.

Continuidad de la voz palestina en Naciones Unidas

La cancillería palestina añadió en su comunicado que la votación que dio “luz verde” a la intervención de Abbas ante la Asamblea General no hace sino confirmar la continuidad de la voz palestina en el seno de la ONU, frustrando los esfuerzos destinados a marginar a Palestina y “su causa” de los trabajos de la organización.

Las autoridades reiteraron además su intención de continuar defendiendo los intereses de su población y trabajando para su protección. Según el mismo escrito, esa labor incluye impulsar una solución a la cuestión palestina mediante vías políticas, jurídicas y diplomáticas.

La cartera de Exteriores señaló asimismo que mantendrá su actuación frente a la ocupación, las políticas que califica de coloniales, los crímenes atribuidos a los colonos israelíes y otras prácticas que, sostuvo, menoscaban el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.

El objetivo, concluyó en su mensaje, es alcanzar un Estado de Palestina independiente, con Jerusalén como capital.