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    Rau confirma reuniones con el PDG por proyecto de Sala Cuna y dice que espera esté aprobado a más tardar en enero

    La semana pasada el Senado despachó al siguiente trámite en la Cámara de Diputados el proyecto, pero sin su fórmula de financiamiento.

    Por 
    Patricia San Juan
    Ministro del Trabajo Tomás Rau. Dedvi Missene

    Luego que la semana pasada el Senado despachara al siguiente trámite en la Cámara de Diputados el proyecto de Sala Cuna Universal, pero sin su fórmula de financiamiento, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, confirmó que en los próximos días se reunirá con parlamentarios del Partido de la Gente (PDG) con el objeto de dar viabilidad a la iniciativa, la que, según dijo, espera que pueda estar despachada del Congreso a más tardar en enero.

    “Estamos centrados en aunar voluntades, obviamente, que se transformen en apoyo en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado, y lograr sacar un proyecto de Sala Cuna, ojalá antes del mes de enero, o a enero a más tardar”, señaló en entrevista con Radio Pauta.

    El ministro dijo que se reunirá la próxima semana con la bancada del PDG, así como otros parlamentarios, para buscar sumar apoyos al proyecto en la Cámara de Diputados.

    “Ahora estamos conversando, obviamente con todas las personas, porque nosotros tenemos la convicción, y yo estoy seguro de que la gran mayoría del país también, si usted mira las encuestas Sala Cuna es un proyecto fundamental, se nos olvida, que más allá del tema del financiamiento, es legítimo debatir acerca de eso”.

    Asimismo indicó que “efectivamente nos vamos a juntar con el PDG la próxima semana, pero también con otros diputados de la oposición, para poder construir, ojalá, un proyecto viable”.

    Financiamiento

    Ante la posibilidad de modificar la fórmula de financiamiento, Rau aseveró que “yo no descarto nada, yo soy un optimista racional, como se dice, yo veo mucho apoyo transversal”.

    La propuesta del gobierno es que el empleador financie el Fondo de Sala Cuna, descontando 0,35 puntos porcentuales del 3% de las cotizaciones al Seguro de Cesantía con lque quedaría en 2,65%.

    Sin embargo, luego de que ese planteamiento se rechazara, el Ejecutivo depende de los PDG o bien de otros independientes para reponer ese punto.

    Más sobre:Sala CunaTomás RauTrabajoSala Cuna Universal

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