El dardo de medallista argentino de eSports a Franco Colapinto: “Compite en el mismo deporte que yo, no lo puedo admirar”
Bruno Coleff, ganador de la medalla de plata en el simulador de conducción Assetto Corsa GT, realizó una particular comparación con el piloto de la Fórmula 1 y recordó una anécdota con él: "Yo ya le gané", aseguró.
Los eSports se instalaron como la gran novedad de los Juegos Suramericanos de Santa Fe, formando parte por primera vez del programa oficial. En ese contexto, el medallista argentino Bruno Coleff realizó una particular declaración al recordar una anécdota junto a Franco Colapinto, quien también recibió un duro mensaje.
El transandino se quedó con la plata en el simulador de conducción Assetto Corsa GT. En tanto, el nacional Ángel Inostroza le dio una nueva medalla de oro al Team Chile.
Por su parte, Coleff fue consultado por Colapinto tras su éxito en los Odesur. “En un mano a mano, me preguntan acá, entre vos y Colapinto, ¿quién gana?”, fue consultado por un periodista del programa transandino Una tarde más del canal La Capital+. “Yo ya le gané”, respondió.
“Se hizo un evento con 9Z y Globant (equipos de eSports) en su momento, cuando Franco estaba en Fórmula 2, en el cual se hizo una preclasificación abierta. Los ganadores de la prequali competían en una serie de carreras y se hacía una grilla final y esa gente corría contra Colapinto y el ganador tenía un premio en especial”, comenzó relatando.
“Yo clasifiqué tercero, Colapinto clasificó décimo. Así que tanto yo como varios otros le ganamos. Y bueno, igual se alargó la carrera y se me cortó internet, pero en pista estaba yo adelante”, añadió entre risas.
La polémica comparación con Colapinto
Coleff continuó con su anécdota, pero al ser consultado sobre si admiraba al piloto de Fórmula 1, respondió con una curiosa comparación: “Yo lo banco. A ver, practico el mismo deporte, es muy complicado admirar a otro deportista de tu deporte. Sobre todo porque yo tuve la experiencia de correr contra él”, indicó.
“Obviamente, yo no me puedo subir a un auto de Fórmula 1 y hacer lo que hace él. Me parece un genio, un grande. Pero bueno, es mucho más fácil admirar a gente de otro deporte. A mí me pasa así. O sea, me van a salir a matar por lo que estoy diciendo, porque yo lo sé, es polemiquísimo. Pero a ver, por ahí que le tengo un respeto y obviamente quiero que le vaya lo mejor posible”, sentenció.
Tras la competencia, Coleff también valoró lo realizado por el chileno Inostroza, quien se quedó con la medalla de oro: “Quería que fuera la de oro, pero tuve un durísimo rival. Di lo mejor que tenía”, aseguró a Rosario 3.
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