La hermana de Kim Jong-un advierte que el estatus nuclear de Corea del Norte es “absolutamente irreversible”

Kim Yo-jong, hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, advirtió este jueves de que el estatus nuclear de su país es “absolutamente irreversible” y señaló que solo “ignorantes” pueden seguir pidiendo el cambio de la situación en la península de Corea.

En un ataque contra la Asamblea General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la directora del Departamento de Asuntos Generales del Partido del Trabajo de Corea, aseguró además que quienes reclaman cambios a Pyongyang “deben comprender claramente lo patético, completamente ilusorio y fútil que es este esfuerzo desperdiciado”.

“Si realmente creen que eso es posible, el mundo solo podrá decirles que son ignorantes y que no tienen la menor idea de la realidad”, aseguró Kim en un discurso recogido por la agencia oficial norcoreana KCNA.

El líder norcoreano Kim Jong-un durante su visita la Instituto de Armas Nucleares de Corea del Norte. Foto: KCNA. KCNA

La autoridad norcoreana también aseguró que ante los llamados a la desnuclearización, Corea del Norte no va a cambiar su “voluntad ni capacidad para adoptar todas las medidas necesarias con el fin de proteger los intereses supremos de la nación”.

“El estatus de la República Popular Democrática de Corea como Estado poseedor de armas nucleares es absolutamente irreversible por cualquier medio, y la existencia de una fuerza tan poderosa ha disuadido la tiranía de los matones internacionales y ha contribuido de manera significativa a la paz y la seguridad” , apuntó.

Asimismo, la hermana del mandatario norcoreano subrayó que el estatus nuclear “está permanentemente consolidado” en el territorio su país, “tanto en términos físicos como jurídicos”.

“No puede cambiar ni lo más mínimo. Nadie podrá jamás revertir los grandes cambios que se han producido en el poder y el estatus de nuestra nación, ni podrá impedirlos ”, finalizó.

Reactivación de fallas sísmicas por pruebas nucleares

Durante este jueves, la armas nucleares norcoreanas también hicieron noticia luego de que científicos afirmaran haber detectado un aumento inesperado y prolongado de la actividad sísmica en el extenso polígono de pruebas nucleares de Punggye-ri, desde la última y más potente prueba realizada por el país en 2017.

De acuerdo a CNN, la República Popular Democrática de Corea (RPDC) realizó seis pruebas subterráneas entre 2006 y 2017 en el sitio del Monte Mantap, en la provincia de Hamgyong del Norte.

La prueba final, con una potencia explosiva estimada de 160 kilotones, provocó un terremoto de magnitud 6,3 y se cree que causó un derrumbe en el lugar, posiblemente de un túnel.

Las pruebas de bombas nucleares, como las realizadas en Nevada durante la Guerra Fría, provocan pequeños terremotos detectables. Pero los efectos solían ser de corta duración, produciéndose en los días y semanas posteriores a la explosión y confinados a la zona cercana al epicentro de la prueba, apuntó CNN.

Seismic activity around the Punggye-ri test site has increased since a large nuclear explosion in 2017https://t.co/zzuCDxzaTt — Michael W. Deem (@Michael_W_Deem) September 17, 2026

Según Kim Kwang-Hee, el autor principal de un estudio publicado hoy en la revista Science, dichas pruebas no parecieron afectar la corteza terrestre de manera significativa.

Sin embargo, según los datos de ondas sísmicas recopilados y analizados por Kim en Corea del Sur y sus colegas en China entre 2008 y 2025, la zona alrededor del monte Mantap experimentó 1.399 terremotos y tanto el número como la magnitud aumentaron con el tiempo .

De acuerdo al estudio, antes de este siglo esa región era tectónicamente tranquila, con terremotos prácticamente desconocidos. “Tenemos más de 2000 años de registros históricos en China y Corea. Solo se ha registrado un evento a unos 100 kilómetros de distancia”, dijo Kim.

Para luego añadir: “No puedo afirmar que no haya terremotos, pero la actividad sísmica aquí era muy baja”.

Las observaciones detalladas en el estudio fueron convincentes y el aumento de la sismicidad es “genuinamente sorprendente”, apuntó el investigador.