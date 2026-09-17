Los horarios del Metro de Santiago y buses de Red Movilidad por las Fiestas Patrias

Metro de Santiago: ¿Cuáles son los horarios para las Fiestas Patrias? Foto referencial de archivo

Llegan las esperadas Fiestas Patrias y se debe considerar el funcionamiento del Metro y los buses de Santiago, en el marco de los dos días feriados irrenunciables.

Las jornadas marcadas en el calendario corresponden al viernes 18 y sábado 19 de septiembre, por la conmemoración de la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.

Es por lo anterior que se anunció plan de transporte público a implementar en la Región Metropolitana para los próximos días.

Horario del Metro

Desde Metro de Santiago se mantendrá el siguiente funcionamiento para los próximos días.

Jueves 17 de septiembre hasta las 23:00 horas.

Viernes 18 de septiembre desde las 07:30 a las 23:00 horas.

Sábado 19 de septiembre desde las 07:30 a las 23:00 horas.

Domingo 20 de septiembre desde las 7:30 a las 23:00 horas.

¡Aro, aro, aro! 🇨🇱



Que este 18, 19 y 20 de septiembre la fiesta no pare, pero ojo con el horario: estaremos funcionando de 07:30 a 23:00 horas. 🚇



Que sean unas lindas Fiestas Patrias, para disfrutar en familia, compartir y, sobre todo, cuidarse mucho ❤️🇨🇱 pic.twitter.com/SLJfiE1cTy — Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 17, 2026

Reforzamiento de Red Movilidad

Por su parte, Red Movilidad anunció el reforzamiento de recorridos de buses del transporte público, con el objetivo de apoyar el regreso de los asistentes de las fondas.

Los servicios especiales se identificarán con una letra X junto al número y estarán disponibles hasta las 02:29 horas de la madrugada de los días jueves 17, viernes 18 y sábado 19, y hasta las 23:30 horas del domingo 20.

Dichos recorridos saldrán desde las inmediaciones de las estaciones de Metro Parque O’Higgins y Rondizzoni hacia Renca, Quilicura, Puente Alto, Lo Espejo, Pudahuel, Maipú, Las Condes y Peñalolén.